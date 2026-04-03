Plantas en balcones. Foto: Freepik

Tener un balcón con poca luz no significa tener que renunciar a tener plantas. De hecho, existen algunas especies que prosperan en condiciones de semisombra o sombra luminosa, capaces de aportar color, textura y frescura sin necesidad de largas horas de sol directo.

Además, tener “poco sol” en un hogar no es el equivalente a la oscuridad total, ya que la luz indirecta que reciben muchos balcones pueden ser suficientes para tener un jardín grande, lleno de vida y con mucho verde. ¡Eso si!, deben elegirse correctamente y tienen que estar acompañadas de cuidados adecuados.

Plantas en balcones. Foto: Freepik

A continuación, te mostramos cinco opciones ideales que se adaptan perfectamente a estos espacios y que te ayudarán a transformar tu balcón en un pequeño oasis.

Ideales para balcones urbanos: 5 plantas que no necesitan sol directo ni cuidados frecuentes

Helecho: volumen y frescura todo el año

El Helecho es una de las mejores alternativas para balcones con poca luz. Sus hojas largas, frondosas y colgantes aportan una sensación de frescura constante y generan un efecto visual muy atractivo, ideal para crear un ambiente más natural.

Se trata de una planta que requiere cierta humedad ambiental, por lo que conviene regarla con frecuencia sin llegar a encharcar el sustrato. También es importante evitar la exposición directa al sol, ya que puede quemar sus hojas. Ubicado en semisombra, el helecho se desarrolla con gran facilidad.

Helecho

Poto: resistente y fácil de cuidar

El Poto es una de las plantas más elegidas para espacios con poca luz debido a su gran adaptabilidad. Puede crecer tanto en macetas como en estructuras colgantes, donde sus hojas caen en forma decorativa.

Su principal ventaja es la resistencia: tolera bien los descuidos en el riego y se adapta a diferentes condiciones ambientales. Con luz indirecta, crece de forma sostenida y puede convertirse en un protagonista del balcón sin requerir demasiada atención.

Sansevieria: elegante y casi indestructible

La Sansevieria es ideal para quienes buscan una opción estética y de bajo mantenimiento. Sus hojas verticales y rígidas aportan un toque moderno y minimalista, perfecto para balcones urbanos.

Es una planta extremadamente resistente que puede sobrevivir con poca luz y riegos esporádicos. De hecho, el exceso de agua suele ser más perjudicial que la falta, por lo que es importante dejar secar el sustrato entre riegos.

Plantas en balcones. Foto: Freepik

Begonia: color en espacios con sombra

La Begonia es una excelente opción para sumar color en balcones con luz tenue. Sus flores vistosas y sus hojas decorativas permiten darle vida a espacios que de otro modo podrían verse apagados.

Prefiere la luz indirecta brillante y un riego moderado. Es recomendable evitar mojar sus hojas para prevenir manchas o enfermedades. Con los cuidados adecuados, la begonia puede florecer durante gran parte del año.

Begonia Foto: unsplash

Calathea: hojas decorativas y exóticas

La Calathea se destaca por sus hojas con diseños únicos y llamativos, lo que la convierte en una planta muy valorada desde el punto de vista ornamental.

Se adapta bien a ambientes con poca luz, aunque necesita cierta humedad ambiental para mantenerse en buen estado. El riego debe ser regular, manteniendo el sustrato húmedo pero no saturado. Es ideal para quienes buscan un toque exótico y sofisticado en su balcón.