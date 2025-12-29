Dos reservas ecológicas gratuitas cerca de CABA: lagunas, río y naturaleza para disfrutar del verano en modo “low cost”

A menos de 40 minutos de CABA, estos espacios naturales permiten desconectarse del calor urbano y disfrutar del aire libre sin costo. Son ideales para caminar, tomar mate y relajarse.

Reserva Ecológica de Vicente López. Foto: Instagram/reservaecologicavicentelopez

Con la llegada del verano, el calor y el ritmo acelerado de la ciudad impulsan la búsqueda de escapadas cercanas, económicas y al aire libre. En ese contexto, a menos de 40 minutos de la Ciudad de Buenos Aires, existen reservas ecológicas gratuitas que se presentan como una opción ideal para desconectarse, disfrutar de la naturaleza y pasar el día sin gastar dinero.

Senderos arbolados, lagunas, flora y fauna autóctona y acceso al Río de la Plata forman parte del atractivo de estos espacios naturales, ubicados en el norte del conurbano bonaerense.

EcoParque San Fernando. Foto: Google Maps.

Se trata de propuestas pensadas tanto para caminatas tranquilas como para planes en familia, en pareja o en soledad, con la posibilidad de llevar mate, descansar a la sombra y observar el entorno natural.

EcoParque San Fernando

Una de las alternativas más recomendadas es el EcoParque San Fernando, una reserva ecológica que se destaca por su ambiente sereno y su integración con el paisaje ribereño. El predio cuenta con senderos naturales rodeados de vegetación autóctona, ideales para caminatas relajadas y observación de aves.

EcoParque San Fernando. Foto: Google Maps.

Su ubicación estratégica permite complementar la visita con un recorrido por la Costanera Municipal de San Fernando, un espacio muy valorado por vecinos y turistas para pasear junto al río y disfrutar de atardeceres únicos.

El acceso al EcoParque se encuentra en la intersección de Almirante Brown y Verminio Servetto, y desde allí es posible caminar hasta la laguna interna o continuar hacia la costanera, donde el Río de la Plata se convierte en el gran protagonista del paisaje.

La cercanía con la ciudad, a apenas 40 minutos en auto desde CABA, lo transforma en un plan ideal para una salida de medio día o una tarde distinta.

Datos útiles

Ubicación: intersección de Almirante Brown y Verminio Servetto , San Fernando.

Acceso a la costanera: caminando desde el parque hacia la Costanera Municipal de San Fernando.

Dirección de referencia (Costanera): Del Arca 1 , San Fernando.

Distancia desde CABA: aproximadamente 40 minutos en auto.

Entrada: gratuita

Horario: acceso libre durante el día.

Reserva Ecológica Vicente López

Otra opción destacada es la Reserva Ecológica Vicente López, ubicada en la zona de La Lucila, frente al río. Este espacio funciona como un verdadero oasis urbano y ofrece un recorrido diverso que incluye senderos, lagunas, pantanos y pastizales, representativos de los ecosistemas ribereños de la región.

Reserva Ecológica de Vicente López. Foto: Instagram/reservaecologicavicentelopez

La reserva permite disfrutar de caminatas entre naturaleza sin salir del conurbano, con vistas abiertas al Río de la Plata y una marcada presencia de fauna y flora autóctona. Es un destino elegido tanto por quienes buscan tranquilidad como por aficionados a la fotografía y la observación de aves.

La Reserva Ecológica Vicente López se encuentra en Av. Paraná y el Río / Almirante Brown 3751, y abre sus puertas de martes a domingo, de 9 a 17 horas, permaneciendo cerrada los lunes.

Datos útiles

Ubicación: Av. Paraná y el Río / Almirante Brown 3751 , La Lucila, partido de Vicente López.

Distancia desde CABA: entre 30 y 40 minutos, según el punto de partida.

Entrada: gratuita.

Días de apertura:



Horario:



En un verano donde el turismo suele implicar altos costos, estas reservas ecológicas gratuitas cercanas a Buenos Aires se posicionan como una alternativa accesible y sustentable para disfrutar del aire libre, el río y la naturaleza plena, sin alejarse demasiado de casa.