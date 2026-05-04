El sistema permite almacenar energía elevando agua entre embalses y liberarla cuando aumenta la demanda eléctrica. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

En medio de la transición energética que atraviesa el mundo, España impulsa una solución clave para garantizar el suministro eléctrico: transformar embalses en sistemas capaces de almacenar energía a gran escala, con potencias que alcanzan los 280 MW.

Este modelo cobra relevancia tras episodios de apagones que evidenciaron la necesidad de contar con reservas energéticas confiables. La iniciativa busca mejorar la estabilidad del sistema, optimizar el uso de energías renovables y asegurar electricidad en momentos de alta demanda.

La reutilización de centrales hidroeléctricas existentes permite reducir el impacto ambiental de estas obras. Foto: Foto generada con IA

La gran reserva energética de España: prevención y vanguardia frente a los apagones

El almacenamiento energético se convirtió en un eje central de la política energética. Desde el Ministerio para la Transición Ecológica explican: “La Estrategia de Almacenamiento Energético es el resultado de la contribución de múltiples actores. Para su elaboración se ha contado con un alto nivel de participación de diversos agentes económicos, administraciones y ciudadanía, de manera que se han recabado contribuciones desde distintos segmentos de la sociedad”.

El plan se elaboró con aportes de distintos sectores y proyectos innovadores, lo que permitió definir las prioridades para impulsar el almacenamiento energético en España. Esta herramienta será clave para reducir emisiones y enfrentar desafíos como la reactivación económica, la transición energética y el desarrollo sostenible.

Estas reservas permiten equilibrar la generación de energías renovables, que dependen de factores como el clima, y garantizar el abastecimiento cuando más se necesita.

La tecnología de bombeo es una de las más utilizadas en Europa por su eficiencia y capacidad de almacenamiento. Foto: Imagen generada con Gemini IA para Canal26.com.

Centrales de bombeo: así se transforma un embalse en una megabatería de 280 MW

El sistema funciona mediante centrales de bombeo hidráulico, que almacenan energía elevando agua a un nivel superior para luego liberarla y generar electricidad en momentos de alta demanda, volviendo a bombearla en momentos de menor consumo.

Aunque en general se trata de reservas superficiales, como embalses, depósitos y demás, también pueden utilizarse el mar o cavernas subterráneas como reserva inferior.

Actualmente supone más del 90% de la potencia de almacenamiento instalada a nivel europeo. Las plantas de bombeo requieren condiciones de emplazamiento muy específicas para ser viables, como una conformación adecuada del terreno, la diferencia de elevación entre los embalses y la disponibilidad de agua para la operación.

Estas “megabaterías” hidráulicas se posicionan como una solución clave frente a posibles apagones. Foto: NA.

¿Tiene algún impacto ambiental esta nueva forma de producir y reservar energía eléctrica?

Es una tecnología eficiente y ampliamente utilizada en Europa, aunque requiere condiciones geográficas específicas y puede tener impacto ambiental, por lo que se prioriza adaptar infraestructuras hidroeléctricas ya existentes.

Sin embargo, especialistas destacan que el reaprovechamiento de infraestructuras existentes permite reducir estos efectos y avanzar hacia un sistema energético más sostenible y resiliente, clave para el futuro.