comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Construye los muros de una casa en 48 horas: la tecnología de impresión 3D que se usa en Brasil y busca crecer en Argentina

La empresa Cosmos 3D desembarca en el país con una propuesta que combina automatización, prefabricación y fabricación digital. El modelo busca acelerar procesos, optimizar recursos y abrir una nueva etapa para la construcción sostenible.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
La empresa Cosmos 3D desembarca en el país con una propuesta que combina automatización, prefabricación y fabricación digital.
La tecnología de impresión 3D que construye los muros de una casa en 48 horas y busca crecer en Argentina. Foto: Prensa Cosmos 3D
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

La construcción del futuro no se imagina únicamente con robots levantando paredes a toda velocidad en medio de una obra. La nueva frontera de la impresión 3D apunta a algo menos espectacular a simple vista, pero potencialmente más transformador: convertir la fabricación de viviendas en un proceso industrializado, previsible y escalable.

Esa es la apuesta de Cosmos 3D, una empresa que busca desembarcar en la Argentina con un modelo que acumula experiencias concretas en Brasil, donde la tecnología fue utilizada tanto para proyectos de vivienda social como para residencias de gran escala. La propuesta combina automatización, prefabricación y fabricación digital para producir componentes de hormigón en entornos controlados y luego trasladarlos al sitio de construcción.

La tecnología de impresión 3D que construye los muros de una casa en 48 horas y busca crecer en Argentina.
La empresa Cosmos 3D desembarca en el país con una propuesta que combina automatización, prefabricación y fabricación digital. Video: Prensa Cosmos 3D

Más allá de la velocidad de impresión, uno de los aspectos que despierta interés desde la perspectiva ambiental es la posibilidad de optimizar procesos, reducir desperdicios y mejorar la planificación de obra. Al producir piezas de manera industrializada, se minimizan errores, se aprovechan mejor los materiales y se reduce la incertidumbre que suele caracterizar a los sistemas constructivos tradicionales.

Casas impresas en 48 horas: el dato que promete revolucionar la construcción

En Brasil, el sistema ya fue aplicado en proyectos de 58 metros cuadrados destinados a vivienda social en São Simão (São Paulo), y también en una residencia de 420 metros cuadrados en Nova Lima (Minas Gerais). Estos antecedentes son la principal carta de presentación de la firma para su desembarco regional.

Contenido Recomendado

En 1967, Boca Juniors empezó a construir 24 escuelas con forma de calesita:dónde fueron ubicadas y qué queda de aquella obra desconocida

Vista aérea de la Escuela N° 258, ubicada en Campo Ramón, departamento de Oberá, Misiones.

Avanza una megaobra en Sudamérica:el país que construirá un túnel mellizo clave para impulsar el comercio con Brasil y Asia

Avanza una megaobra en Sudamérica: el país que construirá un túnel mellizo clave para impulsar el comercio con Brasil y Asia

El salto importante era no solo imprimir un muro más rápido, como lo que se había visto hasta ahora. Es poder transformar esa capacidad en un sistema de producción de viviendas que sea repetible, escalable y aplicable a distintos proyectos”, explica Adrián Posada, impulsor de la llegada de Cosmos 3D al país.

La empresa Cosmos 3D desembarca en el país con una propuesta que combina automatización, prefabricación y fabricación digital.
Los muros de una vivienda de 120 m2 pueden fabricarse en aproximadamente 48 horas de impresión. Foto: Prensa Cosmos 3D

En términos operativos, la empresa asegura que los muros de una vivienda de alrededor de 120 metros cuadrados pueden fabricarse en aproximadamente 48 horas de impresión. Sin embargo, aclara que ese tiempo corresponde exclusivamente a la producción de los muros y no a la construcción completa de la vivienda.

Menos desperdicio y más eficiencia: el costado ecológico de la construcción 3D

La lógica propuesta se acerca más a una fábrica que a una obra convencional. Los muros y componentes estructurales se imprimen en instalaciones preparadas para controlar variables como tiempos de producción, calidad de las piezas y procesos de curado.

Desde una mirada ambiental, este modelo ofrece ventajas relevantes. La fabricación estandarizada permite utilizar los materiales de manera más eficiente, minimizar desperdicios y reducir retrabajos, uno de los problemas recurrentes de la construcción tradicional.

La empresa Cosmos 3D desembarca en el país con una propuesta que combina automatización, prefabricación y fabricación digital.
Los muros y componentes estructurales se imprimen en instalaciones preparadas para controlar variables. Foto: Prensa Cosmos 3D

Además, la planificación previa de cada componente genera una mayor previsibilidad logística, disminuyendo movimientos innecesarios de materiales y optimizando recursos durante todo el proceso constructivo.

El modelo brasileño que inspira una nueva generación de viviendas en Argentina

Uno de los principales diferenciales de Cosmos 3D es que la tecnología no se limita a un tipo específico de construcción. Además de viviendas unifamiliares, puede utilizarse para soluciones modulares, componentes prefabricados e incluso piezas vinculadas a infraestructura.

La empresa pretende instalarse en el país con un esquema que incluye no solo los equipos de impresión, sino también capacitación, asistencia técnica y acompañamiento para integrar la tecnología a los procesos de desarrolladores y constructoras locales.

La empresa Cosmos 3D desembarca en el país con una propuesta que combina automatización, prefabricación y fabricación digital.
La fabricación estandarizada permite utilizar los materiales de manera más eficiente y reducir retrabajos. Foto: Prensa Cosmos 3D

Con antecedentes concretos en Brasil y una creciente necesidad de modernizar los procesos constructivos, la impresión 3D busca dar un paso más allá de la innovación. Su próximo objetivo es convertirse en una pieza estable dentro de un ecosistema que combine productividad, sostenibilidad y acceso a soluciones habitacionales más eficientes.

ConstrucciónImpresión 3DViviendas
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

Nota Más leídas

  1. En 2025, más de 1.500 huevos de flamenco quedaron abandonados en Chile:un año después, 975 crías lograron volar

    En 2025, más de 1.500 huevos de flamenco quedaron abandonados en Chile: un año después, 975 crías lograron volar

  2. La planta de flores grandes y coloridas que crece en maceta, puede vivir hasta 70 años y se adapta a espacios interiores

    La planta de flores grandes y coloridas que crece en maceta, puede vivir hasta 70 años y se adapta a espacios interiores

  3. La planta trepadora con flores perfumadas que crece hasta 6 metros, no rompe el suelo y es originaria de Chile

    La planta trepadora con flores perfumadas que crece hasta 6 metros, no rompe el suelo y es originaria de Chile

  4. Exceso de frutos pequeños en el limonero:guía práctica para proteger el árbol y asegurar la cosecha de limones sanos

    Exceso de frutos pequeños en el limonero: guía práctica para proteger el árbol y asegurar la cosecha de limones sanos

  5. Un pueblo de Perú perdió su glaciar y más de 100 vecinos se marcharon:cuatro hombres intentaron recuperarlo pintando una montaña de blanco

    Un pueblo de Perú perdió su glaciar y más de 100 vecinos se marcharon: cuatro hombres intentaron recuperarlo pintando una montaña de blanco
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Espectáculos

Andrés Calamaro anunció el último recital del 2026 en Buenos Aires:cuándo es, precio de las entradas y cómo comprarlas

Andrés Calamaro estrena su reversión de "Paula"

Nació en 1937 el cantor que le puso voz a los olvidados:cuándo cumple 89 años José Larralde, el histórico del folklore con 59 años de trayectoria

Fito Páez lanzó “Circo Beat” en 1994:32 años después, una banda se animó a cambiarle el sonido a un clásico del rock nacional

En 1967, Los Gatos lanzaron “Ayer nomás” con otra letra:la historia detrás del giro que cambió el clásico del rock nacional

Economía

Regalos del Día de la Madre:precios, marcas y modelos de celulares que se consiguen con descuento y 18 cuotas sin interés

Regalos del Día de la Madre: precios, marcas y modelos de celulares que se consiguen con descuento y 18 cuotas sin interés

La voz podría revelar cómo envejece el cerebro:el “reloj del habla” hecho con IA que detecta el deterioro cognitivo

Zoox, el nuevo servicio de transporte de Amazon que llega a las calles con sus “tostadoras sobre ruedas”

Las empresas que usan correctamente la inteligencia artificial tienen 15 veces más probabilidades de lograr un alto retorno de inversión

Turismo

En 1968, Mujica Lainez llegó a una casona serrana, la llenó de tesoros y 15.000 libros:19 años después, se convirtió en museo

Museo El Paraíso

Tiene un museo dedicado a Papá Noel, una oficina postal de 1856 y una estatua de 7 metros:así es el pueblito más navideño del mundo

Tiene más de 140 años, fue una tanguería y hoy funciona como cafetería:la historia de un rincón escondido de Buenos Aires

Frozen, Alicia y La Sirenita llegaron a Buenos Aires con una muestra gratis de Disney:cómo reservar un lugar y hasta cuándo se puede visitar