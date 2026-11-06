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En Suiza construyen un túnel de 16,9 kilómetros bajo los Alpes: usarán 3,5 millones de toneladas de roca para recuperar un lago

La construcción de la segunda galería del túnel de San Gotardo generará 7,4 millones de toneladas de material excavado. El ambicioso proyecto busca restaurar hábitats acuáticos deteriorados durante más de un siglo y reducir el impacto ambiental de una de las mayores obras de infraestructura del país.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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La construcción de la segunda galería del túnel de San Gotardo generará 7,4 millones de toneladas de material excavado. El ambicioso proyecto busca restaurar hábitats acuáticos deteriorados durante más de un siglo y reducir el impacto ambiental de una de las mayores obras de infraestructura del país.
En Suiza construyen un túnel de 16,9 kilómetros bajo los Alpes: usarán 3,5 millones de toneladas de roca para recuperar un lago. Foto: gotthardtunnel.ch
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Una de las mayores obras de infraestructura de Suiza está convirtiendo millones de toneladas de roca excavada en una oportunidad para recuperar ecosistemas acuáticos. La construcción del segundo túnel carretero de San Gotardo, bajo los Alpes, contempla reutilizar 3,5 millones de toneladas de material para restaurar sectores del lago Uri, afectados durante décadas por intervenciones humanas. El proyecto combina tuneladoras gigantes, transporte ferroviario y recuperación ambiental en una operación que busca reducir los residuos de una megaconstrucción.

El túnel de San Gotardo: una megaconstrucción de 16,9 kilómetros bajo los Alpes suizos

La obra consiste en construir una segunda galería del túnel carretero de San Gotardo, una conexión estratégica entre el norte y el sur de Europa. La nueva infraestructura tendrá 16,9 kilómetros de longitud y permitirá renovar posteriormente el túnel existente sin interrumpir completamente el tránsito por este corredor alpino.

La construcción de la segunda galería del túnel de San Gotardo generará 7,4 millones de toneladas de material excavado. El ambicioso proyecto busca restaurar hábitats acuáticos deteriorados durante más de un siglo y reducir el impacto ambiental de una de las mayores obras de infraestructura del país.
La obra contempla reutilizar 3,5 millones de toneladas de material para restaurar sectores del lago Uri. Foto: gotthardtunnel.ch

Para atravesar el macizo montañoso se utilizan dos enormes tuneladoras que avanzan desde Göschenen, al norte, y Airolo, al sur. Estas máquinas, diseñadas para perforar formaciones geológicas complejas, pueden avanzar hasta 20 metros diarios en determinadas condiciones. El inicio de las excavaciones principales con tuneladoras se produjo en 2025.

Sin embargo, uno de los mayores desafíos no consiste únicamente en perforar la montaña, sino en gestionar los residuos generados. Según la Oficina Federal de Carreteras de Suiza, la construcción producirá aproximadamente 7,4 millones de toneladas de material excavado, una cantidad que exige una compleja planificación logística y ambiental.

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El innovador proyecto fue desarrollado por trabajadores del Astillero Río Santiago junto con la Universidad Nacional de La Plata. La tecnología utiliza una mezcla especial de cemento y apunta a transformar la construcción de viviendas sociales.

Cómo utilizan 3,5 millones de toneladas de roca para recuperar el lago Uri

El destino de buena parte de ese material es el lago Uri, ubicado en el extremo sur del lago de los Cuatro Cantones. Allí, las autoridades buscan reconstruir zonas de aguas poco profundas que desaparecieron progresivamente como consecuencia de distintas modificaciones del paisaje.

La construcción de la segunda galería del túnel de San Gotardo generará 7,4 millones de toneladas de material excavado. El ambicioso proyecto busca restaurar hábitats acuáticos deteriorados durante más de un siglo y reducir el impacto ambiental de una de las mayores obras de infraestructura del país.
La construcción producirá aproximadamente 7,4 millones de toneladas de material excavado. Foto: gotthardtunnel.ch

El deterioro comenzó durante el siglo XIX, cuando el río Reuss fue canalizado a partir de 1851. Posteriormente, la extracción de grava, iniciada en 1905, profundizó las alteraciones del delta. Estas actividades redujeron espacios naturales fundamentales para la reproducción, alimentación y protección de numerosas especies acuáticas.

La solución consiste en depositar cuidadosamente la roca extraída del túnel sobre determinados sectores del fondo del lago. De esta manera, se pretende recuperar áreas de hasta diez metros de profundidad donde penetra la luz solar, condición importante para el desarrollo de vegetación acuática y la creación de nuevos hábitats.

Tuneladoras gigantes y barcos de 450 toneladas: cómo funciona el transporte sustentable

El traslado del material constituye otra operación de gran escala. Desde octubre de 2024, embarcaciones de carga transportan regularmente hasta 450 toneladas de roca por viaje desde el puerto industrial de Flüelen hacia plataformas flotantes instaladas sobre el lago.

La construcción de la segunda galería del túnel de San Gotardo generará 7,4 millones de toneladas de material excavado. El ambicioso proyecto busca restaurar hábitats acuáticos deteriorados durante más de un siglo y reducir el impacto ambiental de una de las mayores obras de infraestructura del país.
Desde 2024, las embarcaciones de carga transportan regularmente hasta 450 toneladas de roca. Foto: gotthardtunnel.ch

Antes de llegar al agua, el material recorre un sistema logístico que combina ferrocarriles y cintas transportadoras. Según Implenia, una de las empresas participantes, la tuneladora ubicada en Göschenen puede extraer hasta 8.700 toneladas de roca diariamente, lo que obliga a mantener un movimiento constante de materiales.

Esta organización permite limitar los desplazamientos por carretera y disminuir la necesidad de vertederos. Además, el depósito de roca se realiza de manera controlada, siguiendo un programa ambiental desarrollado por la Oficina Federal de Carreteras, que contempla la reutilización del material excavado en diferentes sectores del proyecto.

Construcción sustentable en Suiza: qué harán con los otros millones de toneladas de roca

La recuperación del lago Uri representa solamente una parte del programa de economía circular. Otras 1,8 millones de toneladas de material se destinan a producir nuevos insumos de construcción, mientras que aproximadamente 1,9 millones se utilizan para remodelar terrenos y cubrir sectores de la autopista en Airolo.

La construcción de la segunda galería del túnel de San Gotardo generará 7,4 millones de toneladas de material excavado. El ambicioso proyecto busca restaurar hábitats acuáticos deteriorados durante más de un siglo y reducir el impacto ambiental de una de las mayores obras de infraestructura del país.
La recuperación del lago Uri representa solamente una parte del programa de economía circular. Foto: gotthardtunnel.ch

El proyecto también contempla recuperar espacios naturales alrededor de la infraestructura, crear áreas verdes y mejorar sectores del paisaje afectados por intervenciones anteriores. Según la planificación oficial, alrededor de 7,2 millones de las 7,4 millones de toneladas excavadas tendrán algún aprovechamiento.

Si bien la construcción de un túnel de semejante magnitud genera impactos ambientales inevitables, la iniciativa busca demostrar que los residuos de las grandes obras pueden convertirse en recursos útiles. La segunda galería tiene prevista su apertura en 2030, mientras que la restauración del lago representa una oportunidad para recuperar parte de un ecosistema transformado durante más de un siglo.

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Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

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