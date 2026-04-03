Hito ecológico Foto: Foto generada con IA

La combinación entre creatividad, conciencia ambiental y necesidad habitacional dio lugar a una obra que ya es considerada un hito ecológico en Sudamérica. En un proyecto que desafía los límites de la construcción tradicional, una madre y su hija lograron levantar una casa de siete habitaciones utilizando 8.000 botellas de vidrio recicladas, demostrando que los residuos pueden transformarse en arquitectura sustentable y funcional.

La iniciativa no solo llama la atención por la cantidad de material reutilizado, sino también por el corto tiempo en el que se concretó la obra y por su impacto simbólico en un continente que enfrenta serios desafíos ambientales vinculados al manejo de residuos.

Casa de Sol: cómo es y dónde está la obra arquitectónica construida por madre e hija

La vivienda, bautizada Casa de Sol, se encuentra en una zona rural de Brasil, rodeada de naturaleza y lejos de grandes centros urbanos. El nombre no es casual: además de incorporar botellas de vidrio, la casa fue pensada para aprovechar la luz natural y la ventilación cruzada, reduciendo el consumo energético.

La construcción cuenta con siete habitaciones, áreas comunes amplias y muros translúcidos que permiten el paso de la luz gracias a las botellas integradas en las paredes. El resultado es una casa luminosa, térmicamente eficiente y visualmente impactante.

El proyecto nació del vínculo familiar y de una convicción compartida: demostrar que es posible construir de manera accesible sin dañar el ambiente. Madre e hija lideraron el diseño y la ejecución, coordinando voluntarios y reutilizando materiales que, de otro modo, habrían terminado como desecho.

El lugar se encuentra en Brasil Foto: Instagram @casadesal.eco

Así se construyó Casa de Sal, la obra con botellas de vidrio recicladas en Brasil

La obra, conocida también como Casa de Sal, en referencia al trabajo artesanal y paciente que implicó, se levantó en tiempo récord gracias a un sistema constructivo alternativo que combina botellas, barro, cemento y estructuras de soporte tradicionales.

El proceso comenzó con la recolección y clasificación de botellas de vidrio de distintos tamaños y colores. Cada una fue limpiada y dispuesta estratégicamente para cumplir una doble función: estructural y estética. Las botellas se colocaron horizontalmente, unidas mediante una mezcla de cemento y arena, formando muros sólidos y resistentes.

Uno de los datos más llamativos del proyecto es que la construcción se completó en pocas semanas, un plazo muy inferior al de una vivienda tradicional de similares dimensiones. La simplicidad del sistema y el trabajo colaborativo fueron claves para lograrlo.

Construir paredes con botellas de vidrio: cómo se logra

Aunque puede parecer frágil a simple vista, construir paredes con botellas de vidrio es una técnica que ya se aplica en distintos países del mundo. El secreto está en el método: las botellas no soportan peso por sí solas, sino que actúan como relleno dentro de una estructura sólida.

Las paredes se levantan colocando las botellas dentro de un mortero resistente, dejando el vidrio visible hacia el exterior o el interior. Este sistema aporta aislación térmica, reduce el uso de materiales convencionales y disminuye de forma significativa la huella ambiental de la obra.

Además, el uso de botellas permite reciclar grandes volúmenes de vidrio, un material que tarda miles de años en degradarse si no se reutiliza. En el caso de Casa de Sol, el impacto ambiental positivo es doble: menos residuos y menor consumo de recursos nuevos.

La historia de esta peculiar vivienda Foto: Instagram @casadesal.eco

Más que una casa: un mensaje ambiental

Más allá de su valor arquitectónico, este proyecto se convirtió en un símbolo de innovación ecológica. La casa demuestra que las soluciones sustentables no tienen por qué ser costosas ni tecnológicamente complejas, y que la creatividad puede abrir caminos frente a problemas urgentes como el exceso de residuos.

En un contexto global donde la construcción es una de las industrias más contaminantes, iniciativas como esta marcan un camino posible hacia un futuro más responsable, donde la arquitectura deje de ser parte del problema para convertirse en parte de la solución.