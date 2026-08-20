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El deshielo de un glaciar dejó al descubierto los cuerpos de dos alpinistas desaparecidos en el año 1992

Los montañistas eran dos hombres de 39 y 41 años. Habían desaparecido en la región de Weissmies, Suiza, el 4 de septiembre de 1992.

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Cómo se logró la identificación de los alpinistas desaparecidos en 1992.
Cómo se logró la identificación de los alpinistas desaparecidos en 1992. Foto: Freepik
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El retroceso de un glaciar en Suiza permitió encontrar los cuerpos de dos alpinistas belgas que habían desaparecido en 1992. La identificación fue confirmada mediante estudios de ADN, según informó la policía del cantón de Valais.

Los restos fueron encontrados el pasado 26 de julio por un excursionista en la zona del glaciar de Trift, en el suroeste del país. Se trataba de dos hombres de 39 y 41 años.

Ese mismo día, los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Medicina Forense del Hospital de Valais, donde se realizaron los estudios correspondientes para determinar su identidad.

La identificación de los alpinistas desaparecidos en 1992

Una comparación directa de los perfiles genéticos permitió confirmar que los restos correspondían a los dos montañistas que habían desaparecido en la región de Weissmies, Suiza, en 1992.

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El 4 de septiembre de ese año, ambos habían partido desde un refugio de Weissmies con la intención de llegar a otro ubicado en las cercanías del pico homónimo, que alcanza los 4.017 metros de altura.

El deshielo de un glaciar dejó al descubierto los cuerpos de dos alpinistas que desaparecieron en 1992. Foto: Freepik

Sin embargo, las malas condiciones meteorológicas complicaron el recorrido y los alpinistas nunca llegaron a destino. Tras ser denunciada su desaparición, se realizaron distintos operativos de búsqueda durante los meses siguientes.

En aquel momento, los equipos de rescate solamente habían logrado recuperar una mochila que pertenecía a los montañistas, pero no hubo noticias sobre el paradero de los montañistas.

El retroceso de los glaciares permite encontrar restos de desaparecidos

La policía cantonal de Valais mantiene desde 1925 registros de personas desaparecidas, principalmente de quienes perdieron contacto mientras se encontraban en zonas de alta montaña o cerca de ríos y lagos.

Según explicaron las autoridades, el retroceso de los glaciares provocado por el aumento de las temperaturas puede hacer que, décadas después, vuelvan a quedar expuestos restos de personas que desaparecieron en la montaña.

El hallazgo de los dos alpinistas belgas constituye así un nuevo caso en el que el deshielo permitió esclarecer el destino de personas desaparecidas hace décadas.

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