La antigua estancia El Destino, adquirida en 1928 por Ricardo Pearson y Elsa Shaw, conserva construcciones históricas rodeadas de vegetación nativa en Magdalena, Buenos Aires. Foto: Fundación Elsa Shaw de Pearson / Reserva Natural El Destino.

A unos 120 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, una antigua estancia adquirida en 1928 se transformó en un refugio natural que conserva cerca de 500 hectáreas destinadas a la protección de la biodiversidad. Se trata de la Reserva El Destino, ubicada en el partido bonaerense de Magdalena, un espacio donde conviven bosques nativos, construcciones históricas, senderos y propuestas para pasar el día o disfrutar de un fin de semana junto al Río de la Plata.

El lugar tiene una historia particular: nació del proyecto de vida de Ricardo Pearson y Elsa Shaw, un matrimonio que encontró en estas tierras un espacio para desarrollar actividades rurales, diseñar jardines y preservar especies. Décadas después, ese legado dio origen a una reserva que hoy recibe visitantes interesados en el turismo de naturaleza.

En 1928, el ingeniero agrónomo Ricardo Pearson y su esposa, Elsa Shaw, adquirieron una estancia en Magdalena, Buenos Aires, que décadas después se transformó en una reserva natural. Foto: Fundación Elsa Shaw de Pearson / Reserva Natural El Destino.

De una estancia de 1928 a una reserva natural de 500 hectáreas en Buenos Aires

Ricardo Pearson, ingeniero agrónomo especializado en forestación, y Elsa Shaw, apasionada por las plantas y las aves, adquirieron la estancia El Destino en 1928. Allí construyeron su hogar y desarrollaron un establecimiento productivo rodeado de jardines y vegetación.

Después de la muerte de Elsa, Pearson decidió rendirle homenaje mediante una fundación dedicada a proteger la flora y fauna argentinas. Desde 1978, una parte importante de las tierras quedó destinada a la conservación y la educación ambiental.

Actualmente, la Fundación Elsa Shaw de Pearson administra el espacio, que también funciona como ámbito de investigación científica. En 2011, la provincia de Buenos Aires reconoció legalmente un área protegida de 1.766 hectáreas, una superficie más amplia que las 500 hectáreas destacadas por la reserva para conservación e investigación.

El Destino destina unas 500 hectáreas a la conservación de la naturaleza y protege bosques nativos de tala, coronillo y otras especies que sirven de refugio para la fauna silvestre. Foto: Fundación Elsa Shaw de Pearson / Reserva Natural El Destino.

Bosques nativos, animales silvestres y una casa de estilo Bauhaus construida en 1929

Uno de los principales atractivos de El Destino es su diversidad ambiental. Los senderos atraviesan talares, pastizales, bañados y bosques ribereños donde crecen especies como el tala, el coronillo, el ombú y el ceibo.

La reserva protege uno de los últimos talares bien conservados de la región, un ecosistema que sirve de refugio para numerosas especies autóctonas.

Entre los animales registrados se encuentran carpinchos, comadrejas, gatos monteses y distintas especies de aves. Su presencia convierte al lugar en un destino atractivo para la observación de fauna y la fotografía de naturaleza.

El patrimonio arquitectónico también sorprende. La estancia conserva construcciones coloniales, edificios de inspiración inglesa y una vivienda racionalista vinculada al movimiento Bauhaus, inaugurada en 1929. Los jardines históricos completan un paisaje donde naturaleza y arquitectura conviven desde hace casi un siglo.

La Reserva Natural El Destino conserva construcciones de casi un siglo de antigüedad, entre ellas una residencia de arquitectura racionalista vinculada al movimiento Bauhaus. Foto: Fundación Elsa Shaw de Pearson / Reserva Natural El Destino.

Qué hacer en la Reserva El Destino: senderismo, cabalgatas y camping junto al Río de la Plata

La reserva ofrece distintas alternativas para quienes buscan una escapada cerca de Buenos Aires. Una de las más elegidas es el senderismo, con recorridos que permiten descubrir los bosques, los jardines históricos y la costa del Río de la Plata.

También se organizan cabalgatas por sectores arbolados y caminos que conducen hasta la ribera. Estas actividades requieren consultar disponibilidad y se recomienda reservar con anticipación.

Para quienes desean extender la visita, El Destino cuenta con un sector de camping equipado con agua potable, electricidad y sanitarios. Además, dispone de habitaciones tipo dormi acondicionadas en un antiguo galpón de estilo inglés.

El predio también tiene una proveeduría con productos básicos y comidas. Otra de sus propuestas culturales es la Casa Museo, dedicada a la historia de sus fundadores, aunque actualmente permanece cerrada de manera temporal.

Ubicada a unos 120 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires, la reserva combina patrimonio histórico, senderismo, cabalgatas y sectores de camping para quienes buscan una escapada en contacto con la naturaleza. Foto: Instagram / reservaeldestino.

Cuánto cuesta visitar la Reserva El Destino en noviembre de 2026 y cómo llegar desde Buenos Aires

Según las tarifas publicadas en su sitio oficial, la entrada general cuesta $7.000, mientras que el camping tiene un valor informado de $18.000. Las habitaciones para dos personas figuran desde $80.000 y las de tres camas, desde $120.000. Los precios están sujetos a modificaciones y conviene confirmarlos antes de viajar.

Entre marzo y noviembre, la reserva abre de 8 a 18 horas, de jueves a martes. Durante diciembre, enero y febrero, el horario se extiende de 8 a 20 horas, todos los días.

Para llegar desde la Ciudad de Buenos Aires, se puede tomar la Autopista Buenos Aires-La Plata y continuar por la Ruta Provincial 11 hacia Magdalena. El establecimiento se encuentra sobre esa ruta, en dirección a Punta Indio, a aproximadamente 50 kilómetros de La Plata.

Antes de viajar, es importante recordar que no se permite ingresar con mascotas y que las actividades y el alojamiento están sujetos a disponibilidad.

Con casi un siglo de historia, la Reserva El Destino demuestra cómo una antigua estancia puede convertirse en un espacio dedicado a conservar ecosistemas y acercar a los visitantes al patrimonio natural bonaerense.