Peinados fáciles. Foto: Pinterest.

Te levantaste sobre la hora, te dormiste con el pelo mojado o simplemente hay días en los que llevarlo suelto no funciona. Pero si algo tenemos todas, son esos peinados comodín que salvan cualquier mañana y automáticamente nos hacen ver más prolijas, arregladas y seguras. Hoy te voy a contar cuáles son los míos, que además están pisando fuerte este otoño-invierno 2026.

Personalmente, me encantan esos peinados que te hacen ver arreglada sin esfuerzo. Desde rodetes bajos y colitas prolijas hasta ondas suaves y looks efecto “clean girl”, hay opciones para todos los estilos y largos de pelo, sin necesidad de pasar horas frente al espejo.

Y como lo bueno siempre se comparte, te voy a dejar tres peinados en tendencia para este otoño-invierno 2026 que son súper fáciles de hacer. La idea no es copiar un look exacto, sino inspirarte y darle tu propio toque para encontrar esos peinados que siempre te hacen sentir cómoda, canchera y prolija.

Peinados fáciles y en tendencia para otoño-invierno 2026

Peinados con liguitas: la tendencia de coletas pequeñas y cauchitos en 2026

Los peinados con liguitas vuelven a ganar protagonismo este otoño-invierno 2026 y se imponen como una de las tendencias más versátiles de la temporada. Se trata de un estilo que se destaca por su efecto prolijo, juvenil y fácil de adaptar a distintos tipos de pelo.

Peinados en tendencia 2026. Foto: Pinterest.

La clave está en jugar con la división del cabello: se pueden hacer varias mini colitas, secciones simétricas o incluso looks más descontracturados con líneas marcadas. Las liguitas o gomitas ayudan a crear estructuras simples que ordenan el pelo sin necesidad de peinados complejos, logrando un resultado moderno en pocos minutos.

Además de ser prácticos, estos peinados permiten mucha personalización. Se pueden llevar bien tirantes para un look más pulido o un poco más sueltos para un efecto relajado. También combinan con ondas, pelo lacio o texturas naturales, lo que los convierte en una opción ideal para el día a día o para darle un toque distinto a un look básico.

Rodete bajo relajado

El rodete bajo volvió este otoño-invierno 2026, pero en una versión mucho más relajada y natural. La idea ya no es que quede súper tirante o perfecto, sino todo lo contrario: cuanto más suelto y descontracturado se vea, mejor. Los mechones que caen alrededor de la cara son parte del look y le dan ese efecto elegante sin demasiado esfuerzo.

Para hacerlo, primero recogé el pelo en una cola baja y después enrollalo suavemente sobre sí mismo, sujetándolo con una gomita o algunas hebillas. El truco está en no ajustarlo demasiado ni buscar simetría perfecta: justamente, el encanto de este peinado está en ese acabado apenas despeinado pero súper canchero.

Peinados en tendencia 2026. Foto: Pinterest.

Otro detalle que hace toda la diferencia es dejar algunos mechones delanteros o laterales sueltos para darle más movimiento y frescura. Eso ayuda a que el look no se vea rígido y tenga una onda mucho más actual.

Además de lindo, es uno de esos peinados fáciles y elegantes que realmente funcionan durante el otoño y el invierno porque resiste bien la humedad, el viento y el roce de bufandas o cuellos altos sin perder la forma. Por eso se convirtió en uno de los grandes favoritos de la temporada: queda bien tanto para un día de oficina como para una salida o un evento más arreglado.

Media colita con volumen

La media colita sigue siendo uno de esos peinados clásicos que nunca fallan, pero este otoño-invierno 2026 se lleva con mucho más volumen y movimiento en la parte superior. La idea es lograr una silueta más marcada y elegante, sin que quede demasiado armada o rígida.

Para hacerla, separá la parte de arriba del pelo —desde las sienes hacia atrás— y batí suavemente la raíz con un peine fino para darle más volumen. Después uní esa sección con una gomita, clip o hebilla. El resto del pelo puede quedar lacio, con ondas suaves o incluso un poco despeinado para un efecto más natural.

Peinados en tendencia 2026. Foto: Pinterest.

Una de las razones por las que este peinado volvió con fuerza esta temporada es porque ayuda a recuperar volumen en la raíz, algo que muchas veces se pierde en invierno por el uso de gorros, bufandas o abrigos pesados. Además, tiene ese equilibrio perfecto entre cómodo y arreglado que hace que funcione tanto de día como de noche.

Otro punto a favor es que permite jugar muchísimo con accesorios. Hebillas metálicas, moños o clips minimalistas pueden transformar un peinado súper simple en un look mucho más elegante y trendy sin demasiado esfuerzo.