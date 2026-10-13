Juicio por la muerte de Maradona: Mario Baudry pidió 16 años de prisión para Luque y Forlini y 14 para Cosachov

Mario Baudry y Veronica Ojeda en el juicio por la muerte de Maradona. Foto: REUTERS

Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando, solicitó penas de 16 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque y la jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, y 14 años de cárcel para la psiquiatra Agustina Cosachov, al considerarlos responsables del delito de homicidio simple con dolo eventual de Diego Armando Maradona.

“A Leopoldo Luque le mantenemos la acusación de homicidio simple con dolo eventual y solicitamos 16 años de prisión con una inhabilitación de 10 años. Para Agustina Cosachov vamos a solicitar la pena de 14 años por el concurso real de los dos hechos (homicidio con dolo eventual y falsificación de documento) con inhabilitación de 10 años”, comenzó pidiendo el letrado.

El letrado pidió, además, 12 años de prisión para el psicólogo Carlos Díaz, por la misma acusación que los primeros tres imputados, mientras que requirió 5 años en el caso del enfermero Ricardo Almirón y el coordinador de enfermeros, Mariano Peroni, por homicidio culposo.

Agustina Cosachov y Leopoldo Luque.

En cambio, “para Carlos Díaz vamos a solicitar que se lo condene por homicidio con dolo eventual a 12 años de prisión e inhabilitación para el doble de la pena”.

En tanto, al igual que la Fiscalía y el abogado de Diego Junior, Baudry requirió la absolución de Pedro Di Spagna: “No vamos a presentar acusaciones de cargo”.

“Es el perejil de la película”, expresó el letrado. Además, peticionó que se investigue a la gerente de Riesgo de Swiss Medical, Mariana Flichmann, quien intervino de parte de Nancy Forlini y declaró en calidad de testigo en el juicio.

Nancy Edith Forlini, coordinadora médica de Swiss Medial, muerte de Diego Maradona, NA

En el cierre de su alegato, Baudry pidió las detenciones inmediatas de Luque, Cosachov y Forlini en caso de ser considerados culpables.