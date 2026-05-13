Esta zona de chacras y quintas formó parte de la Chacarita de los Colegiales Foto: Buenos Aires Connect

Hay nombres que parecen una caricia. La Paternal suena a familia, a cuidado, a ese gesto de barrio donde todavía te saludan por tu apellido. Pero en Buenos Aires, casi nada es casual: detrás de ese nombre hay ferrocarril, urbanización obrera y una empresa que dejó marca en el mapa. Y también, como siempre, un pasado más profundo: chacras, caminos de tierra y hasta la huella de los viejos dominios jesuitas.

El origen del nombre: primero fue la estación y antes, “Chacarita”

La explicación más aceptada arranca en un punto clave: la estación de tren. En 1887, el Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico (hoy Línea San Martín) inauguró en la zona una parada llamada “Chacarita”. Recién el 12 de julio de 1904 esa estación cambió su nombre a “La Paternal”, y ese giro quedó asociado al “nacimiento” identitario del barrio tal como lo conocemos.

El cambio de denominación se debió a las gestiones realizadas por la Sociedad de Seguros "La Paternal" Foto: Instagram @buenosaires.ar

¿El motivo del rebautismo? Las crónicas institucionales de la Ciudad y de la Legislatura coinciden en un actor determinante: la Sociedad/Compañía de Seguros “La Paternal”, propietaria de terrenos en las inmediaciones, que impulsaba loteos y la construcción de casas para obreros. La estación tomó ese nombre por las gestiones vinculadas a esa urbanización —y el barrio, con el tiempo, también.

Antes del barrio: chacras, quintas y el “camino a Moreno”

Si retrocedemos un poco más, aparece el paisaje anterior a la cuadrícula porteña: zona de chacras y quintas, parte de la histórica Chacarita de los Colegiales. Y una arteria que todavía ordena la memoria del barrio: el antiguo “camino a Moreno”, hoy avenida Warnes, por donde circulaban carros y actividades de abastecimiento mucho antes de que llegaran los adoquines y el progreso ferroviario.

Esa Buenos Aires “suburbana” de fines del XIX y comienzos del XX explica por qué el barrio creció con una lógica popular y obrera, pegada al movimiento del transporte y a la posibilidad concreta de acceder a un lote.

Más atrás todavía: la huella jesuita y los proyectos que no prosperaron

La Paternal no nació de un día para el otro. Parte de esas tierras estuvieron ligadas a antiguas posesiones de la Compañía de Jesús y a la denominación “Chacarita del Colegio”, antes de las reorganizaciones y proyectos de poblamiento posteriores.

Pasaje de barrio Foto: Instagram @buenosaires.ar

En el siglo XIX, hubo intentos de ordenar y poblar el área con planes formales (y frustrados) como los que mencionan investigaciones de historia barrial, en un contexto donde Buenos Aires empujaba su frontera urbana hacia el oeste y el noroeste. Esa tensión entre “campo cercano” y “ciudad que avanza” es parte del ADN paternalense.

El ferrocarril como motor: cuando el tren trajo trabajo y vino

La estación no fue solo un nombre: fue economía real. Fuentes ferroviarias e históricas señalan que La Paternal llegó a tener un playón de cargas asociado a la llegada de vino desde Mendoza, que se embotellaba en bodegas alrededor del predio. Con cambios normativos y productivos posteriores, ese sistema perdió vigencia, pero dejó una marca industrial fuerte en la zona.

Esa impronta explica por qué La Paternal fue, durante décadas, un barrio de paredones fabriles, talleres, depósitos, y movimiento de laburo. Y también por qué la zona de Warnes terminó consolidando un perfil comercial particular ligado al mundo automotor, tal como registran las reconstrucciones de la historia barrial local.

Hitos que hicieron época: instituciones, identidad y una postal que no se olvida

En el tejido social aparecen instituciones tempranas y señales de “barrio organizado”: por ejemplo, registros de historia local ubican al Hospital Torcuato de Alvear con apertura formal en 1909 y posteriores cambios de especialidad, como parte del entramado sanitario de la zona.

Complejo Deportivo Las Malvinas de Argentinos Juniors Foto: Instagram @buenosaires.ar

Y si hay un capítulo que todavía estremece a vecinos y memoriosos, es el del Albergue Warnes: concebido como un gran proyecto sanitario infantil impulsado por la Fundación Eva Perón, iniciado alrededor de 1950, interrumpido tras 1955, reutilizado luego como vivienda precaria y finalmente demolido con un operativo de gran impacto mediático. (Ojo con la fecha exacta: hay fuentes que lo sitúan en 1998 y otras en 1991; lo indiscutible es el carácter emblemático del derrumbe y su peso en la memoria urbana).

¿Dónde empieza y dónde termina La Paternal?

Oficialmente, el barrio integra la Comuna 15 y cuenta con límites detallados por el Gobierno de la Ciudad, que incluyen arterias como Av. San Martín, Warnes, Garmendia, Del Campo y otras. Es una zona predominantemente residencial, con foco comercial fuerte en Av. San Martín.

En 1904la estación modificó su nombre por el de Paternal. Foto: Instagram @buenosaires.ar

Y aunque los mapas digan una cosa, La Paternal también es imaginario: “se siente” en la manera de habitar, en el club de la esquina, en la charla de vereda y en esa idea de pertenencia que atraviesa generaciones. Parte de esa identidad se ancla, además, en la tradición futbolera que el barrio asocia a Argentinos Juniors y a la mística de sus orígenes.