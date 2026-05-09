La bandera de Malvinas que hoy se exhibe en la Basílica de Luján:

La bandera que flameó en Malvinas Foto: Wikipedia

Hay objetos que, sin decir una palabra, hacen ruido. En la penumbra solemne de la Basílica de Luján, una tela celeste y blanca descansa enmarcada y custodiada como si fuera una reliquia. No es “una” bandera más: es una de las siete banderas argentinas que flamearon en las Islas Malvinas en 1966 durante el “Operativo Cóndor”, en una acción temeraria que todavía hoy divide opiniones pero enciende memoria.

Y ahí está lo impactante: esa bandera viajó más que muchos de nosotros. Cruzó décadas, silencios, cambios de época y discusiones sobre soberanía, para terminar en un lugar donde la Argentina peregrina con fe, promesas y lágrimas. Según reseñas históricas del santuario, la Basílica conserva símbolos patrios vinculados a hitos nacionales y esta bandera quedó, literalmente, bajo la mirada de la Virgen.

“Operativo Cóndor”, una madrugada de 1966: “rumbo uno-cero-cinco” y el aterrizaje imposible

La historia arranca con una clave que suena a código de película: “uno-cero-cinco”. Así se identificaba el rumbo hacia Malvinas en navegación aérea, y con esa frase se ordenó desviar el vuelo 648 de Aerolíneas Argentinas, un Douglas DC‑4 (matrícula LV‑AGG, “Teniente Benjamín Matienzo”) que debía llegar a Río Gallegos.

Hoy se encuentra en la Basílica de Luján Foto: Propio

El problema era brutalmente simple: en Puerto Stanley no había una pista como tal. La “solución” fue tan precaria como audaz: aterrizar en el hipódromo (racecourse), un terreno que las crónicas describen como ventoso y complicado, especialmente si el suelo estaba húmedo o barroso.

A las 8:42 de la mañana, el DC‑4 bajó donde no debía bajar un avión comercial. Y entonces ocurrió la escena que, para muchos, funciona como una fotografía mental de la Causa Malvinas: siete banderas argentinas desplegadas y flameando en el archipiélago.

Siete. No una. No dos. Siete, como si el gesto necesitara repetirse para volverse innegable.

Siete banderas, 36 horas y una rendición negociada

El “Operativo Cóndor” duró alrededor de 36 horas (las fuentes varían en cómo cuentan el tiempo, pero coinciden en que fue un episodio breve e intensísimo), y terminó con una rendición negociada en la que intervino un sacerdote católico como mediador.

Operativo Cóndor, Islas Malvinas, Secuestro

Esa mediación religiosa —en un conflicto sin disparos masivos pero con tensión real— anticipa, de algún modo, el destino de la bandera: volver al continente y, décadas después, quedar en un templo.

Porque las banderas, a veces, no solo representan a un país: representan lo que ese país decide recordar.

¿Cómo llegó a Luján? El tramo menos contado del viaje

Acá empieza el “capítulo argentino” de esta historia: el de la custodia, el paso de mano en mano y la decisión de convertir una bandera en pieza patrimonial.

En mayo de 2013, durante el tradicional tedeum del 25 de Mayo, se presentó en la Basílica una de las siete banderas que flamearon en Malvinas en 1966, y quedó exhibida en un marco dentro del templo.

Basílica de Luján Foto: Wikipedia

Un dato clave: esas banderas quedaron asociadas a la memoria de quienes participaron del operativo, y una de las notas periodísticas sobre el acto menciona que fueron entregadas “en custodia” por una integrante del grupo que participó en 1966.

Desde entonces, la bandera dejó de ser únicamente “prueba” de una acción y pasó a ser relato abierto: el visitante la mira y completa la escena con lo que sabe, lo que cree, lo que le contaron en la escuela o lo que escuchó en casa.

La Basílica como cofre de banderas: cuando la historia se vuelve altar

Luján no es un sitio cualquiera para hablar de banderas. En el imaginario argentino, el santuario funciona como punto de encuentro entre la épica civil y la espiritualidad popular.

Y hay un antecedente que ayuda a entender por qué esta bandera “encaja” ahí: Manuel Belgrano ofrendó a la Virgen de Luján banderas tomadas al enemigo, un gesto recordado y conmemorado en actos y reconstrucciones históricas.

Es decir: Luján tiene una tradición simbólica donde bandera y fe se rozan. Y la de Malvinas aparece como una continuidad de ese lenguaje.

Anécdotas que vuelven humano lo monumental

Detrás de la solemnidad del marco, hay detalles que vuelven la historia sorprendentemente humana.

El nombre del avión , “Teniente Benjamín Matienzo”, suena a placa de bronce, pero era un DC‑4 real, con pasajeros reales y una tripulación que tuvo que decidir en segundos cómo evitar una tragedia en un aterrizaje fuera de manual.

El hipódromo como pista improvisada es una imagen casi absurda: caballos y carreras en la memoria del lugar; un avión y una bandera, de golpe, en el presente.

Y el dato de las siete banderas suma una dimensión casi teatral: no alcanza con “marcar presencia” una vez; la escena necesita repetirse para grabarse en la retina colectiva.

Cuando hoy esa bandera se observa en Luján, lo que se ve no es solo tela: se ve tiempo comprimido. Una Argentina de 1966 discutiendo su lugar en el mundo; una Argentina de 2013 eligiendo qué exhibir; y una Argentina actual que sigue preguntándose cómo se construye soberanía sin perder memoria.