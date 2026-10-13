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Encontraron el cuerpo de una joven de 26 años envuelto en una valija en Rosario: qué arrojó el resultado de la autopsia

El cuerpo de Bárbara Camila Aragón fue encontrado dentro de una valija, envuelto en una frazada, en una pensión de Rosario. El principal sospechoso tiene 37 años y había sido exonerado de la Policía de Santa Fe tras una condena por narcotráfico. Cómo sigue la causa.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Femicidio de Bárbara Camila Aragón.
El principal sospechoso tiene 37 años y había sido exonerado de la Policía de Santa Fe tras una condena por narcotráfico. Cómo sigue la causa. Foto: redes sociales.
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El femicidio de Bárbara Camila Aragón, una joven de 26 años que era intensamente buscada por su familia en Rosario, quedó bajo investigación judicial luego de que la autopsia preliminar determinara que murió por asfixia. Por el crimen fue detenido un expolicía de 37 años, quien permanece a disposición de la Justicia.

El cuerpo de la víctima fue encontrado dentro de una valija, envuelto en una frazada, en una pensión ubicada sobre Juan José Paso al 6200. Según las primeras conclusiones forenses, no se detectaron otros signos de violencia.

Cómo encontraron el cuerpo de Bárbara Aragón en Rosario

La investigación comenzó el sábado, cuando los padres de Bárbara denunciaron que no tenían noticias de su hija. A partir de esa presentación, se puso en marcha un operativo de búsqueda para dar con su paradero.

Femicidio de Bárbara Camila Aragón.
Femicidio de Bárbara Camila Aragón. Foto: redes sociales.

Una de las pistas fundamentales surgió del testimonio de un remisero, quien contó que había trasladado a la joven hasta una pensión. Según su declaración, minutos después ella le pidió que regresara a buscarla. Sin embargo, cuando volvió al lugar y no obtuvo respuesta, decidió retirarse.

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A partir de esa información, efectivos policiales se dirigieron al inmueble y, con autorización de la propietaria, ingresaron a la casa. Allí encontraron a Bárbara sin vida, dentro de una valija y envuelta en una frazada. De acuerdo con las primeras estimaciones, el cuerpo llevaba varias horas en esas condiciones.

Respecto al principal sospechoso, según informó el diario La Capital, fue localizado en el lugar y quedó detenido.

Quién es el expolicía detenido por el femicidio

El principal acusado fue identificado como Eliel S., de 37 años. El hombre había integrado la Policía de Santa Fe, pero fue exonerado de la fuerza luego de ser condenado en una causa vinculada al narcotráfico.

En 2021 recibió una pena de seis años de prisión por integrar una banda dedicada al traslado de cocaína desde Rosario hacia Reconquista.

De acuerdo con la información que trascendió, el sospechoso y Bárbara se habrían contactado días antes del crimen para concretar una cita íntima en la casa donde posteriormente fue encontrado el cuerpo.

Femicidio de Bárbara Camila Aragón.
El único detenido hasta el momento por el femicidio de Bárbara Camila Aragón. Foto: Policía de Rosario.

Cómo sigue la investigación por el femicidio de Bárbara Aragón

Eliel S. es el único detenido por el caso y quedó a disposición de la fiscal Marina Bertolotti, de la Unidad Especializada en Violencias Altamente Lesivas.

La audiencia imputativa se realizará en los próximos días. Mientras tanto, la investigación continúa para esclarecer las circunstancias del crimen y determinar las responsabilidades penales del acusado.

FemicidioMuerteRosario
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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