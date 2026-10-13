comscore
Nuestras redes
Canal 26 en vivo

Juicio por la muerte de Maradona: Mario Baudry pidió 16 años de prisión para Luque y Forlini y 14 para Cosachov

El abogado de Dieguito Fernando expuso sus alegatos en los Tribunales de San Isidro. Además, pidió la detención inmediata en caso de ser considerados culpables.

Matias Greisert
Por Matias Greisert
Agregar Canal26 como
fuente preferida en Google
Mario Baudry y Veronica Ojeda en el juicio por la muerte de Maradona.
Mario Baudry y Veronica Ojeda en el juicio por la muerte de Maradona. Foto: REUTERS
+ Seguir en Google+ Seguinos en Noticias

Mario Baudry, abogado de Dieguito Fernando, solicitó penas de 16 años de prisión para el neurocirujano Leopoldo Luque y la jefa de Cuidados Domiciliarios de Swiss Medical, Nancy Forlini, y 14 años de cárcel para la psiquiatra Agustina Cosachov, al considerarlos responsables del delito de homicidio simple con dolo eventual de Diego Armando Maradona.

“A Leopoldo Luque le mantenemos la acusación de homicidio simple con dolo eventual y solicitamos 16 años de prisión con una inhabilitación de 10 años. Para Agustina Cosachov vamos a solicitar la pena de 14 años por el concurso real de los dos hechos (homicidio con dolo eventual y falsificación de documento) con inhabilitación de 10 años”, comenzó pidiendo el letrado.

El letrado pidió, además, 12 años de prisión para el psicólogo Carlos Díaz, por la misma acusación que los primeros tres imputados, mientras que requirió 5 años en el caso del enfermero Ricardo Almirón y el coordinador de enfermeros, Mariano Peroni, por homicidio culposo.

Agustina Cosachov y Leopoldo Luque.
Agustina Cosachov y Leopoldo Luque.

En cambio, “para Carlos Díaz vamos a solicitar que se lo condene por homicidio con dolo eventual a 12 años de prisión e inhabilitación para el doble de la pena”.

Contenido Recomendado

Juicio por la muerte de Maradona:la fiscalía pidió 12 años de prisión para Leopoldo Luque

Juicio por la muerte de Maradona: la fiscalía pidió 12 años de prisión para Leopoldo Luque

Maradona en Santa Teresita:la desconocida semana en la que revolucionó la Costa como técnico de Racing

Santa Teresita

En tanto, al igual que la Fiscalía y el abogado de Diego Junior, Baudry requirió la absolución de Pedro Di Spagna: “No vamos a presentar acusaciones de cargo”.

“Es el perejil de la película”, expresó el letrado. Además, peticionó que se investigue a la gerente de Riesgo de Swiss Medical, Mariana Flichmann, quien intervino de parte de Nancy Forlini y declaró en calidad de testigo en el juicio.

Nancy Edith Forlini, coordinadora médica de Swiss Medial, muerte de Diego Maradona, NA
Nancy Edith Forlini, coordinadora médica de Swiss Medial, muerte de Diego Maradona, NA

En el cierre de su alegato, Baudry pidió las detenciones inmediatas de Luque, Cosachov y Forlini en caso de ser considerados culpables.

Diego MaradonaJuicioMario Baudry
Matias Greisert
Matias Greisert

Redactor

Coberturas deportivas nacionales e internacionales. Elecciones nacionales. Leer bio

Notas Más leídas

  1. Encontraron lingotes de oro ocultos en el depósito de un inodoro en Santa Cruz:equivalen a más de $1.200 millones

    Encontraron lingotes de oro ocultos en el depósito de un inodoro en Santa Cruz: equivalen a más de $1.200 millones

  2. Encontraron el cuerpo de una joven de 26 años envuelto en una valija en Rosario:qué arrojó el resultado de la autopsia

    Encontraron el cuerpo de una joven de 26 años envuelto en una valija en Rosario: qué arrojó el resultado de la autopsia

  3. Un hombre intentó incendiar una estación de servicio en Merlo:roció con nafta los surtidores y un auto

    Un hombre intentó incendiar una estación de servicio en Merlo: roció con nafta los surtidores y un auto

  4. Tragedia en la Ruta 2:dos muertos tras un choque entre un auto y una moto, uno de ellos era un policía retirado

    Tragedia en la Ruta 2: dos muertos tras un choque entre un auto y una moto, uno de ellos era un policía retirado

  5. Se conoció que el conductor que provocó el choque mortal en Panamericana tenía más de 20 infracciones por exceso de velocidad

    Se conoció que el conductor que provocó el choque mortal en Panamericana tenía más de 20 infracciones por exceso de velocidad
Lo último

¡Sumate a Canal 26!

Recibí una selección de nuestros contenidos, pensados especialmente para vos, en tu bandeja de entrada.

Relacionadas
También podría interesarte
Política

Paro nacional de ATE confirmado:cómo funcionará ANSES, PAMI y el transporte público este jueves 15 de octubre

Paro de ATE

Karina Milei reúne a la mesa política para discutir el DNU 70/2023, Presupuesto 2027 y la reforma electoral

Subsidios al gas:qué cambia con la nueva ley de Zona Fría publicada en el Boletín Oficial y quiénes podrán conservar el beneficio

Con Javier Milei en Estados Unidos, el Gobierno buscará avanzar en los acuerdos con los aliados y definir los próximos pasos en el Congreso

Economía

Tras el recorte de la perspectiva de crecimiento del FMI, Georgieva destacó “la disciplina fiscal” del Gobierno en su reunión con Caputo

Luis Caputo junto a Kristalina Georgieva durante las Reuniones Anuales del FMI y el Banco Mundial en Bangkok.

La economía argentina espera el dato de inflación de septiembre 2026:qué pronostican las consultoras antes del informe del INDEC

El FMI recortó el crecimiento de la economía argentina al 2,1% y elevó la inflación prevista para 2026

Marcos Galperin cuestionó al Banco Central por cómo se informa el costo de los préstamos

Internacionales

El Papa León XIV permanece internado por un nódulo pulmonar:será operado este martes en el hospital Gemelli

El papa León XIV ingresó al hospital por un nódulo pulmonar.

Cómo funciona el balotaje en Brasil tras las elecciones presidenciales que terminaron con un resultado tan apretado entre Lula y Flávio Bolsonaro

Mercadona busca empleados para trabajar en sus oficinas de España:ofrecen sueldos de 29.678 euros, contratos fijos y jornada completa

Es oficial:Seguridad Social anuncia un extra del 2% en la pensión para los españoles que cumplan con un solo requisito en la jubilación