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Encontraron muerta a una joven que había desaparecido tras llevar a sus hijas a la escuela y detuvieron a su novio

Estefanía Crystal Monzón tenía 30 años y desapareció luego de dejar a sus hijas en la escuela. Fue hallada sin vida en su casa de General Rodríguez.

Camila Tomaselli
Por Camila Tomaselli
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Encontraron muerta a Estefanía Crystal Monzón.
Encontraron muerta a Estefanía Crystal Monzón. Foto: redes sociales.
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Una mujer de 30 años, identificada como Estefanía Crystal Monzón, fue encontrada muerta este jueves en una vivienda de General Rodríguez, en el oeste del conurbano bonaerense, después de permanecer desaparecida desde el lunes. Por el hecho fue detenido su novio, Iván Lencina, quien está acusado de homicidio agravado por el vínculo.

Cómo encontraron el cuerpo de Estefanía Crystal Monzón en General Rodríguez

El hallazgo se produjo después de una serie de rastrillajes realizados para localizar a la joven. Su cuerpo fue encontrado en una vivienda ubicada en la zona de Ruta 7 y Obligado, en el barrio Los Perales, donde residía junto a su pareja.

La desaparición había generado preocupación entre sus familiares después de que Estefanía dejara a sus tres hijas, de 6, 11 y 13 años, en la Escuela Primaria N.º 9, situada en la intersección de Juana Azurduy y Remedios de Escalada.

Las autoridades del establecimiento educativo advirtieron que nadie había ido a buscar a las menores al finalizar la jornada escolar. Ante esa situación, se comunicaron con la familia y comenzaron las gestiones para establecer el paradero de la mujer.

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Encontraron muerta a Estefanía Crystal Monzón.
Encontraron muerta a Estefanía Crystal Monzón. Foto: La Posta Noticias

Las pruebas que comprometen al novio de la víctima

Durante el allanamiento de la casa, los investigadores encontraron pertenencias de Estefanía. Además, el análisis de las cámaras de seguridad de la zona permitió establecer que la joven había regresado a su domicilio después de dejar a sus hijas en la escuela.

Según la reconstrucción policial, los investigadores sospechan que fue asesinada por su pareja dentro de la vivienda. Lencina quedó detenido mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del crimen.

Uno de los elementos que despertó sospechas fueron las heridas que el acusado presentaba en sus manos. Al ser interrogado, aseguró que se había lesionado durante una pelea callejera mientras realizaba tareas de reparto de carne el día anterior.

Sin embargo, un compañero de trabajo contradijo esa explicación y negó que hubiera ocurrido un enfrentamiento de esas características. Las inconsistencias en su relato quedaron incorporadas a la investigación.

Estefanía Crystal Monzón tenía 30 años y fue hallada muerta.
Estefanía Crystal Monzón tenía 30 años y fue hallada muerta. Foto: redes sociales.

Qué se sabe sobre los antecedentes de violencia en la pareja

De acuerdo con la información difundida por Noticias Argentinas, las hijas de la víctima y otros allegados habrían declarado ante las autoridades que existían episodios habituales de malos tratos de Lencina hacia Estefanía.

Los testimonios describieron una relación conflictiva, un elemento que los investigadores deberán analizar para reconstruir los acontecimientos previos al crimen y determinar si existían antecedentes de violencia de género.

Por el momento, Lencina permanece detenido bajo la acusación de homicidio agravado por el vínculo. La investigación deberá establecer la mecánica de la muerte y evaluar las pruebas reunidas para determinar su responsabilidad penal.

FemicidioMuerteGeneral RodríguezNP2026
Camila Tomaselli
Camila Tomaselli

Redactora

Es Productora de Radio y Televisión por el Instituto Sudamericano para la Enseñanza de la Comunicación (ISEC). Se especializa en contenidos sobre policiales, turismo, cultura y música. Leer bio

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