Difusor con canela y clavo de olor: el truco casero que atrae la abundancia y renueva la energía del hogar, según el Feng Shui

Canela. Foto Unsplash.

La canela y el clavo de olor son dos ingredientes muy utilizados en la cocina, pero también pueden convertirse en protagonistas de un ritual aromático para atraer buenas energías al hogar. Gracias a sus fragancias intensas y cálidas, pueden ayudar a crear ambientes acogedores, pero el gran plus se encuentra en el significado especial dentro del Feng Shui.

La antigua filosofía china que busca armonizar los espacios y favorecer la circulación de la energía asegura que estos dos elementos aromáticos ayudan a atraer buenas energías y a proteger el hogar. De hecho, la canela se relaciona simbólicamente con la abundancia y la prosperidad, mientras que el clavo de olor se asocia con la protección y la limpieza energética.

Feng Shui: el aromatizante casero de dos ingredientes que se asocia con la abundancia y la prosperidad. Foto: Gemini IA

Por eso, combinarlos en un difusor casero es una alternativa sencilla para quienes buscan renovar los aromas de la casa y sumar un pequeño ritual de bienestar a su rutina.

Cómo hacer un difusor casero de canela y clavo de olor para atraer abundancia

Preparar este aromatizante es sencillo y no requiere productos difíciles de conseguir. La combinación de ambas especias permite obtener una fragancia especiada y persistente, ideal para perfumar distintos rincones de la vivienda.

Elementos para hacer un difusor de canela

2 ramas de canela.

8 a 10 clavos de olor.

100 mililitros de agua.

100 mililitros de alcohol de perfumería o vodka.

Un frasco de vidrio pequeño.

Varillas de ratán para difusores.

Paso a paso

Colocá las ramas de canela y los clavos de olor en el frasco de vidrio.

Agregá el alcohol y el agua.

Mezclá suavemente para integrar los ingredientes.

Dejá reposar la preparación durante unas horas para que las especias comiencen a liberar su aroma.

Introducí las varillas de ratán y esperá a que absorban la mezcla.

Girá las varillas cada algunos días para renovar la intensidad de la fragancia.

Es importante utilizar un recipiente estable y mantenerlo lejos de fuentes de calor, llamas y del alcance de niños y mascotas. El alcohol es inflamable y la preparación no debe ingerirse ni aplicarse sobre la piel.

Feng Shui: el aromatizante casero de dos ingredientes que se asocia con la abundancia y la prosperidad. Foto: Gemini IA

Dónde colocar el difusor según el Feng Shui

La ubicación de los aromatizantes también tiene importancia dentro del Feng Shui, ya que esta filosofía presta atención a la distribución de los objetos y a la circulación de la energía en los ambientes.

Entrada principal: es uno de los sectores más relacionados con la llegada de nuevas oportunidades. Colocar allí el difusor puede representar simbólicamente una invitación a la prosperidad.

Living: es un espacio de encuentro y convivencia. La fragancia puede ayudar a crear una atmósfera cálida y agradable.

Espacio de trabajo: algunas personas eligen perfumar este sector como símbolo de crecimiento, nuevos proyectos y abundancia económica.

Más allá de las creencias energéticas, el difusor de canela y clavo de olor permite incorporar un aroma natural y especiado a la casa. Su significado dentro del Feng Shui funciona como un ritual simbólico: la prosperidad también se construye a través de las intenciones, los hábitos y el bienestar cotidiano.