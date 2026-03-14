Pensó que había adoptado un gato común, pero años después descubrió la verdad sobre su mascota:

Un hombre en Francia descubrió que el gato con el que convivía desde hacía cuatro años había ingresado ilegalmente al país. Foto: Unsplash.

Lo que comenzó como una adopción solidaria terminó convirtiéndose en un problema legal inesperado. Un hombre en Francia descubrió que el gato con el que convivía desde hacía cuatro años había ingresado al país sin cumplir los requisitos sanitarios exigidos por la legislación europea.

La situación lo colocó ante una amenaza extrema: una multa que podía alcanzar los 300.000 euros, hasta dos años de prisión y la posibilidad de que el animal fuera sacrificado. La historia tiene como protagonista a Thierry Puech, un residente de la ciudad de Sète, en el sur de Francia, quien en 2022 atravesaba un momento difícil tras la pérdida de su mascota.

Un hombre en Francia descubrió que el gato con el que convivía desde hacía cuatro años había ingresado ilegalmente al país. Foto: Freepik.

La adopción que parecía una nueva oportunidad

Para superar ese vacío, Puech decidió acercarse a una asociación local dedicada al rescate y adopción de animales llamada Patte de Velours. Allí conoció a Tigrou, un gato que estaba siendo cuidado de forma temporal por otra familia mientras esperaba encontrar un hogar definitivo.

El vínculo fue inmediato y el hombre decidió adoptarlo. Sin embargo, desde el inicio surgió un pequeño inconveniente: el microchip del animal no podía ser leído correctamente.

“La asociación me dijo que no habían podido leer su microchip, igual que el veterinario al que lo llevé en enero de 2023 para una revisión dental”. A pesar de ese problema técnico, el gato comenzó una nueva vida junto a su dueño. Durante los años siguientes recibió controles veterinarios periódicos, vacunas y cuidados en la clínica La Corniche.

El microchip del animal no podía ser leído correctamente. Foto: Unsplash.

La emergencia médica que reveló el problema

La situación dio un giro inesperado en 2026, cuando Tigrou sufrió un problema de salud que obligó a realizarle una intervención quirúrgica. El felino desarrolló cálculos en la vejiga y debió ser atendido por un veterinario especializado. La operación fue exitosa y el animal logró recuperarse por completo.

Tras la intervención, el profesional sugirió que el dueño solicitara una tarjeta I-CAD, un documento oficial utilizado en Francia para registrar mascotas y acreditar legalmente la propiedad del animal. Pero el trámite desencadenó una sorpresa alarmante.

Un gato considerado “ilegal”

Cuando Puech inició el proceso para obtener el certificado, recibió una carta de las autoridades sanitarias informándole que su gato figuraba como animal importado ilegalmente.

Pensó que había adoptado un gato común, pero años después descubrió la verdad: el animal había ingresado ilegalmente al país. Foto: Unsplash

La razón era simple: para ingresar a Francia, y en general a cualquier país de la Unión Europea, las mascotas deben cumplir requisitos estrictos, entre ellos estar identificadas mediante microchip y contar con una vacunación antirrábica válida antes de cruzar la frontera.

Al volver a analizar el microchip, esta vez el dispositivo funcionó correctamente. Fue entonces cuando se descubrió el origen del animal: Tigrou provenía de Túnez.

“El problema era que si en 48 horas no presentaba una justificación, me enfrentaba a una multa de 300.000 euros, dos años de prisión y a la eutanasia del gato”, contó.

Una carrera contra el tiempo

Ante la gravedad de la situación, Puech actuó con rapidez. Al día siguiente acudió a la Dirección Departamental de Protección de la Población (DDPE) para explicar que había adoptado al gato años atrás y que desconocía por completo su origen.

Al volver a analizar el microchip, esta vez el dispositivo funcionó correctamente. Fue entonces cuando se descubrió el origen del animal: Tigrou provenía de Túnez. Foto: Freepik

Para respaldar su declaración, presentó todos los registros veterinarios que demostraban que Tigrou había sido atendido y vacunado desde 2022.

También intervino la familia que había acogido temporalmente al felino antes de la adopción. Ellos enviaron un correo electrónico confirmando la historia del animal y cómo había llegado a la asociación de rescate.

Tras analizar la documentación presentada, las autoridades revisaron el caso. Una semana después llegó la noticia que el dueño esperaba: los procedimientos judiciales fueron archivados y la situación del gato quedó regularizada.

De esta manera, Tigrou pudo continuar viviendo con Puech sin ningún tipo de sanción ni riesgo. La historia, que comenzó con una simple adopción, terminó convirtiéndose en un ejemplo de cómo las normas sanitarias internacionales pueden generar situaciones inesperadas cuando no se conoce el origen de una mascota.