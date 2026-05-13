El dirigible alemán Graf Zeppelin Foto: Archivo General de la Nación

Hay imágenes que parecen ciencia ficción aunque estén en blanco y negro. Una de ellas es real y tiene fecha: 30 de junio de 1934. Esa mañana helada, Buenos Aires se despertó con un visitante imposible: el LZ 127 Graf Zeppelin, un dirigible alemán que cruzó el cielo porteño como si la ciudad fuera una maqueta. La gente salió a balcones, terrazas, esquinas abiertas, y los más madrugadores apuntaron directo a Campo de Mayo, donde se concretaría un descenso tan espectacular como delicado.

No era un globo; tampoco un avión. Era otra cosa: una estructura rígida, monumental, que avanzaba con una calma intimidante. Para la época, era el futuro pasando en cámara lenta por encima del Palacio Barolo, la Plaza de Mayo y el Congreso. En un país que todavía asociaba los viajes lejanos con el barco, el Zeppelin traía una promesa: cruzar océanos por aire.

Un gigante con reglas propias y números que asombran todavía hoy

El Graf Zeppelin medía alrededor de 236,6 metros de largo, tenía un volumen cercano a 105.000 m³ y estaba impulsado por cinco motores Maybach: un “buque” aéreo capaz de rondar los 128–130 km/h y sostener una operación transatlántica que, en condiciones favorables, podía reemplazar semanas de mar por pocos días de vuelo. Su tripulación era de varias decenas y el cupo de pasajeros era acotado (un lujo selecto).

Fue la única vez que el gran globo visitó la Argentina Foto: Archivo General de la Nación

Una de sus claves técnicas fue el uso de Blau gas (un combustible gaseoso) además de nafta, porque ayudaba a manejar mejor el peso a medida que se consumía el combustible: un detalle invisible para el público, pero decisivo para esos viajes largos que parecían imposibles.

Cómo se llegó a esto: de los primeros dirigibles al sueño transatlántico

La historia de los dirigibles no empezó con Alemania ni con los años 30. Ya en 1852, el ingeniero francés Henri Giffard había logrado un hito: el primer vuelo de un dirigible propulsado y dirigible, recorriendo cerca de 27 km en Francia. Era el prólogo de una obsesión mundial: dominar el aire con máquinas que no dependieran del viento.

Décadas después, en París, el brasileño Alberto Santos-Dumont convirtió esa obsesión en espectáculo: en 1901 ganó el célebre Deutsch Prize volando con su dirigible desde Saint-Cloud hasta la Torre Eiffel y regreso en menos de media hora. La multitud entendió algo esencial: el dirigible podía ser preciso, no solo grandioso.

Y cuando la idea parecía lista para volverse negocio, apareció un dato que muchos desconocen: la primera aerolínea del mundo no nació con aviones, sino con Zeppelines. La empresa DELAG (Alemania) fue pionera en vuelos pagos y operaciones regulares antes de la Primera Guerra. Ese camino comercial preparó el terreno para gigantes como el Graf Zeppelin.

¿Por qué Buenos Aires? El viaje de 1934 y la apuesta por el Río de la Plata

En los años 30, los Zeppelines eran una alternativa real: más rápidos que los barcos, y todavía más “largos de alcance” que muchos aviones de entonces. Desde 1931 se consolidaron servicios y travesías hacia Sudamérica, con escalas y logística diseñada para correo y pasajeros. En 1934, el objetivo era también probar si la ruta podía extenderse: incluso se evaluaban condiciones meteorológicas regionales como el temido Pampero.

Una postal sin precedentes en Buenos Aires Foto: Fotos Antiguas BA - Buenos Aires

Pero había un problema práctico: los dirigibles necesitaban infraestructura (mástiles, hangares, protocolos). De hecho, ya había antecedentes de interés regional y discusiones por costos: construir y sostener esas instalaciones no era menor, y durante años la idea chocó con esa realidad.

Campo de Mayo: amarre a pulso y una ciudad mirando el cielo

El 30 de junio, el descenso fue un operativo. No se trataba solo de “aterrizar”: había que amarrar un coloso inflado con gas de elevación, con restricciones estrictas (por ejemplo, prohibición de fumar cerca del área) y con personal entrenado sujetando cables y asistiendo la barquilla. Fuentes de época y reconstrucciones históricas coinciden en la escena: soldados sosteniendo, tensando, ajustando, mientras la multitud aplaudía como si estuviera viendo el mañana.

Sobrevoló la Plaza del Congreso durante el sábado 30 de junio de 1934 Foto: Archivo General de la Nación

El Zeppelin permaneció poco tiempo: en torno a una hora y media (según crónicas) o un par de horas (según otras reconstrucciones), cargó agua, provisiones y bolsas de correo, y volvió a elevarse. La parada, breve, tenía un sentido estratégico: logística, impacto público y una demostración de capacidad tecnológica que, en esos años, también se leía como mensaje hacia afuera.

Montevideo lo vio primero: el “cigarro de plata” sobre el río

El Río de la Plata fue parte del show. En Uruguay, registros fotográficos y textos históricos describen el paso del Graf Zeppelin sobre Montevideo entre la noche del 29 y el día 30, con saludos por radiograma y un sobrevuelo que convocó miradas hacia el cielo. Esas imágenes hoy funcionan como archivo vivo de una región que, por horas, fue escenario de una postal futurista.

Luces y sombras: correo, propaganda y el fin de una era

El Graf Zeppelin también fue emblema de su tiempo: en la década del 30, los dirigibles se usaron como herramientas de prestigio y proyección simbólica. Ese uso político existió, y convivía con el costado comercial del correo y los viajes.

El ocaso llegó rápido. Tras el desastre del Hindenburg (1937), la confianza pública en los grandes dirigibles se desplomó, y el Graf Zeppelin fue retirado. A comienzos de 1940, en plena economía de guerra, su estructura fue desmantelada y reutilizada como material para la industria aeronáutica militar. Lo que había sido promesa de modernidad terminó convertido en chatarra útil.