Argentina y Chile unen fuerzas contra una maleza invasora: las plantas con flores que ponen en riesgo a pastizales y ecosistemas en la Patagonia

Las especies del género Hieracium representan una amenaza para los pastizales naturales de la Patagonia Austral. Foto: Argentina.gob.ar.

Una maleza que se extiende por distintos sectores de la Patagonia Austral encendió las alertas de especialistas de Argentina y Chile. Se trata de especies del género Hieracium, capaces de modificar la composición de la vegetación, afectar la productividad de los pastizales y alterar el funcionamiento de ecosistemas sensibles.

Frente a este escenario, el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIA) de Chile impulsan un proyecto binacional para fortalecer el monitoreo, la investigación y las estrategias de manejo.

Argentina y Chile trabajan en conjunto para monitorear la expansión de esta maleza y reducir su impacto ambiental. Foto: Argentina.gob.ar.

La iniciativa fue aprobada en el marco del Fondo Argentino de Cooperación Internacional (FO.AR) y contempla la creación de una red de trabajo entre instituciones científicas, organismos de gestión territorial y representantes del sector productivo de ambos países.

Qué es Hieracium spp y por qué pone en riesgo a la región patagónica

Hieracium spp es la denominación utilizada para agrupar distintas especies del género Hieracium. Entre las que generan preocupación en la Patagonia se encuentran Hieracium pilosella, conocida como “pilosela”, y Hieracium praealtum.

En Argentina, Hieracium pilosella está presente en toda la isla de Tierra del Fuego, mientras que Hieracium praealtum tiene una mayor presencia en la provincia de Santa Cruz.

La preocupación se debe a que estas especies avanzan sobre ambientes particularmente sensibles a las alteraciones. Además, las características productivas y socioeconómicas de la región pueden dificultar la recuperación de los ecosistemas una vez afectados.

“La expansión de especies del género Hieracium representa una problemática creciente para los ecosistemas pastoriles y la producción ganadera de la Patagonia Austral. Su abordaje requiere compartir información, coordinar capacidades institucionales y desarrollar estrategias comunes de manejo” señaló Fabián Boyeras, coordinador técnico del proyecto y Director de INTA Tierra del Fuego.

La Hieracium pilosella, conocida como “pilosela”, está presente en toda la isla de Tierra del Fuego. Imagen ilustrativa. Foto: Facebook / INTA Argentina.

Impacto de la maleza en la biodiversidad y el equilibrio ecológico del sur

La expansión de especies invasoras puede generar modificaciones en las comunidades vegetales y alterar el equilibrio de los ambientes donde se establecen. En el caso de Hieracium, uno de los principales desafíos consiste en determinar con mayor precisión cómo se distribuyen las especies, cómo evolucionan sus poblaciones y cuáles son sus efectos sobre los pastizales naturales.

El problema adquiere una dimensión particular en la Patagonia Austral porque se trata de un territorio ecológicamente conectado entre ambos países. Erwin Domínguez, investigador y extensionista del INIA y coordinador técnico del proyecto por parte de Chile, explicó que “la Patagonia Austral constituye un territorio ecológicamente continuo, más allá de los límites administrativos entre Argentina y Chile”.

Por ese motivo, el especialista considera que la expansión de la maleza “debe entenderse como una problemática transfronteriza, que puede afectar la biodiversidad, la productividad ganadera y la sustentabilidad de los pastizales”.

Consecuencias productivas y económicas para el sector agropecuario regional

La expansión de Hieracium no representa solamente una preocupación ambiental. También puede tener consecuencias sobre los sistemas productivos de la región, especialmente sobre la ganadería extensiva que depende de los pastizales naturales.

La expansión de la maleza también genera preocupación por sus posibles efectos sobre la producción ganadera regional. Foto: Unsplash.

La modificación de la vegetación puede traducirse en una menor productividad de los ambientes utilizados para la actividad ganadera. En territorios donde los recursos naturales tienen un papel central en la producción, este tipo de alteraciones representa un desafío adicional para productores y organismos de gestión.

El proyecto binacional busca precisamente reunir información ecológica y productiva que permita establecer cuáles son las áreas prioritarias y qué herramientas pueden utilizarse de acuerdo con las características de cada ambiente.

La iniciativa también apunta a aprovechar experiencias desarrolladas previamente tanto en Argentina como en Chile, evitando duplicar esfuerzos y buscando soluciones adaptadas a las condiciones particulares de la Patagonia Austral.

Estrategias y planes de acción acordados entre Argentina y Chile

El proyecto contempla la conformación de una Red Binacional destinada a reunir a instituciones de ambos países vinculadas con investigación, monitoreo ambiental, extensión rural, sanidad vegetal y gestión de los recursos naturales.

Entre las principales acciones previstas aparecen las misiones técnicas en Argentina y Chile y la realización de talleres con productores, técnicos, municipios, gobiernos provinciales y otros organismos de ciencia y tecnología.

“La idea no es que una institución transfiera una solución a la otra, sino integrar capacidades y aprendizajes de ambos países para construir respuestas adaptadas a la Patagonia Austral”, explica Domínguez

La iniciativa también pretende sentar las bases para futuras propuestas conjuntas de investigación e innovación que puedan acceder a financiamiento internacional. La meta inicial es sumar al menos ocho instituciones a la red, cuatro de Argentina y cuatro de Chile.

El proyecto binacional contempla una red de al menos ocho instituciones, cuatro de Argentina y cuatro de Chile. Foto: Argentina.gob.ar.

Medidas de prevención y monitoreo para evitar la dispersión de la plaga

Uno de los ejes centrales será mejorar las herramientas destinadas a detectar y seguir la expansión de Hieracium. Para eso, los organismos participantes buscarán integrar información territorial, experiencias de campo y conocimientos científicos acumulados en ambos países.

El proyecto busca así pasar de experiencias aisladas a un esquema coordinado que permita compartir datos sobre la distribución de las especies, evaluar su dinámica y definir criterios comunes de prevención y manejo.

La cooperación también permitirá sistematizar las experiencias existentes sobre control químico y biológico y determinar qué herramientas requieren más investigación antes de ser aplicadas a mayor escala.

Próximos pasos para la conservación y restauración de los recursos naturales

La propuesta aprobada representa una primera etapa para consolidar una estrategia común frente a la expansión de Hieracium en la Patagonia Austral.

Especialistas buscan desarrollar estrategias comunes para proteger la biodiversidad y los pastizales patagónicos. Foto: Unsplash.

La creación de la red binacional, las misiones técnicas y los talleres con los distintos actores permitirán identificar prioridades y profundizar el conocimiento sobre una problemática que atraviesa las fronteras nacionales.

El objetivo final es que la vigilancia y el manejo de estas especies contribuyan tanto a conservar los pastizales naturales como a sostener las actividades productivas que dependen de ellos.