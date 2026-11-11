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En el barrio donde nació Maradona funciona un parque con 134 paneles solares: la obra que lleva energía renovable a Villa Fiorito

El proyecto tiene una potencia instalada de 70 kWp y una generación estimada de más de 76.000 kWh anuales. Además, cuenta con huertas, viveros y espacios educativos para promover el cuidado del ambiente y la formación laboral.

Cristian Daniel Avila
Por Cristian Daniel Avila
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El proyecto tiene una potencia instalada de 70 kWp y una generación estimada de más de 76.000 kWh anuales. Además, cuenta con huertas, viveros y espacios educativos para promover el cuidado del ambiente y la formación laboral.
En el barrio donde nació Maradona funciona un parque con 134 paneles solares: la obra que lleva energía renovable a Villa Fiorito. Foto: Instagram municipioldz
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En Villa Fiorito, el barrio de Lomas de Zamora donde nació y creció Diego Armando Maradona, una iniciativa ambiental busca transformar la manera en que se produce y aprovecha la electricidad. Se trata del Parque Solar Diego Armando Maradona, un espacio que combina energías renovables, recuperación de terrenos y participación comunitaria.

Con 134 paneles fotovoltaicos, el proyecto pretende contribuir al abastecimiento eléctrico de la zona y ofrecer una respuesta sustentable a los problemas energéticos que afectan a sus habitantes.

Cómo funciona el Parque Solar Diego Armando Maradona en Villa Fiorito

La instalación fue inaugurada en agosto de 2025 y representa una experiencia de generación distribuida de energía renovable en el conurbano bonaerense. A diferencia de las grandes centrales solares construidas en zonas rurales, este parque fue pensado para integrarse a un entorno urbano, donde la infraestructura eléctrica convive con calles, viviendas y espacios comunitarios.

El proyecto tiene una potencia instalada de 70 kWp y una generación estimada de más de 76.000 kWh anuales. Además, cuenta con huertas, viveros y espacios educativos para promover el cuidado del ambiente y la formación laboral.
El Parque Solar Diego Maradona combina energías renovables, recuperación de terrenos y participación comunitaria. Foto: Instagram municipioldz

Sus 134 paneles solares captan la radiación del sol y la convierten en electricidad, que luego puede incorporarse a la red de distribución. De esta manera, el sistema aporta energía de origen renovable sin necesidad de quemar combustibles fósiles durante el proceso de generación.

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La iniciativa contempla dos embalses de 4,8 millones de metros cúbicos de capacidad cada uno, separados por un desnivel de 315 metros.

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Sin embargo, su funcionamiento no significa que los hogares cercanos queden automáticamente protegidos frente a los apagones. El aporte depende de las condiciones de generación e infraestructura de distribución. Su principal valor consiste en incorporar una nueva fuente de electricidad y demostrar que los barrios populares también pueden participar de la transición energética.

Cuánta energía produce el Parque Solar Diego Armando Maradona y qué beneficios ofrece

Según los informes oficiales del Ministerio de Ambiente bonaerense, el parque cuenta con una potencia instalada de 70 kilovatios pico (kWp) y una generación prevista de 76.451 kilovatios hora anuales. Estas cifras permiten dimensionar el alcance de una instalación relativamente pequeña frente a los grandes complejos fotovoltaicos del país, pero significativa por su ubicación y finalidad social.

El proyecto tiene una potencia instalada de 70 kWp y una generación estimada de más de 76.000 kWh anuales. Además, cuenta con huertas, viveros y espacios educativos para promover el cuidado del ambiente y la formación laboral.
El parque cuenta con una potencia instalada de 70 kilovatios pico (kWp) y una generación prevista de 76.451 kilovatios hora anuales. Foto: Instagram municipioldz

La electricidad se incorpora a la red local sin pasar por sistemas de almacenamiento en baterías. Esto significa que la producción depende de la disponibilidad de luz solar y que la infraestructura convencional continúa siendo necesaria para garantizar el suministro durante la noche o en jornadas de baja radiación.

En una comunidad donde los cortes de electricidad y las conexiones precarias forman parte de las dificultades cotidianas, el proyecto busca mejorar las condiciones de acceso a la energía. No obstante, sus responsables reconocen que los paneles solares no pueden resolver por sí solos los problemas estructurales del servicio eléctrico, que requieren inversiones adicionales y mejoras en la distribución.

Un huertas, viveros y espacios educativos: qué hay dentro del Parque Solar Diego Armando Maradona

La propuesta no se limita a producir electricidad. El predio también alberga el Vivero Raíces del Río, dedicado a recuperar vegetación nativa y promover la restauración de ambientes ribereños. Allí se busca impulsar la biodiversidad mediante la producción de plantas adaptadas a las condiciones naturales de la región.

El proyecto tiene una potencia instalada de 70 kWp y una generación estimada de más de 76.000 kWh anuales. Además, cuenta con huertas, viveros y espacios educativos para promover el cuidado del ambiente y la formación laboral.
En octubre de 2026, el Parque Solar Diego Maradona fue escenario de la presentación del programa Empleo Verde. Foto: Instagram municipioldz

Además, el espacio incorpora huertas, un jardín de biodiversidad, termotanques solares y sistemas de aprovechamiento del agua de lluvia. Estas instalaciones permiten mostrar distintas soluciones ambientales que pueden aplicarse a escala comunitaria, desde el uso eficiente de los recursos hasta la recuperación de residuos orgánicos.

Otro componente fundamental es su función educativa. El parque dispone de un aula sustentable, sectores recreativos y un circuito temático sobre eficiencia energética. A través de visitas guiadas, talleres y actividades para estudiantes y docentes, las autoridades buscan acercar conocimientos sobre energías renovables a las nuevas generaciones.

Por qué el parque solar lleva el nombre de Diego Armando Maradona y cuál es su futuro

La elección del nombre constituye uno de los aspectos más simbólicos de la iniciativa. Villa Fiorito fue el lugar donde Maradona pasó su infancia antes de convertirse en una figura mundial del fútbol. Vincular su identidad con una obra ambiental permite establecer una conexión entre la memoria del barrio y sus posibilidades de desarrollo.

El proyecto tiene una potencia instalada de 70 kWp y una generación estimada de más de 76.000 kWh anuales. Además, cuenta con huertas, viveros y espacios educativos para promover el cuidado del ambiente y la formación laboral.
El intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar. Foto: Instagram municipioldz

El proyecto fue inaugurado el 27 de agosto de 2025 por el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, y la ministra de Ambiente bonaerense, Daniela Vilar. Las autoridades lo presentaron como el primer parque solar provincial de Buenos Aires, con el objetivo de impulsar una transición energética que también incluya a las comunidades urbanas más vulnerables.

La iniciativa continúa sumando actividades. En octubre de 2026, el predio fue escenario de la presentación del programa Empleo Verde, destinado a capacitar estudiantes de escuelas técnicas en instalación y mantenimiento de paneles fotovoltaicos y termotanques solares. Así, el parque comienza a consolidarse no solamente como una infraestructura energética, sino también como un espacio de formación laboral y educación ambiental.

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Cristian Daniel Avila
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