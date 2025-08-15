Cómo reaccionan los gatos ante la voz de sus dueños, según especialistas

Los felinos presentan comportamientos ante la voz de sus dueños y quedó demostrado en distintos informes realizados por expertos.

Los gatos reconocen a sus dueños Foto: Unsplash

Los gatos son animales muy interesantes, ya sea por su personalidad, su comportamiento o su manera de percibir el mundo. Además, son una de las mascotas preferidas por quienes buscan una compañía especial.

Además de los cuidados que necesitan, con el tiempo las personas crean un vínculo muy especial con sus gatos, una relación donde ambos se benefician y se logran acompañar mutuamente.

Con el paso del tiempo, los vínculos se logran hacer tan fuertes que la voz humana comienza a ser un registro familiar para ellos y pueden reconocernos y afianzar aún más la relación. La mirada clavada en la persona que habla y el movimiento de sus orejas y de su cola, son distintas maneras de justificar esta teoría que llevó a investigar con profundidad a distintos especialistas de todo el mundo.

Los gatos no deben dormir cerca de la ventana en invierno Foto: Unsplash

“Existe una comunicación especial entre el dueño y su gato. El hecho de que estén atentos a las distintas formas en que les hablamos, demuestra lo importantes que somos para ellos, más allá de alimentarlos o darles cobijo”, explicó la doctora y especialista en comportamiento animal, Charlotte de Mouzon, en testimonios recogidos por National Geographic.

Luego, en diálogo con la revista Animal Cognition, agregó: “Descubrimos que cuando los gatos escuchaban a sus dueños usar una voz aguda, reaccionaban más que cuando escuchaban a su dueño hablar en un tono normal a otro humano adulto. Pero lo que fue muy sorprendente es que, en realidad, no funcionaba cuando provenía de la voz de un extraño“.

Las caricias, el tono de voz y cualquier tipo de muestra de cariño quedan registradas en el cerebro de los felinos, quienes no tardan en demostrar estar a gusto en un hogar y reforzar la relación con su dueño.

“El hecho de que estén atentos a las diferentes formas en que les hablamos demuestra lo importantes que somos para ellos más allá de simplemente alimentarlos o darles refugio”, agregó De Mouzon, que desde varios años se adentra en el comportamiento de los gatos y de qué forma refuerzan su relación con las personas.

Gato naranja. Foto: Unsplash.

Más estudios sobre los comportamientos de los gatos

Por otro lado, la Universidad Paris Nanterre también realizó un estudio sobre este tema. Para llevarlo a cabo reunieron 16 gatos domésticos y reprodujeron notas de voz con órdenes para observar su reacción.

El resultado determinó que los gatos incorporan inmediatamente la voz de sus dueños y eso les permite tener ciertas licencias al momento de recibir órdenes. La conclusión fue que los felinos son fáciles de domesticar, ya que efectivamente reconocen la voz de sus dueños y se vuelven más amigables.