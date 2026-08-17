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¿Qué hay detrás de la invasión migratoria a Ceuta?

Hay muchos sectores que aseguran que la avalancha masiva de miles de migrantes que ingresaron desde Marruecos no es una casualidad por la crisis humanitaria sino un ataque legal ejecutado a la perfección.

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¿Qué hay detrás de la invasión migratoria a Ceuta?
¿Qué hay detrás de la invasión migratoria a Ceuta? Foto: Captura, Canal 26
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La ciudad de Ceuta está sufriendo en estos momentos un ataque geopolítico perfectamente diseñado que utiliza las propias leyes españolas como un arma.

¿Qué hay detrás de la invasión migratoria a Ceuta? Foto: Captura, Canal 26

Hay muchos sectores que aseguran que la avalancha masiva de miles de migrantes que ingresaron desde Marruecos no es una casualidad por la crisis humanitaria sino un ataque legal ejecutado a la perfección.

El 8 de julio del 2026 el Tribunal Supremo de justicia de España dictaminó que no se pueden aplicar devoluciones de migrantes en el momento a quienes ingresen al país por el mar. Las mafias transnacionales de tráfico de personas estudiaron este fallo judicial y prepararon el terreno para el aluvión migratorio.

¿Qué hay detrás de la invasión migratoria a Ceuta? Foto: Captura, Canal 26

Coordinaron a miles de personas a través de redes de mensajería para saltar simultáneamente los pasos marítimos del Tarajal y Benzú, sabiendo que el Estado español no podría devolverlos inmediatamente a África.

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Eje estratégico

La verdad de esta crisis se encuentra en el eje estratégico que une Marruecos con Estados Unidos e Israel desde la firma de los Acuerdos de Abraham.

El país africano consolidó una alianza militar masiva con Washington y Tel Aviv a cambio del reconocimiento de su soberanía sobre el Sáhara Occidental. En este tablero geopolítico de poder, un Marruecos fuerte es prioridad para ellos, y la soberanía española en el norte de África es vista como un estorbo. Por eso, opiniones otanistas y sionistas insisten abiertamente con el relato que ubica a Ceuta y Melilla como enclaves coloniales para quitarles legitimidad internacional, sabiendo además que ambas ciudades están excluidas de la protección automática de la OTAN.

Mientras España acata las normas garantistas y judiciales impuestas por la Unión Europea, socios regionales como Francia o Italia reaccionan cerrando sus propias fronteras y amenazando con expulsar a España del espacio Scheguen para evitar el efecto dominó. Obligan al país a cumplir las normas internacionales, pero lo aíslan cuando la frontera colapsa por acatarlas.

¿Qué hay detrás de la invasión migratoria a Ceuta? Foto: Captura, Canal 26

Expertos en la política internacional aseguran que la crisis de Ceuta demuestra que la inmigración es utilizada como un arma de presión política donde España se enfrenta a la complicidad de las mafias, la presión de sus vecinos y el abandono de sus propios aliados. Toda esta tensión geopolítica terminó estallando debido a la permisividad y pasividad que el gobierno de España mantuvo en los últimos años.

Sin una postura firme en la defensa fronteriza, sumado a una política exterior titubeante frente a las constantes exigencias e intromisiones de Marruecos, dejó a las ciudades autónomas en una situación de extrema debilidad.

España priorizó la diplomacia de las concesiones frente a la firmeza, y esto derivó en un mensaje de vulnerabilidad que las mafias internacionales capitalizaron para forzar este colapso histórico. Los dichos de Trump contra España es por negarse a obedecerle con respecto a la OTAN, mientras que del lado israelí se debe a las denuncias permanentes del país ibérico a los ataques en Gaza, condenando los crímenes de estado y denunciando el genocidio.

Ante las palabras de Pedro Sánchez, el Primer Ministro Benjamín Netanyahu aseguró que Israel responderá. Los gobierno de Estados Unidos e Israel inmediatamente culparon a Pedro Sánchez por la avalancha de migrantes de los últimos días, dejando de lado y sin siquiera señalar a Marruecos, que es desde donde se produjo la llegada de la gente.

Ante esto, muchos aseveran que quedó demostrado que no fue un simple ingreso masivo de migrantes y que hay un contexto geopolítico y de lucha de poderes en la región que aún no se ha saldado.

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