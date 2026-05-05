Pablo Quirno, canciller argentino. Foto: NA

El canciller Pablo Quirno sostuvo que Argentina “trabaja todos los días para ratificar los derechos de soberanía sobre las Islas Malvinas por vías diplomáticas”. Esta declaración se dio en el marco del reciente correo del Pentágono que indicaba que Estados Unidos no volvería a respaldar al Reino Unido en la disputa.

Quirno evitó referirse a la carta y subrayó la línea diplomática oficial en la que explicó a Radio Mitre que el objetivo es acumular apoyos internacionales para una negociación bilateral con Londres. “La resolución de la cuestión Malvinas se va a dar siempre por vías diplomáticas“, afirmó. Además, reconoció que a pesar de las diferencias con el Reino Unido, el camino será de diálogo a un mediano y largo plazo.

Manuel Adorni y Pablo Quirno en conferencia. Foto: Presidencia

Qué dijo Quirno sobre Milei

Quirno comentó la importancia del nuevo viaje de Javier Milei a Estados Unidos, donde asistirá al foro del Instituto Milken, conocido como el Davos de California. “Los viajes del presidente, la diplomacia presidencial, son clave en la inserción de Argentina en el mundo”, afirmó el canciller que formará parte de la comitiva oficial y luego viajará a Costa Rica para asistir a la toma de posesión de la presidenta Victoria Fernández.

El encuentro organizado por el Instituto Milken convoca a referentes de diversos ámbitos de la economía mundial y del ámbito intelectual. Quirno subrayó que la presencia de Milei en este tipo de espacios evidencia el interés que despierta su liderazgo en el mundo occidental. La agenda en Estados Unidos contempla además reuniones con compañías de los sectores energético y tecnológico que evalúan oportunidades de inversión en el país.

Javier Milei con el presidente del Instituto Milken, D. Michael Milken. Foto: Presidencia

“Es un foro de suma importancia, porque es donde se concentran líderes de talla mundial, de varios sectores, tanto de la economía como de aporte de pensamiento. Que el presidente haya sido invitado es algo muy importante, porque refleja la importancia que el mundo occidental le está dando hoy a la figura del presidente. Es un foro donde aprovechamos también para realizar reuniones con gente que está interesada en invertir en el país. O sea, vamos a juntarnos con empresas energéticas, empresas tecnológicas”, agregó.

De qué trata el Foro del Instituto Milken

La conferencia se reúne bajo el lema “Liderando en una nueva era” y reúne dirigentes del mundo de las finanzas, la salud, la filantropía, la tecnología y las políticas públicas para encontrar soluciones prácticas ante los recientes desafíos globales. Entre los oradores que han pasado por ediciones anteriores figuran Kristalina Georgieva, Bill Clinton y la reina Ranía de Jordania.

No es la primera vez de Milei en este foro ya que en 2024 se presentó allí y afirmó: “Argentina tiene todas las condiciones para ser la nueva meca de Occidente” e invitó a todos los empresarios presentes a invertir en el país. Lo habían acompañado Karina Milei, el entonces jefe de Gabinete, Nicolás Posse; el ministro de economía, Luis Caputo, y el entonces embajador argentino ante Estados Unidos, Gerardo Werthein.

Luis Caputo, Javier Milei y Karina Milei. Foto: NA

Luego, en 2025 expuso ante representantes de Chevron, Paramount, Discovery Capital, JPMorgan, PIMCO, Vista Investment Group, Amazon Web Service, Citi, Copa Airlines, Fundación Reagan, Peerage Capital Group, East Bank, Visa y Globant, entre otras compañías con peso mundial.

Por su parte, Quirno encuadró la estrategia diplomática dentro del proceso de apertura comercial promovido por el Gobierno, al vincularla con la reciente entrada en vigencia del acuerdo entre el Mercosur y la Unión Europea. El canciller definió este avance como la culminación de más de 25 años de negociaciones, un período en el que “pasaron una docena de presidentes” sin lograr su ratificación. En ese contexto, remarcó que Argentina fue el primer miembro del bloque en promulgar el tratado, lo que permitió a la Comisión Europea avanzar con su implementación efectiva.

En otro orden, descartó que la controversia vinculada al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, tenga impacto en la agenda internacional del Ejecutivo. “Las cuestiones privadas hay que separarlas de las públicas. Él dará las respuestas que corresponden en el ámbito adecuado”, afirmó.

El cuestionamiento a Irán: qué dijo el canciller en pleno conflicto en Medio Oriente

Quirno aseguró vía X: “Argentina condena enérgicamente los ataques del régimen de Irán contra infraestructuras civiles en los Emiratos Árabes Unidos. Son injustificables e inaceptables”.

La cancillería, a través de un comunicado oficia, agregó: “Tal como fue señalado durante la reciente sesión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas sobre la situación en el estrecho de Ormuz, subrayamos la importancia de garantizar la libre circulación en esa vía marítima, eje estratégico para el comercio energético global, al tiempo que reafirmamos nuestra condena a las reiteradas agresiones del régimen de Irán contra los países del Golfo”.

“La Argentina considera que una solución duradera a la actual escalada requiere la reapertura plena de dicha vía y la consolidación de un acuerdo sólido y verificable que brinde garantías efectivas de seguridad para los países de la región, particularmente frente a los riesgos asociados a los programas nuclear y balístico de Irán, así como a sus actividades de desestabilización regional”, sentenció el texto.