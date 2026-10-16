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Fue un basural clandestino durante 10 años y hoy alberga más de 4.000 plantas: el renacer ecológico de la Reserva Lago Lugano

La transformación de este antiguo basural clandestino en un refugio de flora y fauna representa mucho más que una obra de recuperación paisajística. Los relevamientos realizados en la reserva registran actualmente más de 320 especies vegetales.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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La transformación de este antiguo basural clandestino en un refugio de flora y fauna representa mucho más que una obra de recuperación paisajística.
Fue un basural clandestino durante 10 años y hoy alberga más de 4.000 plantas, el renacer ecológico de la Reserva Lago Lugano. Foto: Facebook Reserva Ecológica Lago Lugano
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Durante una década fue un terreno degradado, castigado por la acumulación ilegal de basura y escombros a pocos metros del Riachuelo. Hoy, en cambio, ese mismo espacio se convirtió en uno de los ejemplos más significativos de restauración ambiental urbana de la Ciudad de Buenos Aires.

La Reserva Ecológica Lago Lugano, ubicada entre Villa Soldati y el borde sur porteño, demuestra que incluso los paisajes más deteriorados pueden recuperar su valor ecológico cuando existen políticas sostenidas de recuperación y conservación.

El predio, que actualmente abarca 30 hectáreas, atravesó una transformación profunda. Allí donde antes predominaban los residuos arrojados de manera clandestina, hoy crecen miles de especies vegetales nativas, se extienden senderos interpretativos y se desarrollan ecosistemas que vuelven a dar refugio a la fauna local.

De basural clandestino a reserva ecológica: la impactante transformación de 30 hectáreas en Buenos Aires

La primera etapa del proyecto estuvo enfocada en una tarea tan básica como indispensable: remover toneladas de basura y escombros acumulados durante años. Sin embargo, la intervención no se limitó a una limpieza superficial.

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La transformación de este antiguo basural clandestino en un refugio de flora y fauna representa mucho más que una obra de recuperación paisajística.
La Reserva Ecológica Lago Lugano tiene carteles educativos y miradores diseñados para la observación de aves. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

El objetivo fue mucho más ambicioso: reconstruir ambientes naturales capaces de sostener biodiversidad dentro de una de las áreas más urbanizadas del país.

La escala de la recuperación queda reflejada en las dimensiones del espacio protegido. Las 30 hectáreas que durante años funcionaron como un punto de descarte ilegal de residuos fueron reconvertidas en una reserva que hoy representa un pulmón verde estratégico para el sur porteño.

Más de 4.000 plantas nativas y 320 especies: el dato que demuestra el éxito de la recuperación

Para devolverle vida al terreno se trabajó en la restauración de tres ecosistemas característicos de la región rioplatense: el espinal, la selva en galería y el pastizal pampeano. Como parte de ese proceso, se incorporaron más de 4.000 ejemplares de especies autóctonas producidas en viveros de la Ciudad y seleccionadas especialmente para recrear las condiciones naturales del área.

Los resultados son contundentes. Los relevamientos realizados en la reserva registran actualmente más de 320 especies vegetales entre aquellas plantadas durante las tareas de recuperación y otras que comenzaron a desarrollarse de manera espontánea una vez restablecido el equilibrio ambiental.

La transformación de este antiguo basural clandestino en un refugio de flora y fauna representa mucho más que una obra de recuperación paisajística.
Los relevamientos realizados en la Reserva Ecológica Lago Lugano registran actualmente más de 320 especies vegetales. Foto: turismo.buenosaires.gob.ar

Ese regreso de la vegetación no solo modificó el paisaje. También generó alimento, refugio y sitios de reproducción para diversas especies animales, fortaleciendo un ecosistema que había desaparecido bajo capas de residuos y escombros.

Senderos, miradores y energía solar: cómo es recorrer hoy la Reserva Ecológica Lago Lugano

La recuperación incluyó además una importante inversión en infraestructura ambiental y educativa. Actualmente, la reserva cuenta con más de 1.000 metros de senderos de interpretación que permiten recorrer los distintos ambientes restaurados y comprender las funciones ecológicas de cada uno.

Entre las obras también se destaca la recuperación de un puente sobre el arroyo Cildáñez, la construcción de un centro de atención al visitante con criterios sustentables y la incorporación de iluminación LED alimentada por energía solar.

A esto se suman carteles educativos, espacios destinados a actividades ambientales y miradores especialmente diseñados para la observación de aves sin interferir en los procesos naturales de la reserva.

La transformación de este antiguo basural clandestino en un refugio de flora y fauna representa mucho más que una obra de recuperación paisajística.
El vivero de plantas nativas instalado dentro de la reserva cumple un rol fundamental para sostener las tareas de restauración. Foto: Instagram bareservas

El renacer verde junto al Riachuelo: por qué Lago Lugano es un modelo de restauración ambiental urbana

La magnitud del cambio se aprecia al comparar el pasado y el presente del predio. Lo que alguna vez fue un punto crítico de disposición clandestina de residuos se transformó en un área protegida donde la conservación de la biodiversidad convive con la educación ambiental y el acceso público.

El vivero de plantas nativas instalado dentro de la reserva cumple un rol fundamental para sostener y ampliar las tareas de restauración. Además, el espacio recibe actividades de voluntariado que contribuyen a fortalecer la conciencia ambiental de quienes participan.

La experiencia de Lago Lugano refleja una tendencia que gana fuerza en distintas ciudades del mundo: recuperar espacios degradados para enfrentar la pérdida de biodiversidad, mejorar la calidad ambiental urbana y acercar a las personas a la naturaleza.

Reserva EcológicaPlantasBiodiversidadCiudad de Buenos Aires
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

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