Consejos para conocer la edad de los gatos. Foto: Unsplash.

Muchas veces, la edad exacta de un gato es difícil de conocer debido a que muchos son adoptados sin información previa o rescatados de la calle, sin registros veterinarios que indiquen su fecha de nacimiento. Sin embargo, conocer cuántos años tiene es clave para entender su comportamiento, adaptar su alimentación y brindarle los cuidados adecuados en cada etapa de su vida.

Aunque el proceso de envejecimiento varía en cada animal, la medicina veterinaria distingue etapas bien definidas: se considera que un gato es “maduro” entre los 7 y los 10 años; “adulto mayor” entre los 11 y 14; y “geronte” a partir de los 15. Frente al avance natural del tiempo, es fundamental prestar atención a ciertas señales que permiten evaluar el estado general de su salud.

Es importante conocer cuántos años tiene un gato. Foto: Unsplash.

Para calcular la edad de un gato de manera aproximada, los especialistas recomiendan observar ciertos signos físicos y seguir una equivalencia básica con la edad humana. Por ejemplo, un gato de 10 años equivale aproximadamente a una persona de 56, y no resulta extraño que algunos felinos lleguen a vivir hasta los 20 años, lo que sería comparable a un humano de 96.

Si bien los primeros cambios asociados al envejecimiento celular comienzan alrededor de los siete años, los signos visibles suelen aparecer cerca de los 12, cuando distintas funciones del organismo -como el corazón y el sistema inmunológico- empiezan a disminuir su ritmo.

Los cambios que sufren los gatos cuando envejecen

Con el envejecimiento, los gatos atraviesan transformaciones tanto físicas como conductuales. La disminución de la agudeza del olfato, el gusto y la audición suele repercutir en el apetito, a lo que se suman problemas dentales frecuentes -como desgaste de piezas, enfermedades en las encías o pérdida de dientes- que, en conjunto, pueden derivar en una baja de peso.

Con el correr del tiempo, las articulaciones pierden elasticidad, en especial en casos de artrosis, lo que provoca dolor y limita la movilidad. Esta rigidez también afecta su capacidad para asearse con normalidad, impactando en la salud de la piel y en el aspecto del pelaje.

El pelaje de los gatos se modifica con el pasar de los años. Foto: Unsplash

En los gatos adultos mayores, el pelaje puede aclararse o volverse blanco y perder calidad debido a una menor producción de aceites naturales. Al mismo tiempo, el sistema inmunológico reduce su eficacia, aumentando la vulnerabilidad frente a infecciones y enfermedades. También se ven alterados procesos metabólicos clave, como la digestión, ya que disminuye la capacidad de asimilar grasas y proteínas.

En el plano conductual, pueden aparecer cambios notorios, como mayor retraimiento, vocalizaciones inusuales y modificaciones en los hábitos de sueño. Aunque descansan más horas, el sueño suele ser menos profundo y reparador, lo que puede desorganizar su rutina diaria.

Diferenciar los cambios propios de la edad de aquellos que podrían señalar una enfermedad es fundamental, ya que los gatos suelen ocultar el dolor. Adoptan conductas más sedentarias o restringen sus movimientos para no evidenciar malestar. Por eso, observar señales sutiles, como la pérdida de apetito o la resistencia a saltar a sus lugares habituales, resulta clave para detectar a tiempo cualquier problema y acudir al veterinario.