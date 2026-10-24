comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

China dio un paso estratégico en energía limpia: la innovación que fortalece las redes eléctricas para evitar apagones

Este desarrollo busca fortalecer la estabilidad de las redes eléctricas en un momento en que las energías renovables crecen aceleradamente y exigen sistemas mucho más robustos para evitar cortes, fallas u oscilaciones.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
China dio un paso estratégico en energía limpia.
China dio un paso estratégico en energía limpia. Foto: Unsplash
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Mientras el mundo concentra su atención en paneles solares, autos eléctricos y parques eólicos, China acaba de dar un paso estratégico en una tecnología menos visible, pero fundamental para el futuro energético. La filial Dongfang Electric Motor superó las pruebas de tipo de un condensador síncrono de 35 kilovoltios capaz de conectarse directamente a la red eléctrica.

Aunque se trate de un avance técnico, el impacto puede ser enorme. Este desarrollo busca fortalecer la estabilidad de las redes eléctricas en un momento en que las energías renovables crecen aceleradamente y exigen sistemas mucho más robustos para evitar fallas, oscilaciones o cortes.

China mantiene el objetivo de alcanzar el pico de emisiones de CO2 antes de 2030 y lograr la neutralidad de carbono antes de 2060. Foto: Unsplash

China mantiene el objetivo de alcanzar el pico de emisiones de CO2 antes de 2030 y lograr la neutralidad de carbono antes de 2060. Para eso, no alcanza solo con instalar más energía solar y eólica: también hace falta modernizar las redes que transportan esa electricidad.

Cómo funciona un condensador síncrono y por qué ayuda a la energía eólica y solar

Pese a su nombre, un condensador síncrono no es un pequeño componente electrónico. Se trata de una gran máquina rotativa conectada a la red eléctrica cuya misión principal es estabilizar el sistema.

Contenido Recomendado

El ritual del huevo que pocos conocen:cómo usarlo para renovar la energía del hogar

El secreto de la limpia con huevo: qué hacer en casa para alejar las malas energías

Limpia con huevo:las 2 oraciones que se pueden repetir durante el ritual para alejar las malas energías

Limpia con huevo: las 2 oraciones que se pueden repetir durante el ritual para alejar las malas energías

Estos equipos aportan o absorben potencia reactiva para mantener el voltaje dentro de parámetros seguros. Además, gracias a su masa giratoria, suman inercia al sistema eléctrico y ayudan a amortiguar cambios bruscos de tensión o frecuencia.

Un condensador es una máquina rotativa conectada a la red eléctrica cuya misión principal es estabilizar el sistema. Foto: Unsplash

En la práctica, funcionan como una especie de “amortiguador” de la red. Cuando hay variaciones repentinas por cambios en la generación renovable o en la demanda eléctrica, reaccionan rápidamente y sostienen el equilibrio del sistema.

El salto tecnológico de China: conexión directa a 35 kV y menos pérdidas eléctricas

La principal novedad del desarrollo chino está en el nivel de tensión. Hasta ahora, muchas soluciones trabajaban con tensiones menores y necesitaban un transformador elevador intermedio para conectarse a determinados puntos de la red.

La nueva unidad supera el techo habitual de 27 kV y alcanza los 35 kV, permitiendo una conexión directa sin necesidad de transformadores adicionales. Puede parecer un detalle menor, pero elimina infraestructura costosa y reduce pérdidas energéticas. Los transformadores ocupan espacio, demandan mantenimiento y añaden complejidad operativa.

La nueva unidad supera el techo habitual de 27 kV y alcanza los 35 kV, permitiendo una conexión directa. Foto: Unsplash

Según datos difundidos por ‘China Energy News’, el nuevo sistema permitiría reducir cerca de un 35% la inversión inicial y disminuir un 50% la superficie ocupada. También se habla de una reducción del 50% en costos de operación y mantenimiento, mientras que el consumo energético del sistema bajaría hasta el 45% respecto de soluciones tradicionales. Además, la capacidad de soporte dinámico de la red mejoraría por encima del 200%, algo clave para integrar grandes volúmenes de energía renovable.

Por qué la estabilidad de la red eléctrica es clave para la transición energética

El avance de China refleja un problema global: la transición energética no depende únicamente de generar electricidad limpia, sino también de contar con redes capaces de soportarla.

En muchos países, los operadores eléctricos todavía necesitan mantener centrales fósiles encendidas para aportar estabilidad e inercia al sistema, incluso cuando las renovables podrían cubrir gran parte de la demanda. Por eso, los condensadores síncronos vuelven a ganar protagonismo en distintas regiones del mundo.

Los operadores eléctricos necesitan mantener centrales fósiles encendidas para aportar estabilidad e inercia al sistema. Foto: Unsplash

En Europa, la agencia CINEA destacó la instalación de condensadores síncronos en proyectos vinculados a la sincronización eléctrica de los países bálticos con la red continental europea.

Cómo impacta esta tecnología en el futuro de la electrificación

Aunque casi no aparezcan en el debate público, estos sistemas podrían convertirse en piezas esenciales para el futuro energético global.

Una red más estable permite incorporar más autos eléctricos, ampliar la electrificación de la calefacción y soportar mejor los picos de consumo durante olas de calor o frío extremo.

De esta manera, el nuevo desarrollo chino muestra que la carrera por liderar la transición energética no solo se juega en la generación renovable, sino en las tecnologías capaces de sostener la estabilidad del sistema eléctrico.

EnergíaEnergías renovablesChina
Cristian Daniel Avila
Cristian Daniel Avila

Redactor

Nota Más leídas

  1. La planta que cambia de color y perfuma el jardín:cómo cuidar el jazmín del Paraguay para que florezca en primavera

    La planta que cambia de color y perfuma el jardín: cómo cuidar el jazmín del Paraguay para que florezca en primavera

  2. La planta trepadora con flores violetas que crece en maceta y es ideal para vestir muros, pérgolas y cercos con una cascada floral

    La planta trepadora con flores violetas que crece en maceta y es ideal para vestir muros, pérgolas y cercos con una cascada floral

  3. Poner piedras en la maceta de lengua de suegra:por qué lo recomiendan y qué beneficios tiene

    Poner piedras en la maceta de lengua de suegra: por qué lo recomiendan y qué beneficios tiene

  4. Por qué los jardineros recomiendan tirar canela en la tierra de las plantas y para qué sirve

    Por qué los jardineros recomiendan tirar canela en la tierra de las plantas y para qué sirve

  5. Las 3 frutas que podés cultivar en macetas durante la primavera:qué necesitan para crecer y dar frutos

    Las 3 frutas que podés cultivar en macetas durante la primavera: qué necesitan para crecer y dar frutos
Lo Ultimo

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Espectáculos

Su bisabuelo nació en Países Bajos en 1856, su familia dejó huella en la arquitectura argentina y él cambió su apellido en 1995:Charly García cumplió 75 años

charly garcía historia familiar rock nacional música

Lágrimas en el folklore:murió a los 70 años una voz histórica del chamamé que llevó la música popular por el mundo durante más de 5 décadas

Fue peón rural, conoció a Jorge Cafrune en un asado y vendió 30.000 discos en un mes:José Larralde, la leyenda del folklore que cumplió 89 años

En 1967, José Larralde grabó un clásico del folklore con raíces mapuches:46 años después, llegó a Breaking Bad y desató un escándalo por las regalías

Turismo

Un fin de semana para jugar gratis:EVA 2026 reúne más de 100 videojuegos argentinos en Buenos Aires

La muestra forma parte de TECweek y reunirá a desarrolladores, inversores, estudiantes y empresas del sector, con más de 100 videojuegos para probar.

Guía para proteger tus chats de WhatsApp:los pasos a seguir para detectar si alguien entró a tu cuenta y cómo bloquearlo

Caso Cambridge Analytica:Meta deberá pagarle a Nuevo México 25.000 millones de dólares por engañar sobre la privacidad en Facebook

¿De regreso a lo retro?:la tendencia que buscan los adolescentes para alejarse de las pantallas y que los desconecta

Turismo

A fines del siglo XIX, un médico irlandés fundó una estancia de 26.000 hectáreas en el extremo de la Patagonia:cría ovejas, está junto a una pingüinera y es la más austral del continente

Monte Dinero

Cuenta la historia de Portugal y tiene más de 20.000 azulejos pintados a mano:así es la bonita estación de São Bento

A finales del siglo XIX, Las Armas nació junto al ferrocarril:tiene calles con nombres de aves, edificios históricos y bodegones de ruta

Los Antiguos, el pueblo patagónico junto a uno de los lagos más grandes de Sudamérica