Corte de pelo para mayores de 50 Foto: Freepik

Uno de los grandes secretos de belleza es elegir un corte de pelo que acompañe la personalidad y ayude a rejuvenecer el rostro. Sin recurrir a cirugías ni tratamientos invasivos, es posible lograr un efecto “antiage” con un estilo favorecedor, fácil de mantener y que suavice las facciones con naturalidad.

A partir de los 50 años, el cabello se convierte en un aliado clave para restar años, aportar luminosidad al rostro y suavizar líneas de expresión. En este sentido, los estilistas franceses son referencia mundial: apuestan por cortes estratégicos, con movimiento, textura y sin rigidez, que realzan la belleza natural sin excesos.

Corte de pelo Foto: Freepik

Los 5 cortes de pelo franceses que rejuvenecen el rostro después de los 50

Bob desfilado a la altura del mentón

El corte bob es un clásico francés que nunca pasa de moda. En su versión desfilada y ligeramente irregular, ayuda a suavizar el contorno del rostro y a disimular líneas de expresión en la mandíbula y el cuello. Aporta frescura, movimiento y un efecto rejuvenecedor inmediato, ideal para quienes buscan un cambio elegante y fácil de peinar.

Corte bob a la altura del mentón Foto: Pinterest.

Corte midi con capas suaves

El corte midi, con un largo a la altura de los hombros o ligeramente por debajo, es uno de los más elegidos por las mujeres francesas de más de 50 años. Las capas suaves enmarcan el rostro, aportan volumen y evitan el efecto de rasgos endurecidos. Es un estilo que rejuvenece porque acompaña el movimiento natural del cabello.

Cortes de pelo que sacan años. Foto: Pinterest.

Pixie largo y despeinado

Lejos del pixie rígido, esta versión más larga y desestructurada es moderna y favorecedora. Ilumina el rostro, resalta los pómulos y desvía la atención de las líneas de expresión en el contorno de ojos y la frente. Es un corte ideal para quienes buscan practicidad sin perder estilo.

Cortes de pelo que sacan años. Foto: Pinterest.

Flequillo cortina o ladeado

El flequillo es uno de los grandes aliados para rejuvenecer el rostro. El más elegido es el flequillo cortina o ladeado, liviano y con movimiento. Ayuda a enmarcar la mirada, suavizar las facciones y disimular arrugas en la frente, logrando un efecto antiage inmediato.

Cortes de pelo que sacan años. Foto: Pinterest.

Melena corta con textura natural

Las melenas cortas con textura natural son un sello del estilo francés. Se evitan los peinados rígidos o demasiado pulidos para priorizar un acabado más relajado. Este tipo de corte aporta volumen, frescura y un aspecto más joven, moderno y natural.

Cortes de pelo que sacan años. Foto: Pinterest.

Elegir el corte de pelo adecuado puede marcar una gran diferencia en cómo se percibe el rostro. Después de los 50, la clave está en apostar por estilos que acompañen el movimiento natural del cabello, suavicen las facciones y aporten frescura sin esfuerzo. Los cortes franceses siguen demostrando que la elegancia también puede ser sinónimo de naturalidad.