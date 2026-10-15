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En 1950, Italia avistó los primeros cangrejos azules en sus aguas: 76 años después, es una especie invasora a la que combaten con un ejército de pulpos

Originario de América, el cangrejo azul se expandió por las costas mediterráneas gracias a su capacidad reproductiva y la suba de las temperaturas. Su avance provoca pérdidas económicas y altera el equilibrio de numerosas especies marinas.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
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El cangrejo azul se convirtió en una de las especies invasoras más preocupantes del mar Mediterráneo.
El cangrejo azul se convirtió en una de las especies invasoras más preocupantes del mar Mediterráneo por su impacto ambiental y económico. Foto: Unsplash.
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Un crustáceo originario de América se transformó en una de las principales amenazas para la biodiversidad del mar Mediterráneo. Se trata del cangrejo azul (Callinectes sapidus), una especie invasora cuya expansión afecta a numerosas poblaciones de peces, moluscos y crustáceos, además de provocar importantes pérdidas económicas entre los pescadores artesanales.

Aunque su presencia en aguas europeas se conoce desde mediados del siglo XX, su proliferación se intensificó con el paso de las décadas. Su elevada capacidad reproductiva, su alimentación oportunista y el aumento de las temperaturas del agua favorecieron su establecimiento en lagunas, estuarios y zonas costeras.

El cangrejo azul se convirtió en una de las especies invasoras más preocupantes del mar Mediterráneo.
Originario de América, el cangrejo azul llegó al Mediterráneo a mediados del siglo XX y logró expandirse por numerosas zonas costeras. Foto: Unsplash.

Actualmente, distintos países mediterráneos buscan alternativas para reducir su población y proteger los ecosistemas. Sin embargo, los especialistas advierten que eliminar por completo esta especie resulta prácticamente imposible.

El primer avistamiento de esta especie en aguas italianas ocurrió en la década de 1950

El cangrejo azul es originario de las costas atlánticas de América, donde habita naturalmente desde el sur de Canadá hasta el norte de Argentina. Su llegada al Mediterráneo estaría relacionada con el transporte marítimo internacional, que habría facilitado el traslado accidental de ejemplares jóvenes y larvas.

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Los primeros registros regionales mencionados por el Instituto de Investigación para el Desarrollo de Francia (IRD) corresponden a finales de la década de 1950, inicialmente en el estanque de Berre, en Francia, y posteriormente en la laguna de Venecia, en Italia.

El cangrejo azul se convirtió en una de las especies invasoras más preocupantes del mar Mediterráneo.
Con capacidad para producir hasta dos millones de huevos al año, el cangrejo azul amenaza el equilibrio de los ecosistemas marinos. Foto: Unsplash.

Durante sus primeras décadas, la presencia del crustáceo pasó prácticamente inadvertida. Las poblaciones eran reducidas y todavía no representaban una amenaza tan visible para las actividades pesqueras. Sin embargo, esa situación cambió a medida que la especie logró adaptarse a las condiciones del Mediterráneo y expandirse hacia nuevos territorios.

Tras 76 años, el cangrejo azul se convirtió en una peligrosa especie invasora

Uno de los factores que explican la rápida propagación del cangrejo azul es su extraordinaria capacidad para desplazarse y reproducirse. Un ejemplar adulto puede recorrer hasta 15 kilómetros diarios, combinando movimientos sobre el fondo marino con períodos de natación. No obstante, su principal mecanismo de expansión está relacionado con la reproducción.

Las hembras pueden producir hasta dos millones de huevos al año. Una vez liberadas, las larvas son transportadas por las corrientes marinas y pueden alcanzar regiones situadas a cientos de kilómetros de distancia.

El cangrejo azul se convirtió en una de las especies invasoras más preocupantes del mar Mediterráneo.
La proliferación del cangrejo azul afecta a pescadores artesanales de Italia, Francia, Túnez y otros países del Mediterráneo. Foto: Unsplash.

A esta característica se suma su capacidad de adaptación a diferentes condiciones ambientales. El calentamiento del Mediterráneo también contribuye a su proliferación, ya que los inviernos más suaves reducen los períodos de inactividad del crustáceo.

En su ambiente natural, las temperaturas inferiores a 12 °C favorecen su entrada en un estado de letargo. Sin embargo, en determinadas lagunas mediterráneas, las condiciones térmicas permiten que permanezca activo y se reproduzca durante gran parte del año. De esta manera, una especie que durante décadas tuvo una presencia limitada logró establecer poblaciones numerosas en diferentes sectores del litoral europeo y norteafricano.

Las autoridades implementan una táctica natural utilizando pulpos voraces

Frente al avance del cangrejo azul, el aprovechamiento de sus enemigos naturales aparece como una posible línea de investigación para reducir su presencia. Entre los animales capaces de alimentarse de crustáceos se encuentran los pulpos, conocidos por sus habilidades para capturar presas protegidas por caparazones.

Pulpo de anillos azules. Foto: Unsplash.
Los pulpos, depredadores naturales de distintos crustáceos, aparecen como una posible alternativa para ayudar a controlar la expansión del cangrejo azul en el Mediterráneo. Foto: Unsplash.

Sin embargo, no hay información suficiente para confirmar que las autoridades mediterráneas hayan implementado un programa de liberación de pulpos destinado específicamente a controlar al cangrejo azul. Las medidas documentadas se concentran principalmente en la captura selectiva, la adaptación de los equipos de pesca y el aprovechamiento comercial de la especie.

Italia, por ejemplo, destinó varios millones de euros para asistir a los pescadores afectados e impulsar el consumo del crustáceo como alimento. Túnez también desarrolló una industria orientada a su comercialización y exportación, aunque esta actividad todavía no logró controlar completamente las poblaciones invasoras.

En Francia, organismos públicos, investigadores y representantes del sector pesquero trabajan de manera coordinada para desarrollar estrategias de manejo y reducir los daños. Una de las propuestas consiste en convertir al cangrejo azul en un producto gastronómico de mayor consumo, incentivando su captura y generando una fuente alternativa de ingresos para las comunidades costeras.

El fenómeno afecta de manera alarmante a los ecosistemas del mar Mediterráneo

La expansión del cangrejo azul representa un problema que va mucho más allá de las pérdidas económicas. Su comportamiento depredador modifica las relaciones alimentarias y amenaza la supervivencia de numerosas especies autóctonas.

La expansión del cangrejo azul pone en peligro a especies autóctonas y provoca importantes alteraciones en la biodiversidad del Mediterráneo. Foto: National Geographic.

Este crustáceo consume moluscos, peces, algas y otros cangrejos. Sus poderosas pinzas le permiten romper caparazones, capturar diferentes presas e incluso dañar las redes utilizadas por los pescadores.

En Sicilia, por ejemplo, investigadores registraron una fuerte disminución de las poblaciones de cangrejo verde, una especie que cumple una función importante dentro de la cadena alimentaria local. En otras regiones mediterráneas también se observaron importantes alteraciones en las poblaciones de peces y en el funcionamiento de los ecosistemas costeros.

Las lagunas y los estuarios se encuentran entre los ambientes más vulnerables, debido a que concentran una gran diversidad de organismos y sostienen actividades de pesca artesanal. El problema se extiende por distintos países, entre ellos Italia, Francia, Túnez, Turquía y Egipto, donde las comunidades pesqueras deben afrontar los efectos de esta invasión.

Mar Mediterráneo. Foto: EFE.
La expansión del cangrejo azul pone en peligro a especies autóctonas y provoca importantes alteraciones en la biodiversidad del Mediterráneo. Foto: EFE.

Además, los especialistas reconocen que todavía existen dificultades para determinar la magnitud total del impacto ambiental, ya que muchos de estos ecosistemas no contaban con registros completos de biodiversidad anteriores a la llegada del cangrejo azul.

Por ese motivo, la protección de las especies nativas, el control de las poblaciones invasoras y la cooperación entre países se convirtieron en prioridades para enfrentar un fenómeno que continúa transformando el equilibrio ecológico del Mediterráneo.

InvasiónpecesMar MediterráneoItalia
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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