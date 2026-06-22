Francia inaugura el edificio impreso en 3D más grande de Europa: cómo es ViliaSprint2 y por qué marca un antes y un después

Francia inaugura el edificio impreso en 3D más grande de Europa. Foto: Peri 3D Construction

Francia acaba de dar un paso decisivo hacia el futuro de la arquitectura con la finalización de ViliaSprint2, el edificio de apartamentos impreso en 3D más grande de Europa hasta la fecha. Se trata de un hito tecnológico que no solo marca un antes y un después en los sistemas constructivos, sino que también posiciona al país como referente global en innovación aplicada a la vivienda social.

El complejo cuenta con 12 viviendas sociales distribuidas en tres plantas, que en conjunto suman 800 metros cuadrados habitables. Sin embargo, lo que más llama la atención es su proceso constructivo: el caparazón principal de hormigón fue impreso en apenas 34 días de trabajo efectivo, lo que permitió reducir el plazo total de la obra en tres meses en comparación con los métodos tradicionales.

ViliaSprint2: el edificio impreso en 3D más grande de Europa

Detrás de este desarrollo se encuentra un consorcio integrado por la promotora Plurial Novilia, el estudio de arquitectura HOBO y la firma tecnológica PERI. Para concretar la obra, utilizaron una impresora 3D de grandes dimensiones, capaz de depositar material cementoso de manera continua, precisa y automatizada. Esta tecnología no solo acelera los tiempos de construcción, sino que redefine las posibilidades del diseño arquitectónico.

Para crear el edificio utilizaron una impresora 3D de grandes dimensiones, capaz de depositar material cementoso. Foto: Peri 3D Construction

De hecho, uno de los aspectos más innovadores de ViliaSprint2 radica en sus formas. A diferencia de los edificios convencionales, la impresión 3D permite generar curvas y geometrías complejas que serían difíciles o muy costosas de replicar mediante encofrados tradicionales. Las fachadas redondeadas no solo aportan un fuerte valor estético, sino que también mejoran la resistencia estructural y la distribución de cargas.

Construcción 3D: rapidez, eficiencia y ahorro de materiales

La eficiencia en el uso de materiales es otro de los grandes logros del proyecto. Gracias a un diseño optimizado, se logró reducir en aproximadamente un 10% el volumen de hormigón necesario. Además, la automatización del proceso permitió operar la impresora con apenas tres técnicos, una cifra significativamente menor a la mano de obra habitual en obras de estas características.

Gracias a un diseño optimizado, se logró reducir en aproximadamente un 10% el volumen de hormigón necesario. Foto: Peri 3D Construction

Una vez completada la estructura, los trabajos de terminación (como el techo, la instalación de ventanas, redes eléctricas y sistemas de fontanería) se llevaron a cabo con técnicas tradicionales. Este enfoque híbrido demuestra cómo la impresión 3D puede integrarse de forma efectiva con los sistemas constructivos convencionales, potenciando sus ventajas sin reemplazarlos por completo.

Arquitectura sostenible y vivienda social del futuro

El componente ambiental también ocupa un lugar central en esta iniciativa. La producción de hormigón directamente en el lugar de la obra redujo considerablemente las emisiones vinculadas al transporte de materiales. A esto se suma la incorporación de paneles de perlita para mejorar el aislamiento térmico, y la instalación de 500 metros cuadrados de paneles fotovoltaicos que contribuyen a la generación de energía limpia.

Está equipado con un sistema híbrido que combina bombas de calor con gas para tener una autosuficiencia energética. Foto: Peri 3D Construction

El edificio está equipado con un sistema híbrido que combina bombas de calor con gas, lo que le permite aspirar a una autosuficiencia energética del 70%. En tanto, los balcones construidos con madera refuerzan el compromiso con la reducción de la huella de carbono y el uso de materiales sostenibles.

Otro punto destacado es el enfoque social del proyecto. Cada una de las viviendas cuenta con su propio balcón, garantizando confort, ventilación y una mejor conexión con el entorno, sin que esto implique un aumento en los costos de alquiler. De este modo, ViliaSprint2 demuestra que la innovación tecnológica puede ponerse al servicio de soluciones habitacionales accesibles, combinando calidad de vida, eficiencia y sustentabilidad.

Con esta obra, Francia no solo exhibe un avance técnico significativo, sino que también plantea un modelo replicable para responder a uno de los grandes desafíos contemporáneos: construir más rápido, de manera sustentable y sin resignar calidad. La impresión 3D, hasta hace poco una promesa futurista, empieza a consolidarse como protagonista en la transformación del sector de la construcción a nivel global.