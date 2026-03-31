Lobo malvinero Foto: Foto generada con IA

Fue el único mamífero terrestre nativo de las Islas Malvinas y también uno de los casos más dramáticos de extinción causada directamente por el ser humano en el Atlántico Sur. El zorro-lobo malvinero, conocido por la ciencia como Dusicyon australis, desapareció para siempre en el siglo XIX tras una persecución sistemática impulsada por los colonos británicos. Su historia, poco difundida pero profundamente reveladora, expone cómo el avance colonial y la falta de conciencia ecológica sellaron el destino de una especie única en el mundo.

Hoy, a casi 150 años de su desaparición, el zorro-lobo vuelve a captar la atención de historiadores, biólogos y divulgadores que buscan reconstruir su linaje, entender las advertencias ignoradas y reflexionar sobre un exterminio que pudo evitarse.

El lobo de las Islas Malvinas. Foto: argentinat

El origen del Dusicyon australis: un linaje único en el Atlántico Sur

El Dusicyon australis no era un zorro común ni un lobo propiamente dicho. Se trataba de un cánido endémico de las Islas Malvinas, sin parientes vivos directos, lo que lo convierte en una rareza evolutiva. Estudios genéticos modernos confirmaron que su ancestro más cercano fue el Dusicyon avus, un cánido extinto que habitó el Cono Sur continental hace miles de años.

La gran incógnita durante décadas fue cómo llegó este animal a un archipiélago tan aislado, sin puentes terrestres visibles. Hoy, las hipótesis más sólidas indican que pudo haber arribado acompañado por grupos humanos prehistóricos de la Patagonia, posiblemente transportado en canoas, mucho antes de la llegada europea. Otra teoría sugiere antiguos puentes glaciares durante períodos de bajo nivel del mar, aunque esta opción pierde fuerza ante la evidencia arqueológica.

De hábitos confiados y sin depredadores naturales, el zorro-lobo malvinero ocupaba un rol central en el frágil ecosistema isleño. Su comportamiento dócil, sin embargo, sería una de las claves de su futura condena.

Las observaciones de Charles Darwin en 1833: el presagio de una extinción evitable

Cuando Charles Darwin visitó las Islas Malvinas en 1833 a bordo del HMS Beagle, quedó profundamente intrigado por este animal. En sus diarios describió al zorro-lobo como curioso, poco esquivo y sorprendentemente cercano al ser humano. Pero también dejó una advertencia que hoy se lee como un presagio inquietante.

Darwin escribió que, dada su mansedumbre y la expansión de los asentamientos, el zorro-lobo difícilmente sobreviviría por mucho tiempo tras la colonización europea. No se equivocó. Menos de medio siglo después, la especie había desaparecido por completo.

Sus observaciones son una de las primeras alertas científicas sobre una extinción en curso causada por la acción humana directa. Sin embargo, en un mundo dominado por la lógica de la explotación, esas advertencias no tuvieron eco.

El animal extinto por ingleses Foto: Foto generada con IA

¿Por qué los ingleses iniciaron una matanza sistemática contra el zorro-lobo malvinero?

La respuesta combina intereses económicos, prejuicios y desconocimiento ambiental. Tras el establecimiento permanente británico en las islas en 1833, comenzaron a introducirse estancias ovinas. Rápidamente, los colonos señalaron al zorro-lobo como una amenaza para el ganado, aunque estudios posteriores indican que su impacto real era mínimo.

Aun así, se lo declaró “plaga”. Se ofrecieron recompensas por cada animal cazado, se usaron trampas, venenos y armas de fuego, y la persecución fue constante. Su carácter confiado facilitó la cacería masiva. En apenas unas décadas, la población colapsó.

Restos del lobo de Malvinas. Foto: Museo Malvinas e Islas del Atlántico Sur

El último ejemplar conocido murió en 1876, marcando una de las extinciones más documentadas de la era moderna. No hubo intentos serios de protección ni programas de conservación. El zorro-lobo fue sacrificado en nombre del “progreso”.

La tragedia del Dusicyon australis no es solo una historia del pasado: es un recordatorio incómodo de cómo decisiones humanas, aparentemente racionales en su contexto, pueden borrar para siempre capítulos irrepetibles de la biodiversidad global. Hoy, su figura embalsamada en museos y las crónicas de Darwin son lo único que queda de un animal que jamás debió desaparecer.

Su historia persiste como advertencia y como deuda pendiente con la memoria natural del Atlántico Sur.