Guillermo Carmona, Secretario de Malvinas, Islas Malvinas, Diario 26

En el marco de los 40 años de la Guerra de Malvinas y tras la presentación de “Agenda Malvinas 40 Años”, se dio a conocer una información desde Reino Unido que el gobierno británico envió 31 armas nucleares a las islas durante el conflicto bélico. Guillermo Carmona, Secretario de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur en la Cancillería Argentina, dialogó en exclusiva con Diario 26 sobre esto.

A principios de enero se supo que Richard Norton Taylor, periodista británico, accedió a documentos desclasificados del Reino Unido que afirman que las Fuerzas Armadas desplegaron 31 armas nucleares durante la Guerra de Malvinas en 1982. Tras varias semanas Carmona les confirmó a los periodistas de Diario 26 la veracidad de dicha información.

Informe periodístico sobre la introducción armas atómicas en Malvinas, Richard Norton Taylor

Informe periodístico sobre la introducción armas atómicas en Malvinas, Richard Norton Taylor

“La guerra ocurrió hace 40 años, pero siguen apareciendo revelaciones muy importantes y en este caso estamos ante un hecho sumamente grave como lo ha calificado la Cancillería argentina en un comunicado emitido", comentó.

En línea con el tema consultado y si Cancillería estaba en condiciones de confirmar esto, reveló: “Cuando tomó conocimiento público esta versión periodística recordamos que ya en 2003 el gobierno británico había reconocido -a través del Ministerio de Defensa y sobre todo por presión interna en el Reino Unido- que había introducido armas nucleares, pero sin detalles de la magnitud de dicho armamento. Ahora estamos en condiciones de decir que hemos accedido a esos documentos y podido confirmar la veracidad de esa revelación periodística que da cuenta de que efectivamente 31 poderosas armas nucleares fueron transportadas en distintos buques como el Invencible (bajo fuego argentino) y el Hermes”.

La Cancillería advierte sobre la gravedad de la información publicada por el portal Declassified UK sobre el envío de buques británicos con 31 armas nucleares al conflicto del Atlántico Sur y prevé plantear la situación ante organismos internacionales. ?https://t.co/IoFlxFZOwx pic.twitter.com/zTZBfLnerX

— Cancillería Argentina ?? (@CancilleriaARG) January 5, 2022

En lo que respecta a los pasos a seguir, el diplomático confirmó: “Ahora estamos procesando toda la información que hemos recibido a partir de la acción de nuestra embajada en Reino Unido, la cual accedió a los archivos, y definiendo el curso de acción a seguir. Es muy importante tener en cuenta que estamos ante una situación que habla de la absoluta irracionalidad de introducir armas nucleares en un conflicto bélico y en una zona del mundo donde existían, ya en ese entonces, convenciones internacionales que prohibían proliferación de este tipo de armas”.

Carmona detalló lo que hubiese significado el despliegue de dicho armamento y el daño que podría haber causado: “Para que ustedes tengan una idea la capacidad destructiva de cada una de esas bombas -se informa- eran de diez kilotones cuando las bombas lanzadas en Japón fueron de quince, por lo que el dimensionamiento es equivalente a 15 Hiroshimas. El Reino Unido debe explicaciones por esto y no las dio con precisión en 2003, Argentina en distintos momentos exigió información y llega el momento de que sepamos cuál fue el destino de ese armamento y de si quedaron armas nucleares en Malvinas, ya sea en depósito o embarcaciones”.

“A esta situación de suma gravedad se suma, y está vinculada, con la persistencia belicista del Reino Unido ya que Malvinas es una sede de una importante base militar británica desproporcionada respecto de la situación que presenta Argentina, quien ha ratificado su vocación de respeto del derecho internacional y su compromiso de no hacer uso de la fuerza como argumento en relación con la disputa de soberanía y búsqueda de una solución negociada”, concluyó.

Mirá la nota completa acá

Por Mauro Calvagna y Yasmin Ali

*Tw: @maurocalvagna y @Yas_Friends