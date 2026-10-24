China dio un paso estratégico en energía limpia: la innovación que fortalece las redes eléctricas para evitar apagones

China dio un paso estratégico en energía limpia. Foto: Unsplash

Mientras el mundo concentra su atención en paneles solares, autos eléctricos y parques eólicos, China acaba de dar un paso estratégico en una tecnología menos visible, pero fundamental para el futuro energético. La filial Dongfang Electric Motor superó las pruebas de tipo de un condensador síncrono de 35 kilovoltios capaz de conectarse directamente a la red eléctrica.

Aunque se trate de un avance técnico, el impacto puede ser enorme. Este desarrollo busca fortalecer la estabilidad de las redes eléctricas en un momento en que las energías renovables crecen aceleradamente y exigen sistemas mucho más robustos para evitar fallas, oscilaciones o cortes.

China mantiene el objetivo de alcanzar el pico de emisiones de CO2 antes de 2030 y lograr la neutralidad de carbono antes de 2060. Foto: Unsplash

China mantiene el objetivo de alcanzar el pico de emisiones de CO2 antes de 2030 y lograr la neutralidad de carbono antes de 2060. Para eso, no alcanza solo con instalar más energía solar y eólica: también hace falta modernizar las redes que transportan esa electricidad.

Cómo funciona un condensador síncrono y por qué ayuda a la energía eólica y solar

Pese a su nombre, un condensador síncrono no es un pequeño componente electrónico. Se trata de una gran máquina rotativa conectada a la red eléctrica cuya misión principal es estabilizar el sistema.

Estos equipos aportan o absorben potencia reactiva para mantener el voltaje dentro de parámetros seguros. Además, gracias a su masa giratoria, suman inercia al sistema eléctrico y ayudan a amortiguar cambios bruscos de tensión o frecuencia.

Un condensador es una máquina rotativa conectada a la red eléctrica cuya misión principal es estabilizar el sistema. Foto: Unsplash

En la práctica, funcionan como una especie de “amortiguador” de la red. Cuando hay variaciones repentinas por cambios en la generación renovable o en la demanda eléctrica, reaccionan rápidamente y sostienen el equilibrio del sistema.

El salto tecnológico de China: conexión directa a 35 kV y menos pérdidas eléctricas

La principal novedad del desarrollo chino está en el nivel de tensión. Hasta ahora, muchas soluciones trabajaban con tensiones menores y necesitaban un transformador elevador intermedio para conectarse a determinados puntos de la red.

La nueva unidad supera el techo habitual de 27 kV y alcanza los 35 kV, permitiendo una conexión directa sin necesidad de transformadores adicionales. Puede parecer un detalle menor, pero elimina infraestructura costosa y reduce pérdidas energéticas. Los transformadores ocupan espacio, demandan mantenimiento y añaden complejidad operativa.

La nueva unidad supera el techo habitual de 27 kV y alcanza los 35 kV, permitiendo una conexión directa. Foto: Unsplash

Según datos difundidos por ‘China Energy News’, el nuevo sistema permitiría reducir cerca de un 35% la inversión inicial y disminuir un 50% la superficie ocupada. También se habla de una reducción del 50% en costos de operación y mantenimiento, mientras que el consumo energético del sistema bajaría hasta el 45% respecto de soluciones tradicionales. Además, la capacidad de soporte dinámico de la red mejoraría por encima del 200%, algo clave para integrar grandes volúmenes de energía renovable.

Por qué la estabilidad de la red eléctrica es clave para la transición energética

El avance de China refleja un problema global: la transición energética no depende únicamente de generar electricidad limpia, sino también de contar con redes capaces de soportarla.

En muchos países, los operadores eléctricos todavía necesitan mantener centrales fósiles encendidas para aportar estabilidad e inercia al sistema, incluso cuando las renovables podrían cubrir gran parte de la demanda. Por eso, los condensadores síncronos vuelven a ganar protagonismo en distintas regiones del mundo.

Los operadores eléctricos necesitan mantener centrales fósiles encendidas para aportar estabilidad e inercia al sistema. Foto: Unsplash

En Europa, la agencia CINEA destacó la instalación de condensadores síncronos en proyectos vinculados a la sincronización eléctrica de los países bálticos con la red continental europea.

Cómo impacta esta tecnología en el futuro de la electrificación

Aunque casi no aparezcan en el debate público, estos sistemas podrían convertirse en piezas esenciales para el futuro energético global.

Una red más estable permite incorporar más autos eléctricos, ampliar la electrificación de la calefacción y soportar mejor los picos de consumo durante olas de calor o frío extremo.

De esta manera, el nuevo desarrollo chino muestra que la carrera por liderar la transición energética no solo se juega en la generación renovable, sino en las tecnologías capaces de sostener la estabilidad del sistema eléctrico.