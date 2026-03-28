Los Rottweiler no son los perros más agresivos. Foto: Unsplash

Cuando se piensa en razas de perro agresivas, instantáneamente se vienen a la cabeza los Pitbull o Rottweiler. Sin embargo, ninguna de estas variedades caninas es la más violenta, dado que expertos en adiestramiento indican que la raza más peligrosa es el Chihuahua.

Aunque se trata de un perro pequeño, esta especie impone respeto y recurre a la agresividad como mecanismo de defensa. Incluso, el segundo más violento -el Bichón maltés- y el tercero -el Yorkshire- cumplen con la misma cualidad. El perro salchicha también reúne esas características.

El chihuahua es el perro más agresivo. Foto: Freepik.

En este sentido, hay perros mal catalogados como los más peligrosos simplemente por tratarse de animales grandes. Recién alrededor del puesto diez empiezan a aparecer razas como el Pitbull o el American Stafford.

Cómo identificar a un perro peligroso

La agresividad en los perros no es una característica que pueda explicarse únicamente por la raza. De hecho, abordar el problema desde ese lugar suele ser una simplificación que no ayuda a prevenir situaciones de riesgo. Para entender por qué un perro puede reaccionar de forma agresiva, es necesario analizar cada caso en particular y centrarse en el individuo.

Un enfoque más efectivo consiste en realizar un seguimiento personalizado de cada perro, observando su comportamiento, su historia y sus experiencias previas. Es clave tener en cuenta si el animal atacó antes, si fue víctima de agresiones o si estuvo expuesto a situaciones de estrés, miedo o maltrato, y comprender las causas detrás de esas reacciones.

A diferencia de las personas, los perros no pueden expresar con palabras lo que sienten ni explicar qué les ocurre. Su comunicación es principalmente corporal y, en especial, a través del hocico y la boca. Mediante estos gestos manifiestan emociones como el miedo, la incomodidad o la necesidad de defenderse. Cuando estas señales no son comprendidas o respetadas, la respuesta puede escalar hacia una conducta agresiva.

Por eso, para prevenir ataques a personas u otros animales, resulta fundamental dejar de estigmatizar razas y empezar a mirar el comportamiento individual de cada perro, entendiendo su forma de comunicarse y las experiencias que moldearon su conducta.