Islas Malvinas. Foto: Wikimedia Commons

La jefa del gobierno británico de las Malvinas, Andrea Clausen, afirmó que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, utiliza a las islas ocupadas ilegítimamente como un “peón” del tablero político para castigar y presionar al Reino Unido en busca de ayuda para la guerra con Irán.

Cabe resaltar que desde que Trump inició junto a Israel la ofensiva contra Teherán, se encargó de pedir un mayor apoyo del gobierno de su par británico Keir Starmer y de los demás miembros de la OTAN.

“Hay muchos juegos importantes en marcha, y podríamos ser un peón muy útil”, señaló Clausen en diálogo con The Telegraph, donde añadió: “Como nación, somos fundamentalmente resilientes, expresivos, bastante políticos y ferozmente independientes, pero muy, muy británicos”.

Por otro lado, la funcionaria señaló que los ciudadanos de las islas ocupadas de manera ilegítima son “británicos desde 1833, antes de que existiera Argentina”.

Estos comentarios surgen en respuesta a un memorándum filtrado del Pentágono, que sugería que el apoyo de Estados Unidos a las reivindicaciones de soberanía británicas podría usarse como medio de represalia después de que el Reino Unido se negara a participar en ataques ofensivos contra Irán. La funcionaria describió estos comentarios como “muy frustrantes” y “despectivos” hacia los isleños.

El gobierno ilegítimo de las Islas Malvinas afirmó por su parte tener “plena confianza en el compromiso asumido por el Gobierno del Reino Unido de defender y respetar nuestro derecho a la autodeterminación”.

La tensión se agravó la semana pasada, cuando barcos de guerra estadounidenses, encabezado por el portaaviones USS Nimitz, navegó junto a buques de guerra argentinos en el Atlántico Sur. Si bien la Armada de EEUU lo describió como un “compromiso bilateral”, los habitantes de las islas demostraron preocupación.

Donald Trump junto a Keir Starmer. Foto: via REUTERS

Por ejemplo, Jack Ford, miembro de la Asamblea Legislativa, habló de “nerviosismo” ante el rearme de la Argentina, que incluye la reciente compra de aviones de combate caza F-16.

El documento que inició las tensiones entre EEUU y Reino Unido por Malvinas

Hacia fines de abril, un comunicado filtrado del Pentágono reveló las presuntas intenciones de Estados Unidos de tomar represalias con los países que no se involucraron en la ofensiva militar en Medio Oriente.

Puntualmente con Gran Bretaña, según indicó la agencia Reuters, la Casa Blanca analiza revisar su apoyo diplomático sobre la soberanía británica de las Islas Malvinas.

Desde el inicio de la ofensiva sobre Irán, Donald Trump cuestionó la postura del primer ministro británico, Keir Starmer, y hasta lo acusó de cobarde por su negativa a unirse al conflicto.

Esta situación generó un idea y vuelta de declaraciones y posturas diplomáticas marcadas. Por ejemplo, el presidente argentino Javier Milei indicó que el Gobierno está “haciendo avances como nunca se han hecho”.

“No hay foro en que no hagamos el reclamo, estamos consiguiendo apoyos nunca vistos, como Chile. Tanto con (Diana) Mondino, como con (Gerardo) Werthein y ahora con (Pablo) Quirno, es un tema que nosotros lo vivimos tirando arriba de todas las mesas”, completó.

Por su parte, el portavoz del primer ministro británico Keir Starmer desestimó un eventual retiro de apoyo por parte de Estados Unidos a Reino Unido: “El derecho de los isleños a la autodeterminación es primordial y la soberanía recae en el Reino Unido. Esa ha sido nuestra postura constante y seguirá siéndolo”, indicó.

En tanto, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, intentó desactivar la controversia, restó importancia al episodio y aseguró que no implica un cambio en la política exterior estadounidense: “Era simplemente un correo electrónico con algunas ideas. La gente se está exaltando demasiado por un mail”, afirmó.

No hay lugar a dudas de que este no es el último capítulo de las tensiones entre EEUU y el Reino Unido, cuyas tensiones escalan cada vez más, siendo una oportunidad para la Argentina de remarcar su soberanía sobre las Islas Malvinas.