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Compró una estancia de 9.300 hectáreas en Escocia y plantó casi un millón de árboles para recuperar un bosque

Paul Lister adquirió Alladale en 2003 y puso en marcha un proyecto para revertir décadas de deterioro ambiental. La iniciativa incluyó la reforestación con especies nativas, la restauración de humedales y la reintroducción de 36 ardillas rojas.

Ezequiel Alippe
Por Ezequiel Alippe
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Reserva Natural de Alladale
Reserva Natural de Alladale Foto: Tripadvisor
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La recuperación de ecosistemas dañados puede llevar décadas, pero el caso de Alladale, una extensa estancia de 9.300 hectáreas en las Tierras Altas de Escocia, muestra cómo un proyecto de conservación puede transformar un territorio. En 2003, el empresario británico Paul Lister compró la propiedad, que durante años había estado dedicada a la caza de ciervos y la pesca, y puso en marcha un ambicioso plan para recuperar su biodiversidad.

La iniciativa buscó revertir los efectos del sobrepastoreo, restaurar la vegetación autóctona y favorecer el regreso de especies que habían desaparecido de la zona. Entre las principales acciones se destacaron la plantación de un millón de árboles nativos, la recuperación de turberas y la reintroducción de ardillas rojas.

Reserva Natural de Alladale
Reserva Natural de Alladale Foto: Geograph.org.uk

Lo que antes era un terreno privado destinado principalmente a actividades cinegéticas comenzó así una transformación hacia un modelo de reserva natural y restauración ambiental.

Cómo comenzó la recuperación ambiental de Alladale

Cuando Paul Lister adquirió la propiedad, encontró un paisaje afectado por décadas de presión ganadera y consumo excesivo de vegetación por parte de los ciervos. La regeneración natural de los árboles estaba comprometida porque los brotes jóvenes no conseguían desarrollarse.

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Para revertir esa situación, el proyecto incorporó medidas de control de la población de ciervos y protección de los sectores boscosos. En 2009 comenzó una etapa de reforestación que, entre 2009 y 2012, permitió plantar aproximadamente 920.000 árboles nativos. Entre las especies elegidas se encuentran pinos silvestres, serbales, sauces y enebros.

Además, se iniciaron trabajos para recuperar las turberas, humedales que cumplen una función fundamental en la captura de carbono, la conservación del agua y el equilibrio de los ecosistemas. Según la información de NatureScot, el proyecto alcanzó unas 550 acres de terrenos afectados, equivalentes a aproximadamente 220 hectáreas.

Los resultados comenzaron a consolidarse con el paso de los años. En 2023, una evaluación de NatureScot determinó que un fragmento del antiguo bosque de pino caledonio de Alladale había recuperado una condición ambiental favorable. El relevamiento contempló distintos indicadores, desde la salud de los árboles hasta la vegetación y las condiciones del suelo.

El regreso de las ardillas rojas después de una década

La recuperación también alcanzó a la fauna. Uno de los hitos más importantes ocurrió en 2013, cuando se liberaron 36 ardillas rojas en Alladale y propiedades vecinas, mediante un programa desarrollado junto con la Roy Dennis Wildlife Foundation.

Ardillas rojas
Ardillas rojas Foto: Wikipedia

La especie había desaparecido de la reserva y su reintroducción buscaba recuperar su presencia en el ecosistema local. Con el tiempo, los ejemplares lograron reproducirse y extenderse hacia otros sectores, sin necesidad de nuevas liberaciones.

Más de 20 años después de la compra, Alladale se convirtió en un espacio dedicado a la restauración de bosques, la protección de especies nativas y la educación ambiental. El proyecto continúa con nuevas iniciativas de conservación y demuestra cómo la recuperación de un territorio requiere planificación, inversión y trabajo sostenido durante varias generaciones.

EcosistemaEscociaReserva Ecológica
Ezequiel Alippe
Ezequiel Alippe

Redactor

Magíster en Periodismo por la Universidad de San Andrés (UdeSA). Conductor de "Área de Tensión", de Lunes a Viernes de 18 a 20 hs por el streaming de Canal 26. Leer bio

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