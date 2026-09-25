El bambú atrae suerte: cuántos tallos hay que poner según el Feng Shui para atraer el amor y la fortuna

Bambú de la suerte Foto: Pinterest

El bambú de la suerte es una de las plantas más elegidas para decorar el hogar y las oficinas, sobre todo durante la primavera, ya que es fácil de mantener, elegante y fresca. Pero además, dentro del mundo del Feng Shui, se la considera como un símbolo de crecimiento, equilibrio, prosperidad y buena energía. Por eso, no es raro que se recomiende tener un ejemplar en casa.

Aunque su nombre popular hace referencia al bambú, en realidad pertenece a otra especie: Dracaena sanderiana. Una de sus particularidades es que, según esta tradición oriental, no da lo mismo tener cualquier cantidad de tallos. Cada número representa una intención diferente.

Bambú de la suerte Foto: Pinterest

Según el Feng Shui, la elección puede hacerse de acuerdo con aquello que se quiere simbolizar. Estas son algunas de las asociaciones más difundidas:

1 tallo: representa nuevos comienzos y crecimiento personal.

2 tallos: se relacionan con el amor, la pareja y los vínculos.

3 tallos: simbolizan felicidad, riqueza y longevidad.

5 tallos: están asociados con la salud y el bienestar.

6 tallos: representan buena suerte y prosperidad.

7 tallos: se vinculan principalmente con la salud.

8 tallos: son uno de los arreglos más relacionados con la abundancia y el crecimiento económico.

9 tallos: simbolizan fortuna, éxito y buena suerte.

El número cuatro suele evitarse dentro de esta tradición porque tiene una asociación negativa en la cultura china debido a su semejanza fonética con la palabra “muerte”.

Bambú de la suerte Foto: Pinterest

Cuántos tallos elegir según lo que querés atraer

Si el objetivo es atraer dinero, abundancia o prosperidad, el arreglo de ocho tallos es uno de los más populares dentro del Feng Shui. Para quienes buscan fortalecer una relación o atraer amor, en cambio, se suelen elegir dos tallos.

Si la intención está relacionada con la salud y el bienestar, cinco o siete tallos aparecen entre las opciones más habituales. Para atraer buena fortuna de manera general, nueve tallos pueden representar ese deseo.

Bambú de la suerte Foto: Pinterest

Dónde colocar el bambú de la suerte

La ubicación también tiene importancia dentro del Feng Shui. Para quienes buscan relacionarlo con la riqueza y la prosperidad, el sector sureste de la vivienda suele considerarse un espacio favorable.

También puede ubicarse en un escritorio, una oficina o un ambiente común. Lo fundamental es que reciba buena iluminación indirecta y que se mantenga en condiciones saludables.

Si está colocado en agua, conviene mantener el recipiente limpio y controlar periódicamente el estado de las raíces. De esta manera, además de respetar su valor simbólico, la planta podrá crecer y conservar su atractivo aspecto.