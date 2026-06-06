Reserva Ecológica Costanera Sur: la historia secreta del pulmón verde que nació entre escombros y hoy cumple 40 años

Reserva Ecológica Foto: Turismo Buenos Aires

La Reserva Ecológica Costanera Sur cumple 40 años como uno de los espacios naturales más simbólicos de Buenos Aires, pero su historia está lejos de ser lineal: antes de convertirse en un refugio de biodiversidad, fue balneario, paseo ribereño, proyecto urbano fallido y, finalmente, un territorio recuperado por la propia naturaleza. Hoy, con 350 hectáreas, reconocimiento internacional como Sitio Ramsar y más de 2.000 especies registradas, su evolución resume como pocos lugares la relación cambiante entre la ciudad y el Río de la Plata.

De balneario popular a postal perdida de Buenos Aires

Mucho antes de que Puerto Madero se convirtiera en sinónimo de torres y modernidad, la Costanera Sur era uno de los grandes puntos de encuentro de los porteños. Entre 1918 y 1959, en ese predio funcionó el Balneario Municipal, un paseo ribereño al que la población acudía para pasar el día frente al río, bañarse y disfrutar de espacios emblemáticos como la cervecería La Munich, hoy reconvertida en edificio patrimonial.

La reserva años antes Foto: Fotos archivo

Durante esas décadas, la zona representó una forma de vivir la ciudad mucho más conectada con la costa. Sin embargo, el deterioro progresivo de la calidad del agua del Río de la Plata fue alejando a los visitantes hasta empujar al viejo balneario al abandono. Ese cambio no solo modificó el paisaje urbano, sino también la manera en que Buenos Aires empezó a darle la espalda al río.

El proyecto para ganarle terreno al río que terminó creando naturaleza

La historia dio un giro inesperado a fines de los años 70. En 1978, el gobierno de la ciudad comenzó a volcar escombros sobre la costa con la idea de ganarle terreno al río y construir allí el proyectado Centro Administrativo de la Ciudad. La iniciativa buscaba extender el tejido urbano, pero el plan quedó truncado y fue abandonado en 1984.

Lo que parecía un paisaje degradado empezó, entonces, a transformarse de manera espontánea. Entre restos de cemento, inundaciones frecuentes y el arribo de camalotales, la vegetación silvestre comenzó a abrirse paso hasta conformar lagunas, bañados, pastizales y sectores boscosos. A diferencia de otras áreas protegidas que fueron preservadas por decisión temprana, Costanera Sur nació como un caso extraordinario de regeneración ecológica urbana.

La presión ambientalista que cambió la historia en 1986

El proceso natural fue advertido rápidamente por organizaciones ambientalistas. Desde 1985, el área empezó a ser utilizada con fines educativos y de observación de fauna, y al año siguiente Fundación Vida Silvestre Argentina, Aves Argentinas y Amigos de la Tierra impulsaron formalmente la propuesta para proteger el predio.

Finalmente, el 5 de junio de 1986, en coincidencia con el Día Mundial del Medio Ambiente, la ciudad la declaró Parque Natural y Zona de Reserva Ecológica mediante la Ordenanza 41.247/86. Tres años más tarde, obtuvo además la categoría de Área de Reserva Ecológica, consolidando uno de los procesos de recuperación ambiental más emblemáticos de la capital argentina.

Por qué la Reserva Ecológica Costanera Sur es única en la Argentina

Cuatro décadas después, la reserva no solo es el área natural protegida más emblemática de la Ciudad, sino también una de las más relevantes de la región por su ubicación, extensión y biodiversidad. Sus 350 hectáreas reúnen lagunas, pastizales, talares, bosques y bañados, y representan ambientes vinculados a tres ecorregiones: Delta e Islas del Paraná, Pastizal Pampeano y Espinal.

Reserva Ecológica Costanera Sur. Foto Instagram @reservaecologicasur

En ese mosaico de paisajes conviven más de 2.000 especies entre flora, fauna y hongos, además de más de 300 especies de aves, algunas fuentes turísticas y de difusión elevan la cifra a 343 registradas para avistaje, lo que convirtió al lugar en un punto clave para naturalistas, fotógrafos y observadores de aves de todo el mundo.

Su importancia no quedó solo en el plano local. En 1994 fue declarada de Interés Nacional por la Secretaría de Turismo y de Interés Turístico Municipal por la ciudad; en 2005, sumó dos reconocimientos decisivos: fue incorporada como Sitio Ramsar, por su valor como humedal de importancia internacional, y también como AICA (Área de Importancia para la Conservación de las Aves) por BirdLife International y Aves Argentinas.

Los 40 años de una reserva que ya no es solo un paseo

El aniversario encuentra a Costanera Sur convertida en mucho más que un espacio para caminar o andar en bicicleta. Según información difundida este año sobre las celebraciones por sus cuatro décadas, la reserva recibe más de 2 millones de visitantes al año, suma obras de accesibilidad, nuevos miradores, mejoras en prevención de incendios y programas de educación ambiental que alcanzan a decenas de miles de estudiantes.

Reserva ecológica de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: NA.

Ese presente confirma algo que su propia historia anticipó: la reserva no fue un accidente menor en la trama porteña, sino una advertencia temprana sobre el valor estratégico de los humedales en ciudades densamente urbanizadas. Sus ecosistemas ayudan a amortiguar lluvias, mejorar suelo y aire, moderar temperaturas y sostener corredores de biodiversidad en plena metrópolis.

La lección de Costanera Sur: cuando la ciudad entiende lo que estuvo a punto de perder

A 40 años de su creación formal, la Reserva Ecológica Costanera Sur sigue contando una historia poderosa: la de un espacio que pasó del esplendor popular al abandono, del relleno al renacimiento, y de la amenaza urbanística al reconocimiento internacional. En tiempos en que el debate ambiental gana centralidad, su mayor valor no está solo en sus senderos, sus aves o sus miradores, sino en lo que representa para Buenos Aires: la prueba de que incluso un territorio herido puede volver a latir si encuentra tiempo, protección y decisión política.