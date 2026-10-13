Construye los muros de una casa en 48 horas: la tecnología de impresión 3D que se usa en Brasil y busca crecer en Argentina

La tecnología de impresión 3D que construye los muros de una casa en 48 horas y busca crecer en Argentina. Foto: Prensa Cosmos 3D

La construcción del futuro no se imagina únicamente con robots levantando paredes a toda velocidad en medio de una obra. La nueva frontera de la impresión 3D apunta a algo menos espectacular a simple vista, pero potencialmente más transformador: convertir la fabricación de viviendas en un proceso industrializado, previsible y escalable.

Esa es la apuesta de Cosmos 3D, una empresa que busca desembarcar en la Argentina con un modelo que acumula experiencias concretas en Brasil, donde la tecnología fue utilizada tanto para proyectos de vivienda social como para residencias de gran escala. La propuesta combina automatización, prefabricación y fabricación digital para producir componentes de hormigón en entornos controlados y luego trasladarlos al sitio de construcción.

La empresa Cosmos 3D desembarca en el país con una propuesta que combina automatización, prefabricación y fabricación digital. Video: Prensa Cosmos 3D

Más allá de la velocidad de impresión, uno de los aspectos que despierta interés desde la perspectiva ambiental es la posibilidad de optimizar procesos, reducir desperdicios y mejorar la planificación de obra. Al producir piezas de manera industrializada, se minimizan errores, se aprovechan mejor los materiales y se reduce la incertidumbre que suele caracterizar a los sistemas constructivos tradicionales.

Casas impresas en 48 horas: el dato que promete revolucionar la construcción

En Brasil, el sistema ya fue aplicado en proyectos de 58 metros cuadrados destinados a vivienda social en São Simão (São Paulo), y también en una residencia de 420 metros cuadrados en Nova Lima (Minas Gerais). Estos antecedentes son la principal carta de presentación de la firma para su desembarco regional.

“El salto importante era no solo imprimir un muro más rápido, como lo que se había visto hasta ahora. Es poder transformar esa capacidad en un sistema de producción de viviendas que sea repetible, escalable y aplicable a distintos proyectos”, explica Adrián Posada, impulsor de la llegada de Cosmos 3D al país.

Los muros de una vivienda de 120 m2 pueden fabricarse en aproximadamente 48 horas de impresión. Foto: Prensa Cosmos 3D

En términos operativos, la empresa asegura que los muros de una vivienda de alrededor de 120 metros cuadrados pueden fabricarse en aproximadamente 48 horas de impresión. Sin embargo, aclara que ese tiempo corresponde exclusivamente a la producción de los muros y no a la construcción completa de la vivienda.

Menos desperdicio y más eficiencia: el costado ecológico de la construcción 3D

La lógica propuesta se acerca más a una fábrica que a una obra convencional. Los muros y componentes estructurales se imprimen en instalaciones preparadas para controlar variables como tiempos de producción, calidad de las piezas y procesos de curado.

Desde una mirada ambiental, este modelo ofrece ventajas relevantes. La fabricación estandarizada permite utilizar los materiales de manera más eficiente, minimizar desperdicios y reducir retrabajos, uno de los problemas recurrentes de la construcción tradicional.

Los muros y componentes estructurales se imprimen en instalaciones preparadas para controlar variables. Foto: Prensa Cosmos 3D

Además, la planificación previa de cada componente genera una mayor previsibilidad logística, disminuyendo movimientos innecesarios de materiales y optimizando recursos durante todo el proceso constructivo.

El modelo brasileño que inspira una nueva generación de viviendas en Argentina

Uno de los principales diferenciales de Cosmos 3D es que la tecnología no se limita a un tipo específico de construcción. Además de viviendas unifamiliares, puede utilizarse para soluciones modulares, componentes prefabricados e incluso piezas vinculadas a infraestructura.

La empresa pretende instalarse en el país con un esquema que incluye no solo los equipos de impresión, sino también capacitación, asistencia técnica y acompañamiento para integrar la tecnología a los procesos de desarrolladores y constructoras locales.

La fabricación estandarizada permite utilizar los materiales de manera más eficiente y reducir retrabajos. Foto: Prensa Cosmos 3D

Con antecedentes concretos en Brasil y una creciente necesidad de modernizar los procesos constructivos, la impresión 3D busca dar un paso más allá de la innovación. Su próximo objetivo es convertirse en una pieza estable dentro de un ecosistema que combine productividad, sostenibilidad y acceso a soluciones habitacionales más eficientes.