Nutria gigante. Foto: Freepik.

Un nuevo estudio encendió las alarmas: hasta el 50% de las especies de plantas y animales de las regiones más biodiversas del planeta podrían desaparecer de manera local antes de que termine el siglo. El motivo: el avance del cambio climático y las emisiones descontroladas de carbono.

Incluso en un escenario “optimista”, donde se cumpla el objetivo del Acuerdo de París y la temperatura global no aumente más de 2°C, la pérdida sería igual de grave: un 25% de las especies se verían afectadas. Así lo indica una investigación de la Universidad de Anglia del Este, la Universidad James Cook y WWF, publicada en Climate Change.

Qué analizó el estudio

Los científicos evaluaron el futuro de 80.000 especies en 35 zonas naturales clave, comparando distintos escenarios climáticos: desde uno extremo con un aumento de 4,5°C, hasta el límite de 2°C propuesto en los acuerdos internacionales.

Regiones que sufrirán los peores impactos

Algunas de las áreas más ricas en biodiversidad del planeta podrían enfrentar pérdidas drásticas:

Sabana arbolada de Miombo (África)

Hasta 90% de los anfibios,

86% de las aves,

80% de los mamíferos

podrían extinguirse localmente si la temperatura global sube 4,5°C.

Amazonas

Podría perder casi 7 de cada 10 especies de plantas.

Suroeste de Australia

Hasta 89% de los anfibios estarían en riesgo de extinción local.

Otros puntos críticos

Madagascar: 60% de las especies podrían desaparecer de sus hábitats.

Fynbos (Sudáfrica): riesgo para un tercio de su flora única en el mundo.

Nutria neotropical (Lontra longicaudis enudris) Foto: iNaturalist

¿Qué cambiará en el clima?

El informe advierte que la “nueva normalidad” será una combinación de:

Temperaturas más altas,

lluvias cada vez más irregulares,

sequías más frecuentes.

El Mediterráneo, Madagascar y el sistema Cerrado-Pantanal —incluyendo zonas de Argentina— sufrirán fuertes disminuciones de precipitaciones. Para especies que dependen de grandes cantidades de agua, como los elefantes africanos, esto será crítico.

El aumento del nivel del mar también traerá consecuencias graves: 96% de las zonas de cría de los tigres de Sundarbans quedarían inundadas.

En las tortugas marinas, nacerían menos machos debido al aumento de la temperatura de los nidos.

La capacidad de migrar: un factor clave

Si las especies pueden desplazarse a nuevas áreas, su riesgo de extinción local baja del 25% al 20% en un escenario de aumento de 2°C.

Pero hay un problema: plantas, anfibios y reptiles —como orquídeas, ranas y lagartos— no pueden moverse lo suficientemente rápido para seguir el ritmo del calentamiento.

Huemul, animal. Foto: Fundación Rewilding Argentina.

¿Qué significa esto para los humanos?

La investigadora Rachel Warren, autora principal del estudio, resume el desafío: limitar el calentamiento a 2°C reduce las pérdidas de biodiversidad de un 50% a un 25%.

El Acuerdo de París ya logró reducir la proyección de aumento de 4,5°C a unos 3°C, pero: 2°C es mucho mejor y 1,5°C sería lo ideal para evitar un colapso masivo de la vida silvestre.

La biodiversidad no solo sostiene los ecosistemas naturales: también garantiza alimentos, agua, clima estable, medicinas y economías enteras.

Perderla implica riesgos directos para nuestra supervivencia.