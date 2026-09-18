Tiene 16 años, dedicó 800 horas a crear una máquina que recicla residuos de impresión 3D y ganó un premio de 75.000 dólares

Benjamin Davis desarrolló un prototipo capaz de transformar los residuos de impresión 3D en nuevo filamento reutilizable. Foto: The Times of India.

Los errores de impresión, los soportes y las piezas descartadas son parte habitual del proceso de impresión 3D. En muchos casos, ese material termina directamente en la basura, aunque todavía puede conservar utilidad.

Frente a este problema, Benjamin Davis, un estudiante de 16 años de la secundaria Bishop Feehan de Attleboro, Massachusetts (EE.UU.), desarrolló una máquina capaz de convertir esos residuos nuevamente en filamento para impresión 3D.

Para llegar al prototipo final, el joven dedicó más de 800 horas de trabajo y realizó 50 iteraciones. Su proyecto fue reconocido en la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería Regeneron (ISEF), donde recibió un premio de 75.000 dólares.

El estudiante trabajó durante más de 800 horas y realizó 50 iteraciones hasta llegar al diseño de su máquina. Foto: Instagram / bishopfeehanhs.

Cómo funciona la máquina que desarrolló el estudiante

El dispositivo diseñado por Davis combina dos procesos utilizados para trabajar con materiales plásticos: pultrusión y extrusión.

En lugar de realizar el tratamiento de manera separada, el prototipo integra ambas técnicas en un único proceso continuo. De esta manera, busca transformar los restos de plástico generados por una impresora 3D en un nuevo filamento que pueda volver a utilizarse.

El dispositivo de Benjamin Davis combina los procesos de pultrusión y extrusión para recuperar el plástico descartado. Foto: The Times of India.

Uno de los puntos destacados del desarrollo es su tamaño. Se trata de un sistema compacto, pensado para funcionar sobre un escritorio y permitir que el reciclaje se realice en el mismo lugar donde se genera el residuo.

Según las características presentadas para el proyecto, esta integración permite alcanzar una eficiencia aproximadamente 45% superior a la utilización independiente de ambas técnicas.

Una alternativa más económica para reciclar filamento 3D

Además de buscar una solución al desperdicio de plástico, Davis apuntó a reducir las barreras económicas que existen para reciclar estos materiales.

El costo de fabricación de su prototipo es aproximadamente 90% menor que el de las alternativas comerciales, de acuerdo con los datos del proyecto.

La máquina fue diseñada para reciclar los residuos de las impresoras 3D directamente en el lugar donde se generan, sin necesidad de trasladarlos a una planta industrial. Foto: Unsplash.

La diferencia podría resultar especialmente relevante para instituciones educativas, laboratorios y usuarios particulares que utilizan impresoras 3D pero no cuentan con acceso a equipamiento industrial para procesar sus residuos.

La propuesta apunta así a llevar el reciclaje de filamentos a una escala mucho más pequeña: en lugar de trasladar los desechos hasta una planta especializada, el material podría ser procesado directamente en el lugar donde se produjo.

El proyecto que le valió un premio de 75.000 dólares

El trabajo de Benjamin Davis fue presentado en la Feria Internacional de Ciencia e Ingeniería Regeneron (ISEF), una de las principales competencias científicas para estudiantes de nivel secundario.

El reconocimiento económico de 75.000 dólares llegó después de un proceso marcado por la experimentación y los cambios sobre el prototipo.

El prototipo tiene un costo de fabricación aproximadamente 90% menor al de las alternativas comerciales. Foto: The Times of India.

Más allá del premio, el desarrollo plantea una alternativa para extender la vida útil del plástico utilizado en impresión 3D. Los residuos que normalmente terminan descartados pueden convertirse nuevamente en materia prima y regresar al circuito de producción.

Con apenas 16 años, Davis convirtió un problema cotidiano de la fabricación con impresoras 3D en el punto de partida para desarrollar una tecnología orientada al reciclaje y la reutilización.