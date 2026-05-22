El corte de pelo con efecto “lifting” que disimula la papada. Foto: Freepik

Hay un corte de pelo que volvió con fuerza y ya se convirtió en uno de los más buscados del momento por un motivo muy claro: rejuvenece, aporta movimiento y favorece casi cualquier tipo de rostro. Se trata del midi flick, una media melena con aire sofisticado que combina elegancia, frescura y un efecto visual que suaviza los rasgos al instante, disimulando tanto la papada como las arrugas.

Este estilo se presenta como una versión renovada del clásico bob, pero con un largo más versátil, a la altura de los hombros o apenas por encima. Su detalle distintivo está en las puntas peinadas hacia afuera, un acabado sutil que genera más volumen, dinamismo y una apariencia mucho más liviana. El resultado es un look moderno, canchero y fácil de adaptar tanto a estilos casuales como más pulidos.

Elegido por figuras como Selena Gomez, Sabrina Carpenter y Flor Jazmín Peña, el midi flick se posiciona como uno de los cortes “antiedad” favoritos de la temporada. ¿La razón? Tiene ese equilibrio perfecto entre tendencia y practicidad: ilumina el rostro, da sensación de pelo con más cuerpo y suma un toque juvenil sin necesidad de un cambio radical.

Corte media melena o "midi flick". Foto: Freepik.

Midi flick, el corte de pelo que disimula la papada y ayuda a esconder las arrugas

La magia del midi flick está en su capacidad para desviar la atención de zonas como la papada o el cuello y, al mismo tiempo, suavizar líneas de expresión en la zona del rostro. Esto se debe a varios factores:

Marco favorecedor para el rostro: las capas sutiles y el movimiento hacia afuera estilizan el contorno facial.

Volumen estratégico : agrega cuerpo a la parte inferior del cabello, equilibrando proporciones y evitando el efecto “pegado” al rostro.

Movimiento natural: al no ser un corte completamente recto ni rígido, da una sensación de frescura y juventud.

Lifting visual: las capas elevan la zona de los pómulos y quijada, generando un efecto similar al de un ligero “lifting” sin intervención estética.

Lo bueno de este corte, es que puede adaptarse a todo tipo de cabello, ya que el midi flick puede combinarse con flequillos largos, pelo liso, ondulado o con textura y con un plus excepcional: tiene bajo mantenimiento, ya que con un cepillado y un secador pueden hacerse milagros.

A quién le queda mejor el midi flick y por qué favorece tanto

El midi flick es uno de esos cortes que logran adaptarse con facilidad a distintos tipos de rostro, lo que explica buena parte de su éxito. Suele favorecer especialmente a caras redondas, cuadradas y alargadas, ya que el movimiento de las puntas hacia afuera ayuda a equilibrar visualmente las proporciones. En los rostros más redondeados, por ejemplo, genera una sensación de mayor longitud; en los más angulosos, suaviza facciones y aporta un aire más liviano.

Corte media melena o "midi flick". Foto: Freepik.

Otro de sus grandes puntos a favor es que funciona muy bien con diferentes texturas de cabello. En pelo lacio, el acabado se ve pulido, moderno y elegante; en cabello con ondas suaves, suma un efecto relajado y con más volumen. Además, al tratarse de una media melena, evita el peso visual de los largos excesivos y, al mismo tiempo, ofrece más versatilidad que un corte demasiado corto.

Pero si hay algo que realmente lo convierte en un favorito, es su capacidad para iluminar el rostro. El midi flick enmarca la cara de una forma suave, genera movimiento y da la impresión de un look más fresco y actual. Esa combinación entre volumen, ligereza y caída estratégica es la que hace que favorezca tanto y que muchas lo elijan cuando buscan un cambio visible, pero sin arriesgar demasiado.