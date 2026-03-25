Estrecho Bab al Mandeb. Foto: REUTERS

Irán advirtió que posee la “capacidad y voluntad” de generar una “amenaza creíble” contra el estratégico estrecho de Bab al Mandeb si Estados Unidos intenta contramedidas contra el bloqueo del estrecho de Ormuz, como una invasión terrestre en su territorio.

En declaraciones a la agencia Tasnim, una fuente militar iraní subrayó que Irán “vigila constantemente los movimientos enemigos” en el golfo Pérsico y el mar de Omán, y abrirá frentes sorpresa para “multiplicar los costos” de cualquier agresión terrestre en sus islas o en cualquier otra parte de su territorio.

“El estrecho de Bab al Mandeb es uno de los pasos estratégicos mundiales, e Irán tiene tanto la voluntad como la capacidad de generar una amenaza totalmente creíble contra él”, advirtió la fuente.

Estrecho Bab al Mandeb. Foto: Wikipedia

Añadió que “si los americanos buscan soluciones estúpidas para Ormuz, que no añadan Bab al Mandeb a sus problemas”, enfatizó.

El estratégico estrecho Bab al Mandeb

El estrecho de Bab al Mandeb es uno de los pasos marítimos más estratégicos del mundo, ya que enlaza el mar Rojo con el golfo de Adén y, por tanto, con el océano Índico, actuando como puerta de acceso obligada para la ruta más corta entre Europa y Asia a través del canal de Suez.

Los rebeldes hutíes del Yemen. Foto: Reuters/Khaled Abdullah

Aunque el estrecho de Bab al Mandeb se encuentra a unos 2.000 kilómetros del territorio iraní, en la orilla oriental de este paso marítimo operan los hutíes, aliado de Irán y que ejerce el control de facto sobre amplios territorios de Yemen.

Los hutíes forman parte de lo que Teherán denomina el ‘eje de la resistencia’, una red regional de grupos armados opuestos a Israel y EE.UU.