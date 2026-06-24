Alerta máxima en la Antártida: una histórica masa de hielo del tamaño de Francia se desprendió y preocupa a los científicos

Los registros satelitales muestran que la Antártida perdió unos 650.000 km² de hielo marino, una superficie comparable al territorio de Francia. Foto: Unsplash.

La Antártida atraviesa uno de los momentos más preocupantes de las últimas décadas. Nuevos registros satelitales confirmaron una pérdida extraordinaria de hielo marino alrededor del continente blanco, con una superficie ausente que equivale aproximadamente al territorio de Francia. El fenómeno, que se registra en pleno período de expansión invernal del hielo, refuerza las advertencias de los científicos sobre la aceleración del cambio climático y sus consecuencias a escala planetaria.

Los datos más recientes muestran que la extensión del hielo marino antártico se encuentra unos 650.000 kilómetros cuadrados por debajo del promedio registrado entre 1991 y 2020. La cifra resulta especialmente significativa porque junio suele ser una etapa de crecimiento acelerado de la cobertura helada, que normalmente alcanza su máxima extensión hacia septiembre.

La reducción del hielo marino preocupa a la comunidad científica porque permite que los océanos absorban más calor y aceleren el calentamiento global. Foto: Freepik.

Para los investigadores, la situación refleja una transformación cada vez más evidente en uno de los ecosistemas más sensibles del planeta. La pérdida de hielo no solo modifica el paisaje polar, sino que también altera procesos climáticos fundamentales que influyen en las temperaturas y condiciones meteorológicas de distintas regiones del mundo.

Qué es el mar de Bellingshausen y por qué es el epicentro de la crisis climática

Uno de los sectores que más preocupa a los especialistas es el mar de Bellingshausen, ubicado frente a la Antártida Occidental. Esta región se convirtió en un verdadero laboratorio natural para estudiar los efectos del calentamiento global debido a la rapidez con la que se registran cambios en la cobertura de hielo y en la temperatura de las aguas.

Mar de Bellingshausen, en la Antártida. Foto: Gizmodo.

Los científicos sostienen que las corrientes oceánicas más cálidas están llegando con mayor frecuencia a esta zona, acelerando el derretimiento tanto del hielo marino como de las plataformas de hielo flotante. Como consecuencia, el área se transformó en uno de los puntos más vulnerables del planeta frente al aumento de las temperaturas globales.

La evolución de este sector es observada con especial atención porque suele anticipar procesos que luego pueden extenderse a otras regiones del continente antártico.

Una masa de hielo similar a Francia: las dimensiones del colapso en la Antártida Occidental

La magnitud de la pérdida registrada resulta difícil de dimensionar. Los aproximadamente 650.000 kilómetros cuadrados de hielo ausente representan una superficie semejante a la de Francia, uno de los países más extensos de Europa.

El especialista de la Asociación del Programa Antártico Australiano, Will Hobbs, advirtió que la velocidad de los cambios observados supera ampliamente muchas de las previsiones elaboradas años atrás. Según explicó, estas masas congeladas cumplen una función clave dentro del sistema climático porque reflejan una parte importante de la radiación solar de regreso al espacio.

La ausencia prolongada de hielo expone las costas antárticas y aumenta el riesgo de fracturas en las plataformas de hielo flotante. Foto: EFE.

Además, el retroceso del hielo deja expuestas mayores superficies oceánicas, lo que favorece la absorción de calor y genera un círculo de retroalimentación que potencia aún más el calentamiento.

El meteorólogo de la Oficina Nacional de Meteorología de Australia, Phil Reid, enfatizó que “la exposición costera es extraordinaria y que la ausencia prolongada de hielo marino puede favorecer la ruptura de plataformas flotantes que actúan como barrera natural”.

Por qué el invierno de 2026 no logró congelar la superficie marina antártica

Tradicionalmente, el invierno austral representa el período de recuperación del hielo marino. Sin embargo, durante 2026 ese proceso volvió a mostrar señales de debilidad.

Las temperaturas oceánicas más elevadas de lo habitual dificultaron la formación de nuevas capas de hielo. A ello se suman cambios en los patrones atmosféricos y en la circulación de los vientos, factores que contribuyen a mantener extensas áreas de océano libres de congelamiento.

Especialistas advierten que la baja cobertura helada ya no puede explicarse únicamente por la variabilidad natural del clima. Foto: Mads Dømgaard

Los expertos consideran que esta situación ya no puede interpretarse únicamente como una fluctuación natural del clima. Por el contrario, observan una tendencia persistente que se repite con una frecuencia cada vez mayor.

En ese sentido, Will Hobbs explicó: “Es la tercera vez en cuatro años que el hielo marino se mantiene en niveles muy bajos. Esto ya no puede considerarse simplemente una variabilidad natural; estamos observando una tendencia que merece una atención muy seria”.

Qué es la “amplificación polar” y cómo acelera el derretimiento de los hielos eternos

Uno de los fenómenos que ayuda a comprender lo que ocurre en la Antártida es la denominada “amplificación polar”. Este proceso describe cómo las regiones cercanas a los polos se calientan a un ritmo superior al promedio global.

Cuando desaparece el hielo, la superficie blanca que reflejaba la luz solar es reemplazada por océanos oscuros que absorben una mayor cantidad de energía. Esto incrementa la temperatura del agua y favorece un derretimiento aún más acelerado, generando un efecto en cadena.

Numerosas especies dependen del hielo marino para alimentarse y reproducirse, por lo que el fenómeno también representa una amenaza para la biodiversidad. Foto: Unsplash.

Los científicos advierten que este mecanismo puede provocar cambios profundos en los sistemas oceánicos y atmosféricos, con impactos que se extienden mucho más allá de las regiones polares.

Las consecuencias también alcanzan a la biodiversidad. Numerosas especies dependen del hielo marino para alimentarse, reproducirse o refugiarse de sus depredadores. La reducción de estas superficies amenaza la estabilidad de ecosistemas enteros.

Al respecto, el investigador del Servicio Antártico Británico, Peter Fretwell, señaló: “Estamos viendo condiciones que afectan directamente a las colonias de fauna que dependen del hielo. Algunas especies encuentran cada vez más dificultades para completar sus ciclos reproductivos cuando el hielo desaparece antes de tiempo”.

Mientras los registros continúan acumulándose, la Antártida se consolida como uno de los indicadores más sensibles del cambio climático. Para la comunidad científica, lo que sucede en el extremo sur del planeta constituye una señal de advertencia sobre transformaciones que podrían repercutir en todo el sistema climático global durante las próximas décadas.