Plantas resistentes y agradecidas que no necesitan grandes cuidados. Foto: Gemini IA.

¿Quién no sueña con tener una casa o un departamento lleno de vida? Un pequeño oasis verde que transforme los espacios, aporte frescura y haga que todo se sienta más cálido. Sin embargo, no todas las plantas son iguales, y elegir bien puede ser la clave para que ese rincón natural realmente funcione.

No hace falta tener experiencia ni demasiado tiempo para disfrutar de plantas en casa. Existen especies que se adaptan muy bien a interiores, requieren cuidados básicos y responden rápido cuando se las atiende correctamente. La clave está en elegir bien y entender qué necesitan.

Plantas resistentes y agradecidas que no necesitan grandes cuidados. Foto: ChatGPT.

Plantas de interior que no necesitan cuidados: cuáles elegir para empezar

“Son plantas seguras y agradecidas por el cuidado que le otorguemos. Todas ellas tienen requerimientos similares, lo que facilita mucho el trabajo”, explica Cristina Cimadamore, especialista en flores y plantas y dueña del vivero Azahares (@cris.azahares), en diálogo con Canal26.com.

Entre las opciones más recomendadas aparecen especies clásicas, resistentes y muy utilizadas en decoración de interiores:

Cuna de Moisés (Spathiphyllum wallisii)

Planta elegante de hojas verdes brillantes y flores blancas. Es muy valorada por su capacidad de adaptarse a interiores y por su aspecto delicado.

Cuna de Moisés (Spathiphyllum wallisii) Foto: Instagram @viveromania

Potus (Epipremnum aureum)

Una de las más resistentes y populares. Tiene hojas en forma de corazón y puede crecer como colgante o trepadora, ideal para principiantes.

Potus (Epipremnum aureum) Foto: Freepik.

Filodendro (Philodendron)

Planta de hojas verdes intensas y crecimiento rápido. Con múltiples variedades, entre ellas el Philodendron cordatum, es muy versátil, decorativa y fácil de mantener en interiores.

Filodendro (Philodendron) Foto: Instagram @philodendron

Ficus lira (Ficus lyrata)

Conocida por sus grandes hojas en forma de violín, es una planta muy ornamental que aporta presencia y estilo a cualquier ambiente.

Ficus lira (Ficus lyrata) Foto: Instagram @detalisdeamor

Costilla de Adán (Monstera deliciosa)

Famosa por sus hojas grandes con aberturas naturales, es una de las favoritas en decoración por su estética tropical.

Planta Costilla de Adán. Foto: Unsplash.

Ciso (Cissus rhombifolia)

Planta trepadora o colgante, de crecimiento ágil y hojas pequeñas, ideal para interiores con buena luz indirecta.

Ciso (Cissus rhombifolia) Foto: Instagram @jardinsecretook

Cuánta luz necesitan las plantas de interior

Uno de los puntos clave para que estas plantas crezcan bien es la iluminación. Según Cimadamore, todas requieren buena luz natural, pero con una aclaración importante: “No hay que exponerlas al sol directo”, advierte. La luz indirecta es ideal para evitar que las hojas se quemen y mantener el crecimiento saludable.

Cada cuánto regar las plantas de interior

El riego es otro aspecto fundamental, y también uno de los errores más comunes. En este caso, la recomendación es simple:

Verano: 2 veces por semana

Invierno: 1 vez por semana

Este esquema permite mantener la humedad necesaria sin encharcar el sustrato, algo clave para evitar que las raíces se pudran.

Cada cuánto regar las plantas de interior. Foto: Unsplash.

Qué tierra usar y cómo fertilizarlas

Para que estas especies se desarrollen correctamente, el tipo de suelo también marca la diferencia. Lo ideal es utilizar un sustrato que:

Sea liviano y aireado

Tenga perlita, para mejorar el drenaje

Además, se recomienda fertilizar a la salida del invierno con un producto rico en nitrógeno, lo que favorece el crecimiento de hojas y la recuperación de la planta tras los meses más fríos.

Planta Costilla de Adán. Foto: Unsplash.

Por qué estas plantas son ideales para el hogar

Todas estas especies tienen algo en común: se adaptan muy bien a interiores. No requieren condiciones complejas ni cuidados excesivos, lo que las convierte en una excelente opción tanto para principiantes como para quienes buscan sumar verde sin esfuerzo.

Con luz adecuada, riego moderado y un buen sustrato, estas plantas no solo sobreviven, sino que crecen y transforman cualquier ambiente en un espacio más cálido y natural.