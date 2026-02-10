Lengua de suegra. Foto: Unsplash.

La lengua de suegra, también conocida como sansevieria, es una planta de interior rígida y resistente, que se caracteriza por su bajo mantenimiento y gran valor decorativo. No requiere riesgos frecuentes, se adapta a distintos ambientes y, además, puede multiplicarse de manera muy sencilla, lo que permite tenerla en varias macetas dentro del hogar.

Esta especie es ideal tanto para quienes recién comienzan en el mundo de la jardinería como para quienes buscan sumar verde a sus espacios sin dedicarle demasiado tiempo. Con un método simple y efectivo, es posible reproducirla a partir de sus hojas y disfrutarla en distintos rincones de la casa.

La lengua de suegra prefiere la luz indirecta. Foto: Pexels.

Según indican los jardineros expertos, para reproducir esta planta solo se necesita una hoja sana, una maceta y un sustrato adecuado. El procedimiento es sencillo y no requiere herramientas especiales, solo de un poco de paciencia y sobre todo, cariño hacia la planta que está por nacer.

Paso a paso: cómo reproducir una lengua de suegra

El primer paso consiste en elegir una hoja firme y saludable de la planta madre. Una vez seleccionada, se debe cortar con una tijera limpia en varios segmentos de entre cinco y diez centímetros. Es importante dejar secar los cortes durante algunas horas o incluso un día, para evitar que se pudran al entrar en contacto con la tierra.

Luego, se colocan los fragmentos en una maceta con sustrato liviano y bien drenado, enterrando apenas la base de cada trozo. No es necesario regar en exceso: basta con mantener la tierra levemente húmeda. La maceta debe ubicarse en un lugar luminoso, pero sin exposición directa al sol.

Con el correr de las semanas, los esquejes comenzarán a desarrollar raíces y, más adelante, aparecerán nuevas hojas. Una vez que la planta crece y se fortalece, puede trasplantarse a una maceta definitiva.

Los grandes beneficios de la lengua de suegra

Además de su fácil reproducción, la lengua de suegra se destaca por su capacidad de adaptarse a distintos ambientes, incluso aquellos con poca luz. Su aspecto elegante y vertical la convierte en una opción ideal para decorar livings, dormitorios y oficinas.

Por su resistencia y simple cuidado, esta planta es perfecta para quienes buscan sumar naturaleza al hogar sin grandes complicaciones, y multiplicarla permite aprovechar al máximo todas sus cualidades.