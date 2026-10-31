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En 1999, Maradona le regaló sus últimos botines a Ciro Martínez: 25 años después, el cantante confesó el secreto que ocultó durante los recitales de Los Piojos

El líder de Los Piojos recibió un regalo histórico durante un recital en Obras. Años más tarde, contó una curiosa anécdota que sorprendió al ambiente del rock nacional.

Tomás Cascallares
Por Tomás Cascallares
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Diego Maradona y Andrés Ciro Martínez en el recital de los piojos en obras 1999
El 10 fue invitado por Los Piojos en el recital que dio en el Estadio Obras en 1999. Foto: Cuenta de Facebook de Andrés Ciro Martínez
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Diego Armando Maradona habría cumplido 66 años este viernes 30 de octubre. Entre las historias que dejó su relación con el rock nacional, una de las más recordadas ocurrió en mayo de 1999, cuando le regaló a Andrés Ciro Martínez los últimos botines que había utilizado como futbolista profesional, durante un recital de Los Piojos en Obras. El músico los convirtió en parte de sus presentaciones, aunque 25 años después reveló que había dejado de llevar los originales por temor a perderlos y que en algunos shows, los reemplazó por otros.

La noche de 1999 en la que Maradona sorprendió a Los Piojos con sus últimos botines

El 8 y 9 de mayo de 1999, Maradona participó de dos recitales de Los Piojos en el Estadio Obras Sanitarias. La banda había compuesto años antes Maradó, una canción dedicada al futbolista que se convirtió en uno de sus temas más reconocidos.

Según una crónica publicada por Página 12 el 13 de mayo de aquel año, Diego había aceptado la invitación de Ciro para asistir a los shows. Su presencia provocó una ovación del público y dio lugar a una escena que quedó registrada en la historia del rock nacional.

Los Piojos con Maradona
Los Piojos con Maradona Foto: Con La Gente Noticias

Durante su segunda aparición, Maradona le entregó al cantante los últimos botines que había utilizado en Boca, un objeto de enorme valor sentimental para ambos, ya que Ciro es hincha del Xeneize. El futbolista también agradeció el homenaje musical y dejó una frase que quedó registrada en el álbum en vivo Ritual: “Todos necesitamos cariño”.

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Después de aquella noche, Ciro comenzó a utilizar los botines como parte de la puesta en escena de sus conciertos. Los colgaba del micrófono cada vez que interpretaba Maradó, mientras miles de seguidores acompañaban la canción.

Andrés Ciro Martínez con los botines colgados de Maradona en un recital
Andrés Ciro Martínez con los botines colgados en un recital. Foto: Infocielo

Sin embargo, con el paso de los años, el cantante comenzó a preocuparse por la seguridad del regalo. Las giras, los traslados y la exposición del objeto durante los espectáculos aumentaban el riesgo de que desapareciera.

El secreto que Ciro reveló 25 años después sobre los botines de Maradona

En una entrevista con Líbero VS por TyC Sports difundida en junio de 2024, reconoció que tomó una decisión para proteger aquel recuerdo de Maradona. Ciro confesó que algunos de los botines que el público había visto colgados de su micrófono no pertenecían realmente a Maradona.

El cantante explicó que había participado de un partido de fútbol en una quinta vinculada a Mauricio Macri y como no tenía calzado adecuado, el periodista Matías Martin le regaló un par de botines que tenía disponibles.

Andrés Ciro Martínez reveló la anécdota de los botines de Maradona
Andrés Ciro Martínez reveló la anécdota de los botines de Maradona

Tiempo después, decidió utilizarlos como reemplazo de los originales en algunos conciertos. “Con el riesgo de que nos afanen los botines de Maradona, porque a veces en las giras hay amigos de lo ajeno, puse los botines de Matías Martin”, reveló Ciro en TyC Sports. “Los botines que la gente piensa que son de Maradona, en realidad son de Matías Martin. Aunque en pocos shows”, agregó.

De esta manera, el músico pudo preservar el regalo que había recibido en 1999 sin abandonar por completo la tradición que acompañaba las interpretaciones de Maradó. La anécdota volvió a cobrar relevancia en el aniversario del nacimiento del Maradona, cuyo vínculo con Los Piojos quedó documentado en grabaciones, conciertos y testimonios de sus protagonistas.

Diego MaradonaAndrés Ciro MartínezLos PiojosRock NacionalMúsica
Tomás Cascallares
Tomás Cascallares

Editor de Breaking

27 años. Periodista y productor de contenidos especializado en Música y Cultura. Leer bio

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