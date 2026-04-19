Alerta en Tucumán por la aparición del peligroso caracol gigante africano:

El caracol gigante africano (Lissachatina fulica) es uno de los moluscos terrestres más grandes y destructivos del mundo. Foto: Argentina.gob.ar.

Una señal de alerta se encendió en la provincia de Tucumán tras la posible detección de un ejemplar sospechoso de caracol gigante africano en un domicilio particular. El hallazgo, ocurrido en la zona sur de la capital provincial, activó un protocolo de evaluación por parte de organismos sanitarios y científicos, ante el potencial riesgo que representa esta especie invasora.

La advertencia fue impulsada por especialistas de la Fundación Miguel Lillo, quienes reportaron la presencia del molusco en una vivienda del barrio Ciudadela, en San Miguel de Tucumán. A partir de esta notificación, el SENASA recolectó muestras que fueron enviadas a laboratorio para confirmar si se trata efectivamente de la especie Lissachatina fulica.

El caracol gigante africano (Lissachatina fulica) es uno de los moluscos terrestres más grandes y destructivos del mundo. Foto: Argentina.gob.ar.

En paralelo, se llevó a cabo una reunión de carácter urgente entre especialistas del Instituto Miguel Lillo, autoridades municipales y representantes del Sistema Provincial de Salud, con el objetivo de analizar el escenario y coordinar acciones preventivas ante una eventual confirmación.

¿Qué es el caracol gigante africano y por qué preocupa?

El caracol gigante africano es considerado una de las especies exóticas invasoras más peligrosas a nivel global. Su impacto no solo afecta a los ecosistemas, sino también a la producción agrícola y a la salud humana.

Este molusco puede alcanzar hasta 20 centímetros de largo y presenta un caparazón de tonalidad marrón con bandas irregulares más claras. Su rápida reproducción y capacidad de adaptación lo convierten en una amenaza difícil de controlar si se establece en un nuevo territorio.

Puede medir hasta 30 cm, vivir 3-5 años y poner más de 1.000 huevos anuales. Foto: Pinterest.

Además, puede actuar como vector de parásitos que provocan enfermedades en humanos, lo que incrementa la preocupación de las autoridades sanitarias.

Qué hacer si aparece un caracol gigante africano

Ante la sospecha de presencia de esta especie, los organismos oficiales difundieron una serie de recomendaciones clave para evitar riesgos:

Evitar el contacto directo con el caracol o su baba.

No tocarse la cara tras una posible exposición.

Lavar frutas y verduras con abundante agua potable.

Higienizarse las manos inmediatamente si hubo contacto.

No consumirlos ni utilizarlos como carnada o mascota.

No aplicar venenos, ya que pueden resultar peligrosos para personas y animales.

Mantener limpios los patios, eliminando elementos que puedan servir de refugio.

El caracol gigante africano es hermafrodita, nocturno y está clasificado entre las 100 especies exóticas invasoras más dañinas. Foto: Instagram / corpcoralina.

En caso de manipulación, se recomienda utilizar guantes descartables, eliminar los ejemplares mediante aplastamiento o cubrirlos con sal y enterrarlos, evitando siempre la participación de niños en estas tareas.

Mientras se aguardan los resultados oficiales de laboratorio, las autoridades insisten en la importancia de la prevención y la información responsable. La detección temprana y la colaboración ciudadana son claves para evitar la propagación de esta plaga.