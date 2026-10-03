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En 1970, Argentina llevó 10 ardillas asiáticas a una estancia: hoy superan las 100.000 y dañan árboles, cultivos y cables

Lo que comenzó como una curiosidad ornamental en una estancia de Luján terminó convirtiéndose en uno de los casos más llamativos de introducción de fauna exótica en la Argentina.

Yasmin Ali
Por Yasmin Ali
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En 1970, Argentina trajo 10 ardillas asiáticas como adorno
En 1970, Argentina trajo 10 ardillas asiáticas como adorno Foto: Argentina.gob.ar.
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En 1970, diez ardillas asiáticas de vientre rojo fueron trasladadas hasta una estancia cercana a Jáuregui, en el partido bonaerense de Luján. La intención era conservarlas en cautiverio por su atractivo ornamental, pero algunos ejemplares escaparon o fueron liberados.

Las reconstrucciones científicas indican que no más de cinco ardillas habrían originado la primera población silvestre de la especie en el país. Los animales encontraron alimento, árboles y condiciones favorables para reproducirse, por lo que comenzaron a expandirse por la provincia de Buenos Aires.

De cinco ejemplares a más de 100.000 ardillas

La especie, denominada científicamente Callosciurus erythraeus, es originaria del sudeste asiático y posee hábitos diurnos y arborícolas. Construye sus nidos en los árboles y se alimenta principalmente de frutos, semillas y hojas.

Durante mucho tiempo, su presencia fue considerada una curiosidad. Sin embargo, los investigadores comprobaron que aquel pequeño grupo había iniciado un proceso de expansión difícil de controlar.

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Ardillas asiáticas
Terminó convirtiéndose en uno de los casos más llamativos de introducción de fauna exótica en la Argentina Foto: Argentina.gob.ar.

Las estimaciones difundidas por organismos oficiales indican que la población llegó a superar los 100.000 ejemplares y ocupó alrededor de 2.186 kilómetros cuadrados, una superficie equivalente a casi diez veces la Ciudad de Buenos Aires.

Las personas aceleraron la expansión

Las ardillas no llegaron a nuevos territorios solamente desplazándose entre los árboles. La intervención humana fue fundamental para su avance.

Por considerarlas atractivas, algunas personas las capturaron y trasladaron hacia parques, jardines y estancias alejadas de Luján. Esa conducta permitió que aparecieran nuevos focos en diferentes puntos del país.

Actualmente, la ardilla de vientre rojo fue registrada en localidades de Buenos Aires, la Ciudad de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y Mendoza. Por este motivo, los especialistas recuerdan que no deben ser compradas, transportadas, liberadas ni mantenidas como mascotas.

Por qué representan un problema ambiental

La ardilla de vientre rojo está considerada una especie exótica invasora porque logró establecerse y reproducirse fuera de su ambiente natural.

Estos animales consumen frutos y semillas, además de descortezar árboles. Esa práctica puede secar ramas, facilitar la aparición de hongos y perjudicar la producción forestal. También pueden afectar cultivos de cítricos, duraznos, nueces, higos, kiwis, manzanas y peras.

Ardillas asiáticas
En 1970, diez ardillas asiáticas de vientre rojo fueron trasladadas hasta una estancia cercana a Jáuregui Foto: Instagram @martincarrefotografia

A los daños ambientales se suman los económicos. Las ardillas pueden roer cables eléctricos, mangueras de riego, instalaciones telefónicas y transformadores. Su expansión también genera preocupación por la competencia con especies nativas y por los posibles riesgos sanitarios asociados con los roedores silvestres.

Una decisión que todavía tiene consecuencias

Más de medio siglo después, el caso funciona como una advertencia histórica. Diez ardillas llegaron como animales ornamentales y apenas cinco habrían sido suficientes para iniciar una invasión que alcanzó distintas provincias argentinas.

Lo que en 1970 parecía una decisión inofensiva terminó transformando el paisaje de Luján y otras regiones del país. La historia demuestra que introducir una especie en un ambiente desconocido puede provocar consecuencias ecológicas, económicas y sanitarias durante generaciones.

HistoriaAnimalesInvasión
Yasmin Ali
Yasmin Ali

Redactora

Redactora sobre historia argentina y curiosidades de Buenos Aires Leer bio

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