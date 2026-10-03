Glaciar Viedma: el increíble recorrido por hielo, témpanos y montañas cerca de El Chaltén que es furor en el turismo

Glaciar Viedma: La excursión al glaciar que combina trekking, navegación y hielo azul. Foto: Argentina Pura

El verano está a la vuelta de la esquina, pero los amantes del invierno no están del todo perdidos. Es que en un país tan extenso como la Argentina los paisajes diversos sobran. Y quienes estén preparando una próxima escapada para el fin de semana largo de octubre tienen una opción ideal en la provincia de Santa Cruz. Se trata del Glaciar Viedma, ubicado muy cerca de El Chaltén que es la capital del trekking, una actividad que, sin dudas, los visitantes deberán realizar.

El Glaciar Viedma se encuentra dentro del Parque Nacional Los Glaciares sobre el Lago Viedma y es uno de los más grandes de América del Sur: posee una longitud de 70 kilómetros y abarca unos 977 kilómetros cuadrados.

La excursión al glaciar que combina trekking, navegación y hielo azul Foto: Aventura Patagonia

Cómo es la excursión en el Glaciar Viedma en Santa Cruz

Quienes quieran visitar el Glaciar Viedma deben saber que la excursión parte desde el Puerto Bahía Túnel. Se llama “Aventura Viedma” y le da la posibilidad a los turistas de obtener las mejores panorámicas del Macizo Huemul, que es un conjunto glaciarizado de montañas de los Andes de Patagonia localizado en el Campo de Hielo Patagónico Sur. La navegación por el glaciar y el lago tiene una duración aproximada de 2 horas y media.

La excursión no termina allí. La embarcación llega a Bahía Cabo de Hornos y es posible frenar para sacar fotografías del lugar: se caminan 900 metros y luego se llega a la Bahía de los Témpanos con el objetivo de observar el desprendimiento del hielo.

La excursión al glaciar que combina trekking, navegación y hielo azul Foto: Aventura Patagonia

Lo más interesante es que los trozos poseen distintas tonalidades y texturas lo que hace que el avistaje se mucho más llamativo. Al volver a la embarcación, es posible continuar con la navegación y seguir observando el Glaciar Viedma en todo su esplendor. En resumen, la excursión le brinda a los turistas la posibilidad de conectar con la naturaleza autóctona de la Patagonia Argentina.

Qué otras actividades se pueden realizar cerca del Glaciar Viedma

Al estar tan próximo a El Chaltén, la actividad por excelencia es la caminata por el entorno natural. De hecho, uno de los trekkings que se aconsejan es el de Chorrillo del Salto, que tiene una duración aproximada de tres horas. La dificultad es baja así que no es necesario tener experiencia para poder hacera.

La excursión al glaciar que combina trekking, navegación y hielo azul Foto: Aventura Patagonia

Pero no solo eso. También se pueden realizar por la región cabalgatas a caballo para conocer los bosques nativos de la Patagonia y los distintos arroyos. Por otro lado, se recomiendan las salidas en mountain bike y actividades deportivas como kayak en el Lago del Desierto.

Asimismo, luego de hacer la excursión del Glaciar Viedma se puede visitar la Laguna de los Tres y el Fitz Roy, ícono de la zona de El Chaltén. Se trata de un trekking de mayor dificultad. Son 25 kilómetros y puede tener una duración de entre 7 a 9 horas. Sin embargo, la buena noticia es que al terminar la actividad se pueden obtener la mejores vistas panorámicas del Fitz Roy, algo que quedará como un recuerdo para siempre.