Irán amenazó con cerrar el estrecho de Bab al Mandeb en el Mar Rojo si Estados Unidos invade su territorio
Con el apoyo de los hutíes, Teherán podría intervenir el estrecho pese a estar a 2.000 kilómetros de su territorio. “Si los americanos buscan soluciones estúpidas para Ormuz, que no añadan Bab al Mandeb a sus problemas”, afirmó una fuente militar iraní.
Irán advirtió que posee la “capacidad y voluntad” de generar una “amenaza creíble” contra el estratégico estrecho de Bab al Mandeb si Estados Unidos intenta contramedidas contra el bloqueo del estrecho de Ormuz, como una invasión terrestre en su territorio.
En declaraciones a la agencia Tasnim, una fuente militar iraní subrayó que Irán “vigila constantemente los movimientos enemigos” en el golfo Pérsico y el mar de Omán, y abrirá frentes sorpresa para “multiplicar los costos” de cualquier agresión terrestre en sus islas o en cualquier otra parte de su territorio.
“El estrecho de Bab al Mandeb es uno de los pasos estratégicos mundiales, e Irán tiene tanto la voluntad como la capacidad de generar una amenaza totalmente creíble contra él”, advirtió la fuente.
Añadió que “si los americanos buscan soluciones estúpidas para Ormuz, que no añadan Bab al Mandeb a sus problemas”, enfatizó.
El estratégico estrecho Bab al Mandeb
El estrecho de Bab al Mandeb es uno de los pasos marítimos más estratégicos del mundo, ya que enlaza el mar Rojo con el golfo de Adén y, por tanto, con el océano Índico, actuando como puerta de acceso obligada para la ruta más corta entre Europa y Asia a través del canal de Suez.
Aunque el estrecho de Bab al Mandeb se encuentra a unos 2.000 kilómetros del territorio iraní, en la orilla oriental de este paso marítimo operan los hutíes, aliado de Irán y que ejerce el control de facto sobre amplios territorios de Yemen.
Los hutíes forman parte de lo que Teherán denomina el ‘eje de la resistencia’, una red regional de grupos armados opuestos a Israel y EE.UU.