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La Reserva Ecológica Costanera Sur celebra sus 40 años con actividades gratuitas: cuándo es y cómo llegar en auto o transporte público

Esta área natural protegida de Buenos Aires conmemorará cuatro décadas de conservación ambiental con una jornada que incluirá visitas guiadas, talleres, charlas, exposiciones y actividades recreativas para todas las edades en uno de los espacios naturales más importantes de la Argentina.

Evelyn Quinteros Rios
Por Evelyn Quinteros Rios
Actualizado el 4 de junio de 2026 a las 08:01
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La Reserva Ecológica Costanera Sur cumple 40 años y celebra su historia como uno de los espacios naturales más importantes de Buenos Aires.
La Reserva Ecológica Costanera Sur cumple 40 años y celebra su historia como uno de los espacios naturales más importantes de Buenos Aires. Foto: Facebook / Linda en vivo.
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La Reserva Ecológica Costanera Sur, uno de los espacios naturales más emblemáticos de la Ciudad de Buenos Aires, celebrará sus 40 años de historia con una jornada especial abierta al público. Reconocida como el área natural protegida más visitada de la Argentina, conmemorará este importante aniversario con actividades gratuitas orientadas a la educación ambiental, la conservación de la biodiversidad y el disfrute de la naturaleza.

La propuesta tendrá lugar este sábado 6 de junio y reunirá a vecinos, turistas, especialistas y amantes de la naturaleza en un encuentro que pondrá en valor cuatro décadas de trabajo dedicadas a la protección de uno de los ecosistemas urbanos más importantes del país.

La Reserva Ecológica Costanera Sur cumple 40 años y celebra su historia como uno de los espacios naturales más importantes de Buenos Aires. Foto: Instagram / buenosairesturismo.

Reserva Ecológica Costanera Sur: un espacio clave para la biodiversidad en Buenos Aires

Ubicada entre Puerto Madero y el Río de la Plata, la Reserva Ecológica Costanera Sur se convirtió en un refugio natural dentro de una de las ciudades más pobladas de América Latina.

Sus más de 350 hectáreas albergan una gran diversidad de flora y fauna, incluyendo cientos de especies de aves, mamíferos, reptiles e insectos. Además, sus senderos, lagunas y miradores ofrecen paisajes únicos que atraen cada año a miles de visitantes.

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Carancho, ave. Foto: Reserva Ecológica Costanera Sur / Hernán Tolosa.
Ubicada junto al Río de la Plata, la reserva alberga una gran diversidad de flora y fauna en pleno corazón de la Ciudad de Buenos Aires. Foto: Reserva Ecológica Costanera Sur / Hernán Tolosa.

La reserva nació de manera accidental a mediados de la década de 1970, cuando los terrenos ganados al río mediante rellenos fueron colonizados espontáneamente por distintas especies vegetales y animales. Con el paso del tiempo, el área adquirió un enorme valor ecológico, lo que motivó su declaración como Reserva Ecológica en 1986.

Actualmente, constituye uno de los principales pulmones verdes de Buenos Aires y un ejemplo de conservación ambiental en entornos urbanos.

Cómo será la celebración por los 40 años de la Reserva Ecológica Costanera Sur

Para conmemorar el aniversario, el Gobierno porteño organizó una jornada especial con propuestas destinadas a personas de todas las edades.

Reserva Ecológica Costanera Sur. Foto Instagram @reservaecologicasur
Senderos, lagunas y miradores convierten a la Reserva Ecológica Costanera Sur en uno de los destinos preferidos para disfrutar de la naturaleza en la ciudad. Foto: Instagram @reservaecologicasur.

Las actividades se desarrollarán en el Espigón Plus Ultra y estarán orientadas a difundir la importancia de la biodiversidad y promover hábitos de cuidado ambiental.

Durante el evento habrá:

  • Visitas guiadas por distintos sectores de la reserva.
  • Charlas educativas sobre conservación y biodiversidad.
  • Talleres participativos.
  • Exposiciones fotográficas.
  • Stands temáticos.
  • Actividades de plantación.
  • Propuestas recreativas para niños y adultos.

La programación se llevará a cabo entre las 10 y las 17 horas y contará con entrada libre y gratuita. Desde la organización informaron que próximamente se dará a conocer el cronograma completo de actividades y que, en caso de lluvias o condiciones climáticas adversas, la celebración será reprogramada.

Reserva Ecológica Costanera Sur. Foto: Buenos Aires Ciudad.
Las actividades buscan promover la conservación de la biodiversidad y concientizar sobre la importancia del cuidado ambiental. Foto: Buenos Aires Ciudad.

Cómo llegar a la Reserva Ecológica Costanera Sur

La Reserva Ecológica Costanera Sur cuenta con dos accesos principales:

  • Avenida Tristán Achával Rodríguez 1550.
  • Viamonte y Costanera.

Quienes deseen asistir pueden llegar mediante distintas opciones de transporte público.

Colectivos

Las líneas que llegan a las inmediaciones de la reserva son:

  • 2
  • 29
  • 33
  • 64
  • 130
  • 152

Subte

También es posible arribar utilizando la red de subterráneos y luego caminando aproximadamente nueve cuadras:

  • Línea A: estación Plaza de Mayo.
  • Línea D: estación Catedral.
  • Línea B: estación Leandro N. Alem.

Horarios y recomendaciones para visitar la reserva

La Reserva Ecológica Costanera Sur permanece abierta de martes a domingos entre las 9 y las 18 horas. El ingreso está permitido hasta las 17:15.

Reserva Ecológica Costanera Sur. Foto Instagram @reservaecologicasur
Senderos, lagunas y miradores convierten a la Reserva Ecológica Costanera Sur en uno de los destinos preferidos para disfrutar de la naturaleza en la ciudad. Foto: Instagram @reservaecologicasur.

Los lunes permanece cerrada, excepto cuando coincide con feriados. Las autoridades recuerdan que el predio puede cerrar temporalmente ante lluvias intensas o fuertes vientos por razones de seguridad. Por este motivo, recomiendan consultar las novedades oficiales antes de planificar la visita.

A cuatro décadas de su creación, la Reserva Ecológica Costanera Sur continúa consolidándose como uno de los principales espacios de conservación ambiental de Argentina. La celebración por sus 40 años busca no solo recordar su historia, sino también reforzar la importancia de proteger los ecosistemas urbanos para las futuras generaciones.

Reserva EcológicaCostanera SurFiestaCiudad de Buenos Aires
Evelyn Quinteros Rios
Evelyn Quinteros Rios

Redactora

Técnica Universitaria en Periodismo por la Universidad Nacional de La Matanza (UNLaM) y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Social. Especializada en realeza europea, lifestyle y música. Leer bio

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