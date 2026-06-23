Vacaciones de invierno en Buenos Aires: la reserva natural que ofrece bosques nativos, camping y paseos a caballo

La Reserva El Destino protege 500 hectáreas de bosques nativos y paisajes ribereños a pocos kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Instagram / reservaeldestino.

Cuando llega el momento de desconectarse de la rutina, muchas personas buscan destinos cercanos que permitan disfrutar del aire libre sin necesidad de recorrer largas distancias. En ese escenario, la Reserva El Destino, situada a unos 120 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires y a 50 kilómetros de La Plata, aparece como una de las propuestas más atractivas de la provincia para quienes desean combinar descanso, naturaleza y actividades recreativas.

A orillas del Río de la Plata, este espacio protegido ofrece un entorno único donde la biodiversidad convive con construcciones históricas y paisajes que invitan a recorrer cada rincón con tranquilidad.

Los senderos permiten recorrer uno de los talares mejor conservados de la provincia y observar la flora autóctona de la región. Foto: Instagram / reservaeldestino.

El Destino: una reserva natural con historia en el corazón de Magdalena

La Reserva El Destino ocupa aproximadamente 500 hectáreas que formaron parte de una antigua estancia fundada por Ricardo Pearson y Elsa Shaw en 1928. Con el paso de los años, el lugar fue transformándose hasta convertirse en una de las áreas protegidas más importantes del territorio bonaerense.

Desde 1978, el predio se dedica a la conservación de especies nativas y a la protección de uno de los ecosistemas más valiosos de la región. Allí se conservan ejemplares de tala, coronillo, ombú y saúco, además de una amplia variedad de flora y fauna característica de la ribera del Río de la Plata.

La riqueza ambiental del lugar convierte a esta reserva en una excelente alternativa para quienes buscan una escapada durante las vacaciones de invierno, especialmente para familias con niños, parejas o grupos de amigos interesados en el ecoturismo.

Durante las vacaciones de invierno, la reserva se convierte en una opción ideal para familias que buscan naturaleza y tranquilidad cerca de CABA. Foto: Instagram / reservaeldestino.

Arquitectura, bosques nativos y fauna silvestre

Además de su valor natural, El Destino se destaca por su patrimonio arquitectónico. Dentro del predio se pueden recorrer diferentes edificaciones históricas que reflejan distintas épocas y estilos.

Entre ellas sobresale una pintoresca casa de estilo anglosajón rodeada de jardines y galerías, así como construcciones coloniales y una residencia principal inspirada en el estilo Bauhaus, construida en 1929.

Las construcciones históricas de la antigua estancia aportan un atractivo cultural que complementa la experiencia al aire libre. Foto: Instagram / reservaeldestino.

Los senderos atraviesan bosques, jardines y sectores de pastizales donde es posible observar una gran diversidad de especies. Los visitantes suelen encontrarse con carpinchos, comadrejas coloradas, gatos monteses y numerosas aves autóctonas, convirtiendo cada recorrido en una experiencia diferente.

Uno de los mayores atractivos es el talar nativo, considerado uno de los mejor conservados de la provincia de Buenos Aires. Este ecosistema se desarrolla sobre antiguas lomas de conchilla formadas por procesos geológicos vinculados al Río de la Plata y constituye un verdadero refugio para la biodiversidad local.

Los senderos permiten recorrer uno de los talares mejor conservados de la provincia y observar la flora autóctona de la región. Foto: Instagram / reservaeldestino.

Qué actividades se pueden hacer en la Reserva El Destino

La propuesta turística del lugar combina naturaleza, aventura y cultura, ofreciendo opciones para visitantes de todas las edades.

Entre las actividades más destacadas se encuentran:

Senderismo: recorridos por caminos señalizados que atraviesan bosques, jardines y áreas naturales protegidas.

Cabalgatas: paseos guiados a caballo que permiten descubrir sectores de difícil acceso y disfrutar de vistas privilegiadas de la costa.

Casa Museo: un espacio dedicado a la historia de la estancia y de sus fundadores, donde se exhiben carruajes, herramientas rurales y objetos de época.

Camping y alojamiento: opciones para quienes desean extender la estadía y vivir una experiencia más cercana a la naturaleza.

Además, el predio cuenta con servicios básicos para los visitantes, incluyendo proveeduría y espacios preparados para disfrutar de jornadas al aire libre.

Las cabalgatas son una de las actividades más elegidas por quienes buscan explorar los bosques y la costa del Río de la Plata. Foto: Instagram / reservaeldestino.

Un plan ideal para las vacaciones de invierno: cómo llegar a la Reserva El Destino, en Magdalena

Con su combinación de naturaleza, tranquilidad e historia, la Reserva El Destino se consolida como una de las escapadas más interesantes para realizar durante las vacaciones de invierno 2026. Su cercanía con la Ciudad de Buenos Aires permite organizar una visita de un día o incluso pasar un fin de semana completo rodeado de paisajes naturales.

En auto

Tomar la Autopista Buenos Aires - La Plata .

Continuar por la Ruta Provincial 11 en dirección a Magdalena.

Al llegar a la zona de Magdalena, seguir la señalización hacia la Reserva El Destino .

El viaje suele demandar entre 1 hora y 45 minutos y 2 horas, dependiendo del tránsito.

Desde La Plata

Tomar la Ruta Provincial 11 hacia Magdalena.

Desde allí, seguir los caminos de acceso indicados hasta la reserva.

El recorrido es de aproximadamente 50 kilómetros.

Lejos del ruido urbano y en contacto directo con la biodiversidad bonaerense, este rincón de Magdalena ofrece una experiencia diferente para quienes buscan descansar, explorar senderos y descubrir uno de los tesoros naturales mejor conservados de la provincia.