Día Nacional del Agua Foto: Foto generada con IA

Cada 31 de marzo, Argentina conmemora el Día Nacional del Agua, una fecha establecida para despertar la conciencia sobre el uso racional de un recurso que, pese a la abundancia geográfica, enfrenta amenazas críticas derivadas del cambio climático, la contaminación y una deuda histórica en acceso y saneamiento. La efeméride, instituida tras el primer Congreso Nacional del Agua en Córdoba en 1963, pone el foco en la paradoja de un país con vastas reservas de agua dulce pero con graves desafíos en su gestión y conservación.

La paradoja de la abundancia en un territorio árido

Argentina es reconocida como una potencia hídrica a nivel mundial, con reservas que van desde los campos de hielo patagónicos hasta el Acuífero Guaraní. Sin embargo, esta abundancia es relativa. Apenas el 3% del agua del planeta es dulce y apta para el consumo humano, y la distribución en el territorio nacional es desigual. Mientras el este recibe humedad, el 70% del país es árido o semiárido, donde cada gota es un bien preciado y escaso.

Un recurso clave para la economía y la energía

El agua trasciende el consumo humano directo; es el combustible de la economía nacional. El sector agroindustrial, pilar de las exportaciones, depende de ciclos de lluvia cada vez más impredecibles. Además, aproximadamente el 25% de la energía eléctrica del país se genera a través de centrales hidroeléctricas, una fuente limpia cuya estabilidad está ahora en jaque.

Las amenazas silenciosas: cambio climático y contaminación

El “enemigo silencioso” del cambio climático ya muestra sus efectos. En los últimos años, la bajante histórica del río Paraná afectó la navegación comercial y la provisión de agua potable para millones de personas. A este fenómeno se suman la contaminación de cuencas críticas y el retroceso constante de los glaciares andinos, auténticas “torres de agua” naturales cuya reducción compromete las reservas estratégicas a largo plazo.

Se celebra cada 31 de marzo Foto: Foto generada con IA

La deuda interna: acceso y saneamiento

Más allá de los grandes números, persiste una crisis de acceso. Millones de argentinos aún no cuentan con servicios básicos de agua potable y saneamiento, una brecha que profundiza la desigualdad social y afecta directamente la salud pública. Garantizar este derecho fundamental sigue siendo una deuda pendiente del Estado.

La protección de humedales y glaciares, junto con una inversión sostenida en infraestructura hídrica, dejan de ser opciones para convertirse en urgencias estratégicas. En un contexto de crisis climática, cuidar el agua equivale a proteger el futuro de la producción, el medio ambiente y la población de la Argentina.

Palabras clave: Día Nacional del Agua, Argentina, recursos hídricos, cambio climático, acceso al agua, glaciares, Acuífero Guaraní.