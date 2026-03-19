El gato rebelde que se convirtió en leyenda por desafiar la seguridad fronteriza entre Canadá y Estados Unidos. Foto: Gentileza CTV News

En la tranquila zona fronteriza entre Canadá y Estados Unidos, un gato doméstico se convirtió en protagonista de una curiosa historia que mezcla humor, redes sociales y hasta “delitos internacionales”.

El gato Louis, conocido por cruzar ilegalmente la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Foto: Gentileza CTV News

Se trata de Louis, un felino que vive en el sur de la ciudad canadiense de Surrey, en la provincia de Columbia Británica, muy cerca del límite con el país vecino.

Blaine y Surrey: las ciudades unidas por las travesuras de un gato aventurero

Según reportó la cadena ‘CTV News’, el gato (cuyo nombre completo es Louis Vuitton) se volvió famoso en la comunidad por sus constantes y completamente ilegales cruces hacia Estados Unidos.

A pesar de que en ese tramo no existen muros ni vallas, la frontera está vigilada con patrullas, cámaras de seguridad e incluso helicópteros que sobrevuelan la zona. También, hay carteles que advierten claramente: “Ni se te ocurra cruzar”.

Los carteles que prohíben el cruce fronterizo entre Canadá y Estados Unidos. Foto: Gentileza CTV News

Nada de eso parece intimidar al pequeño aventurero. Con total naturalidad, Louis salta la zanja que separa ambos países y cruza de un lado a otro casi a diario, ignorando cualquier señal o norma fronteriza.

La dueña, Deb Tate, afirma que las travesuras del gato no terminan ahí. Louis es un hábil cazador de ratones y serpientes, y suele transportar sus presas desde territorio estadounidense hasta Canadá. “Apuesto a que no los declara”, bromeó Tate sobre los controles aduaneros.

El impacto en redes sociales: por qué la historia del gato “rebelde” se volvió viral

Con el paso del tiempo, el felino se convirtió en una pequeña celebridad local. Vecinos como Bob Christy aseguran verlo recorrer la zona con frecuencia, saludando a quienes pasan mientras entra y sale de un país a otro sin la menor preocupación.

Sus aventuras también comenzaron a circular en las redes sociales, donde cientos de usuarios siguen de cerca las andanzas del gato que parece ignorar el derecho internacional.

El gato Louis, quien cumplirá seis años el próximo 1 de julio, se convirtió en una pequeña celebridad local. Foto: Gentileza CTV News

Louis, que cumplirá seis años el próximo 1 de julio (Día de Canadá), suele regresar a casa cuando le apetece o cuando escucha el sonido de sus golosinas para gatos.

Hasta entonces, continúa su rutina habitual: cruzar una de las fronteras más vigiladas del mundo como si fuera simplemente otro paseo por el vecindario.